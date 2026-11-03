এটি শিশুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰয়োজন ১৭ কোটি টকীয়া বেজীৰ

এটি শিশুৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰয়োজন ১৭ কোটি টকীয়া বেজীৰ
শিশুটো দুবছৰীয়া হোৱাৰ পূৰ্বে বেজীটো দিব নোৱাৰিলে জীৱনলৈ আহিব সংশয় !
Published : November 3, 2026 at 1:16 PM IST
পাৰকাল (তেলেংগানা): চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ চৰম অগ্ৰগতিৰ সময়তো বহু বিৰল ৰোগে বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । এই বিৰল ৰোগত আক্ৰান্তৰ অধিকাংশই হৈছে শিশু । তেনে এটি শিশুৰ চিকিৎসাৰ বাবে অসহায় পিতৃ-মাতৃয়ে সকলোৰে পৰা সহায়ৰ হাতৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে ।
তেলেংগানাৰ হানামকোণ্ডা জিলাৰ নাডিকুডা মণ্ডলৰ ভাৰিকোলু গাঁৱৰ দম্পতী ডগ্গেলু প্ৰগথ আৰু ছাইনীৰ সন্তানটোক সুস্থ কৰি তুলিবলৈ জোলগেনছমা (Zolgensma) নামৰ এটা বেজীৰ প্ৰয়োজন । পিছে এই বেজীটো ভাৰতত পোৱা নাযায় । প্ৰায় ১৭ কোটি টকীয়া এই বেজীটো বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰিব লাগিব । শিশুটোৰ পিতৃ-মাতৃৰ হাতত নাই ধন । আনহাতে শিশুটো দুবছৰীয়া হোৱাৰ পূৰ্বে এই বেজীটো দিব নোৱাৰিলে জীৱনৰ প্ৰতি সংশয় নামি আহিব ।
শিশুটিৰ পিতৃ-মাতৃৰ আৰ্থিক অৱস্থাও খুব ভাল নহয় । নিজৰ দুই একৰ কৃষিভূমিত খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰি আছে । তেওঁলোকৰ বৈবাহিক জীৱনৰ সাক্ষী ৰূপে প্ৰথম ল'ৰা সন্তানটোৰ জন্ম হোৱাত তেওঁলোকৰ আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হৈছিল । অৱশ্যে সেই সুখৰ হাঁহি নিমিষতে নাইকিয়া হৈ পৰিল । সন্তানটোৰ বয়স ডেৰ বছৰ হোৱাৰ আগতেই দম্পতীৰ জীৱনলৈ প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিল ।
জন্মৰ ১৭ মাহ বয়সতে এই শিশুটো স্পাইনেল মাস্কুলাৰ এট্রফী (এছএমএ) টাইপ-১ নামৰ এক বিৰল জিনীয় স্নায়ুজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হয় । শিশুটোৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ পিতৃ-মাতৃৰ হাতত সাত মাহ সময়হে আছে । চিকিৎসকে কয় যে শিশুটোৰ প্ৰাণ কেৱল তেতিয়াহে ৰক্ষা কৰিব পাৰিব যদি অহা সাত মাহৰ ভিতৰত বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰা বেজীটো প্ৰয়োগ কৰাটো সম্ভৱ হয় ।
চিকিৎসকৰ কথা শুনাৰ পিচতেই পিতৃ-মাতৃয়ে সন্মুখত অন্ধকাৰ দেখিলে । ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰায় ১৭ কোটি টকীয়া এই বেজীটো বিদেশৰ পৰা কেনেকৈ আমদানি কৰিব পাৰে । সেইবাবেই শিশুটোৰ পিতৃ-মাতৃয়ে এতিয়া সকলোৰে পৰা সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে ।
উল্লেখ্য যে প্ৰথম অৱস্থাত পিতৃ-মাতৃয়ে গমেই পোৱা নাছিল যে সন্তানৰ ওজন স্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধি হোৱা নাই । এবছৰ পাছতো ল’ৰাটোৰ ওজন অলপো বৃদ্ধি নোহোৱাত খোজ কাঢ়িব পৰা নাছিল । সেইবাবে চিন্তিত হৈ পিতৃ-মাতৃয়ে ৱাৰংগলৰ এমজিএম হাস্পতাললৈ নিয়াত ল’ৰাটো এক বিৰল জিনীয় স্নায়ৱিক ৰোগত আক্ৰান্ত বুলি চিনাক্ত কৰাৰ পিছত চিকিৎসকসকলে হায়দৰাবাদৰ নিমছলৈ (NIMS) প্ৰেৰণ কৰে ।
স্পাইনেল মাস্কুলাৰ এট্রফী কি
স্পাইনেল মাস্কুলাৰ এট্রফী হৈছে এক বংশগত ৰোগ । এই ৰোগে আক্ৰমণ কৰিলে শৰীৰৰ পেশীসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা স্নায়ুকোষ বা মটৰ নিউৰনবোৰ লাহে লাহে নষ্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ ফলত আক্রান্ত ব্যক্তিৰ পেশীসমূহ দুৰ্বল হয় । সময়ৰ লগে লগে শুকাই বা সংকুচিত হৈ মেৰুদণ্ড আৰু মগজুৰ নামনি অংশত থকা যিবোৰ মটৰ নিউৰন (স্নায়ুকোষ) পেশীৰ গতিবিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । এই ৰোগত সেইবোৰ নষ্ট হয় ।
এই ৰোগৰ লক্ষণ
এই ৰোগৰ কিছুমান বিশেষ লক্ষণ আছে । এই লক্ষণসমূহৰ ভিতৰত আছে পেশী দুৰ্বল হোৱা, শৰীৰৰ সম্পূৰ্ণ শক্তি হেৰুওৱা, নিজে থিয় হ’ব বা বহিব নোৱাৰা আৰু হাত-ভৰিৰ লৰচৰ সীমিত হয় ।
চিকিৎসকসকলে কয়, "শিশুটিৰ দুবছৰ হোৱাৰ আগতেই বেজীটো দিব লাগিব । কাৰণ ইয়াতকৈ অধিক পলম হ’লে সেয়া প্ৰাণঘাতী হোৱাৰ আশংকা আছে ।" চিকিৎসকসকলে পুনৰ কয় যে যিহেতু শিশুটোৰ শৰীৰে এক নিৰ্দিষ্ট প্ৰ'টিন উৎপাদন কৰিব নোৱাৰাত কোষবোৰ লাহে লাহে নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে । এই প্ৰক্ৰিয়াই ইতিমধ্যে শিশুটোৰ বৃক্ক আৰু যকৃতৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
বৰ্তমান শিশুটিক মুখেৰে খোৱা এবিধ ঔষধ দিয়া হৈছে । এই ঔষধবিধ ৪০ দিন খুৱাবলৈকে ১৬,০০০ টকাৰ প্ৰয়োজন । পিতৃ-মাতৃয়ে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ নামত ২ লাখ টকাতকৈও অধিক ধন ব্যয় কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:ছিকল চেল এনিমিয়াত আক্ৰান্ত অসমৰ শিশুৰ সফলতাৰে অস্থিমজ্জা সংৰোপণ
দেশৰ ভিতৰতে অসমত প্ৰথম চৰকাৰী প্ৰ'টন বীম থেৰাপীৰ চিকিৎসা: মুখ্যমন্ত্ৰী
২০৩০ চনত অসমত নতুনকৈ আক্ৰান্ত কৰ্কট ৰোগী ৫৩ হাজাৰৰো অধিক হ'ব; আইচিএমআৰ