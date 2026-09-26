ডুচেন মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি: এটা বেজীৰ দাম ২৬ কোটি, বিৰল ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশু
অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৪ বছৰীয়া এটি শিশু ডুচেন মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি নামৰ জিনগত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ।
Published : September 26, 2026 at 2:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এটা পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ অন্ধকাৰ নামি আহিছে । কাৰণ কুৰ্ণূল জিলাৰ হৰিশ কুমাৰ আৰু নব্যাশ্ৰীৰ ৪ বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তান এক জটিল ৰোগৰ চিকাৰ হৈছে ।
অশ্বৰথ গুৰুদত্ত নামৰ শিশুটিৰ অৱস্থা এতিয়া অতি সংকটজনক । জানিব পৰা মতে শিশুটি ডুচেন মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি (Duchenne Muscular Dystrophy) নামৰ এক বিৰল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে ।
ই এক জিনগত বিৰল ৰোগ । বৰ্তমান শিশুটি বেংগালুৰুস্থিত প্ৰখ্যাত জেনেটিক ডিজিজ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এন এগনেছ মেথিউছৰ তত্বাৱধানত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।
এই ৰোগৰ চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয়বহুল । এটা বেজীৰ খৰচ প্ৰায় ২৬ কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । যাৰ বাবে এতিয়া শিশুটিৰ পৰিয়াল হতাশ হৈ পৰিছে । তেওঁলোকে সন্তানৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ ইমান ধন কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিব তাকে ভাবি চিন্তিত হৈ পৰিছে । পুত্ৰৰ জন্মৰ পিছৰ পৰাই পৰিয়ালটো হায়দৰাবাদতে বাস কৰি আছে ।
পিতৃ হৰিশ কুমাৰ পূৰ্বে এটা ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীত চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট হিচাপে কাম কৰিছিল । কিন্তু পুত্ৰৰ ৰোগৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাৰ পিছত তেওঁ চাকৰি এৰি ব্যক্তিগতভাৱে কাম আৰম্ভ কৰে ।
এতিয়া পুত্ৰৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছে । পুত্ৰৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁ বন্ধু আৰু আত্মীয়-স্বজনৰ পৰা আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে । পুত্ৰক সুস্থ কৰিবলৈ যিমান সম্ভৱ তেওঁ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।
সামাজিক মাধ্যমৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰৰ জৰিয়তে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবোৰত আৰ্থিক অনুদান সংগ্ৰহৰ অভিযানো চলোৱা হৈছে । যাৰ জৰিয়তে পৰিয়ালটোৱে ৬.৪০ কোটি টকাৰ সংগ্ৰহ কৰিছে ।
কিন্তু ৪ বছৰীয়া সন্তানৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ এই ধন যথেষ্ট নহয় । এতিয়াও পৰিয়ালটোক প্ৰায় ২০ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন । আনকি গণেশ পূজাত প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়ত ভক্তৰ ভিৰৰ আশা কৰি পিতৃয়ে বিসৰ্জনস্থলীলৈ গৈ ৰাইজৰ পৰা আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে ।
সেই সময়ত তাত উপস্থিত থকা আৰক্ষী আয়ুক্ত চজ্জনাৰে এই বিষয়ে গম পাই আগবাঢ়ি আহি নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে সহায় আগবঢ়োৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । তেওঁ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক আৰ্থিক সহায়ৰ বাবে নিজেও ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ।
এনটিআৰ মাৰ্গত শিশুটিৰ পিতৃ আৰু ঘনিষ্ঠ লোকসকলে বিভিন্নজনৰ সহযোগত প্লেকাৰ্ড বিতৰণ কৰি আৰ্থিক সহায় বিচাৰিছে । ভক্তসকলেও যিমান সম্ভৱ বৰঙণি আগবঢ়াইছে ।
কিন্তু পৰিয়ালটোৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়াও বহু ধনৰ প্ৰয়োজন । যাৰ বাবে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে ৰাইজক সহায়ৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । যাতে ৪ বছৰীয়া শিশুটিৰ মুখত পুনৰ হাঁহি বিৰিঙিব পাৰে তাৰ বাবে আপুনিও সহায় আগবঢ়াব পাৰে ।
কিন্তু এই বিৰল জিনগত ডুচেন মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি ৰোগ আচলতে কি ?
আচলতে শৰীৰত কেইবাটাও স্নায়ুজনিত সমস্যাৰ লক্ষণ থাকিলে এই অৱস্থাক মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি বুলি কোৱা হয় । ই এক গুৰুতৰ জিনগত ৰোগ । প্ৰ'টিন ডিষ্ট্ৰফিনৰ অভাৱৰ বাবে পেশীৰ অৱক্ষয় আৰু দুৰ্বলতা সৃষ্টি কৰে ।
জন্মৰ পিছত শিশুৰ মাংসপেশীবোৰ ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্বল হৈ পৰে । এনে পৰিস্থিতিত শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা পেশীবোৰ দুৰ্বল হৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰে । কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগটো জন্মৰ সময়তেই চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় । অৱশ্যে বহু সময়ত পলমকৈ এই ৰোগৰ লক্ষণ ধৰা পৰে ।
চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ মতে এক্স ক্ৰম'জমৰ ডিএমডি জিনৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ইয়াৰ সৃষ্টি হয় । এই জিনে ডিষ্ট্ৰফিন নামৰ প্ৰ'টিন প্ৰস্তুত কৰাত ব্যৰ্থ হয় যিয়ে লৰচৰ কৰাৰ সময়ত পেশীৰ কোষক সুৰক্ষা দিবলৈ শ্বক এবজৰ্বাৰৰ দৰে কাম কৰে । তেনে সময়ত শৰীৰত মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফিৰ লক্ষণ দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
এই ৰোগ বংশগত । পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য যদি পূৰ্বে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেনে পৰিয়ালৰ জন্ম হোৱা শিশুৰো এই সমস্যা হ'ব পাৰে । যিহেতু ডিএমডি আৰু বিএমডি এই ৰোগৰ বাহক সেয়েহে ইহঁত এক্স ক্ৰম'জমৰ সৈতে জড়িত । ইয়াৰ বাবে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগৰ সম্ভাৱনা বেছি ।
এই ৰোগৰ লক্ষণ :
- খোজকঢ়াত সমস্যা
- দৌৰা বা জঁঁপিওৱাত সমস্যা
- সঘনাই পৰি যোৱা
- শুই থকা বা বহিবলৈ অসুবিধা
- দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যা
- পেশীৰ জঠৰতা
- শৰীৰৰ উচ্চতা বৃদ্ধি নোহোৱা
- ওজন হ্ৰাস পোৱা
- বৌদ্ধিক বিকাশত বাধা
এই ৰোগৰ চিকিৎসা -
এই ৰোগৰ চিকিৎসা অতি ব্যয়বহুল আৰু চিকিৎসা অনুসৰি সুস্থ হ'বলৈ যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় । ভাৰতত এই চিকিৎসাৰ বাবে বছৰি ২-৩ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হয় । ভাৰতত আমদানিকৃত উন্নত জেনেটিক আৰু এক্সন-স্কিপিং থেৰাপী বছৰি এই ধনৰ প্ৰয়োজন হয় ।
অৱশ্যে এককালীন চিকিৎসাৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ খৰচ বহুত বেছি হ'ব পাৰে । ডেলেণ্ডিষ্ট্ৰ'জিন মক্সেপাৰভ'ভেকৰ দৰে এককালীন জিন চিকিৎসাৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় ৩২ লাখ ডলাৰ (২৬ কোটি টকা) খৰচ হয় ।
এনে পৰিস্থিতিত সাধাৰণ পৰিয়ালৰ বাবে এই ৰোগৰ চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰা অসম্ভৱ হৈ পৰে । এই ৰোগৰ উন্নত চিকিৎসা আৰু কম খৰচত হ'ব পৰা চিকিৎসাৰ বাবে গৱেষণা অব্যাহত আছে ।
লগতে পঢ়ক :