ৰাষ্ট্ৰীয় এইচপিভি টিকাকৰণ অভিযানত অসমৰ ৯৭.২ শতাংশ সাফল্য : মুখ্যমন্ত্ৰী
অসমত ১৫ বছৰৰ ৩,১৭,৬৫৬ গৰাকী ছোৱালীক এই টিকা প্ৰদান কৰা হৈছে ।
Published : November 24, 2026 at 4:17 PM IST
গুৱাহাটী : জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধৰ বাবে দেশজুৰি অব্যাহত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় এইচপিভি টিকাকৰণ অভিযানত অসমে ৯৭.২% সামৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাজ্যখনত ইতিমধ্যে ১৪–১৫ বছৰৰ ৩,১৭,৬৫৬ গৰাকী ছোৱালীক এই টিকা প্ৰদান কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে ।
ইতিমধ্যে ভাৰতে জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কট প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় এইচপিভি টিকাকৰণ অভিযানৰ অধীনত আৰম্ভণিৰ ন মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বেই ভাৰতে হিউমেন পেপিল'মাভাইৰাছ প্ৰতিষেধকৰ এক কোটিতকৈও অধিক পালি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এই তালিকাত গুজৰাট, উত্তৰ প্ৰদেশ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, মিজোৰাম, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু বিহাৰকে ধৰি ছখন ৰাজ্যই ১০০ শতাংশক সামৰি লৈছে । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে এই তথ্য সদৰী কৰিছে ।
Assam is making strong progress towards HPV vaccination coverage, with 97.2% of eligible girls already vaccinated. With India crossing the milestone of 1 crore HPV vaccine doses, Assam is proud to contribute to this nationwide effort towards a future free from cervical cancer. https://t.co/WmWDXVDyh1— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 24, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'ত এই পৰিসংখ্যা উল্লেখ কৰি ৰাজ্যখনে লাভ কৰা অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে তথ্য দাঙি ধৰিছে । পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এইচপিভি টিকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসমে এক শক্তিশালী অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । এই অভিযানত যোগ্য ছোৱালীসকলৰ ৯৭.২% ইতিমধ্যে টিকাকৰণ কৰা হৈছে ।"
দেশৰ ১৪ বছৰৰ প্ৰায় ১.২ কোটি ছোৱালীক এই টিকা প্ৰদান কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ভাৰতে এইচপিভি প্ৰতিষেধকৰ ১ কোটি পালিৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে জৰায়ুৰ মুখৰ কৰ্কটৰ পৰা মুক্ত ভৱিষ্যতৰ দিশে আগবঢ়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচেষ্টাত অসমে অৰিহণা যোগাবলৈ পাই গৌৰৱান্বিত ।"
২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশজুৰি এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পিছত অভিভাৱকৰ সন্মতি সাপেক্ষে ১৪ বছৰৰ ছোৱালীসকলক বিনামূলীয়া আৰু স্বেচ্ছামূলকভাৱে প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰি অহা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:এইচপিভি টিকাকৰণ অভিযান; ১ কোটি পালি অতিক্ৰম কৰিলে ভাৰতে
সঘনাই দাঁতৰ সিৰসিৰণি হৈছে নেকি ? পৰিত্ৰাণৰ বাবে এইকেইটা কাম কৰক