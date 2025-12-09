ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইসমূহ ৰোগতো লাভদায়ক চজিনা... জনালে বিশেষজ্ঞই

ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইসমূহ ৰোগতো লাভদায়ক চজিনা... জনালে বিশেষজ্ঞই
চজিনাক আয়ুৰ্বেদত এবিধ অতি লাগতিয়াল উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়, জানো আহক এই পাতবিধৰ কিছুমান স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে-
Published : December 9, 2025 at 11:42 AM IST
প্ৰকৃতিয়ে আমাক বহুতো উদ্ভিদ আশীৰ্বাদস্বৰূপ আগবঢ়াইছে যি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কোনো আশীৰ্বাদতকৈ কম নহয়(Moringa Leaves Benefits) ৷ ইয়াৰে এটা হ’ল চজিনা, যাক ড্ৰামষ্টিক বুলিও কোৱা হয় ৷ চজিনাৰ পাতক "চমৎকাৰী পাত" বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব চাগৈ ৷ আয়ুৰ্বেদতো এনে বহুতো লাগতিয়াল উদ্ভিদৰ কথা উল্লেখ আছে, যিবোৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ৷ তেনে এবিধ ঔষধি উদ্ভিদেই হৈছে চজিনা ৷
এই ক্ষুদ্ৰ পাতবোৰ পুষ্টিকৰ উপাদানৰ ভঁৰাল আৰু যুগ যুগ ধৰি পৰম্পৰাগত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷ এই পাতবোৰৰ নিয়মিত ব্যৱহাৰে অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকাৰিতা প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ চজিনাৰ পাত কেনেকৈ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী হ’ব পাৰে সেই বিষয়ে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-
- পুষ্টিৰ ভঁৰাল
ডাঃ সোনী ব্যাসৰ মতে, চজিনাৰ পাতত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, কেলচিয়াম, পটাছিয়াম, আইৰণ আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ৷ তদুপৰি ইয়াত সকলো এমিনো এচিডো থাকে, যাৰ বাবে ইহঁত প্ৰটিনৰ এক উৎকৃষ্ট উৎস ৷ সেয়েহে চজিনা পাতে শৰীৰৰ পুষ্টিৰ অভাৱ পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷
- ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে
চজিনাৰ পাতত থকা এন্টিঅক্সিডেন্টে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ৷ এই পাতবোৰ নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে সাধাৰণ চৰ্দি আৰু ফ্লুৰ দৰে সাধাৰণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে ৷
- শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ
চজিনাৰ পাতত থকা যৌগবোৰে ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৷ ইনচুলিনৰ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি কৰি ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণতো সহায় কৰে ৷
- প্ৰদাহ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে
এই পাতবোৰত প্ৰদাহ নিবাৰণকাৰী গুণ আছে যিয়ে গাঁঠিৰ বিষ আৰু ফুলা দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷
- পাচন স্বাস্থ্য
চজিনাৰ পাত পাচনতন্ত্ৰৰ বাবেও উপকাৰী ৷ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ থাকে, যিয়ে সঠিক হজম শক্তি বজাই ৰখাত সহায় কৰে আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য ৰোধ কৰে ৷
- শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে
প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ থকা এই পাতবোৰে ৰক্তহীনতা প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু শৰীৰৰ শক্তিৰ মাত্ৰা বজাই ৰখাত সহায় কৰে ৷
- ছাল আৰু চুলিৰ বাবে উপকাৰী
ভিটামিন আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ চজিনা পাতে ছাল আৰু চুলিৰ বৃদ্ধি সুস্থ কৰি তোলে ৷
- ঘাঁ ভাল হোৱাত সহায়ক
আয়ুৰ্বেদৰ মতে, চজিনা পাতক বেক্টেৰিয়া প্ৰতিৰোধী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পাত ঘাঁ নিৰাময়ৰ বাবে অতি ফলপ্ৰসূ ৷ ইয়াৰ বাবে ইয়াৰ কোমল পাতৰ ৰস ঘাঁত লগাব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ঘাঁটো সোনকালে ভাল হোৱাই নহয়, ইয়াৰ দ্বাৰা দাগবোৰো কম কৰিব পৰা যায়৷
- হাঁপানী ৰোগত ফলপ্ৰসূ
চজিনা পাত সেউজীয়া পাত হওক বা শুকান পাতেই সেৱন কৰিব লাগিব ৷ এই পাতবোৰ চোবাই খালে হাঁপানীৰ ফলত হোৱা সমস্যাবোৰ কমাব পৰা যায় ৷ ব্ৰংকিয়লৰ সংকোচন কমোৱাতো এই পাতবোৰ ফলপ্ৰসূ বুলি ধৰা হয় ৷ এই পাতবোৰ নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে হাওঁফাওঁত থকা মলিবোৰ আঁতৰি যায়, যাৰ ফলত উশাহ-নিশাহৰ সমস্যা কম হয় ৷
- ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ
চজিনাৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ই বেয়া কলেষ্টেৰল (LDL) কমোৱাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু ভাল কলেষ্টেৰল (HDL) বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । চজিনা কোমল পাতত উচ্চ ৰক্তচাপৰ লগত জড়িত সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অলৌকিক গুণ আছে ৷ আপোনালোকক জনাই দিও যে, চজিনা পাতত নিয়াজিমিনিন আৰু আইছ’থাইঅ’চাইনেটৰ দৰে যৌগ থাকে, যাৰ ফলত ধমনীত ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় ৷ ইহঁতৰ নিয়মীয়া সেৱনে উচ্চ ৰক্তচাপ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে ৷
- চকুযুৰিক সুস্থ কৰি ৰাখে
চকু সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈও চজিনা পাত খাব পাৰি ৷ এই পাতত পোৱা এন্টিঅক্সিডেন্ট গুণে চকুৰ লগত জড়িত সমস্যা কম কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ই কোষৰ আৱৰণ ঘন কৰাৰ লগতে ৰেটিনাৰ ক্ষতি ৰোধ কৰে ৷
কেনেকৈ কৰিব ব্যৱহাৰ ?
চজিনাৰ পাত বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি:
- সতেজ পাত - শাক-পাচলি বা মচুৰ দাইলৰ লগত মিহলি কৰা
- শুকান পাতৰ গুড়ি - স্মুদি, চূপ, বা দৈৰ সৈতে মিহলি কৰা
- চাহ - শুকান পাতৰ পৰা তৈয়াৰী চাহ
- কেপচুল - পৰিপূৰক হিচাপে উপলব্ধ
মনত ৰাখিব এইবোৰ কথা
গৰ্ভৱতী মহিলাই চজিনা পাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত ৷ তদুপৰি এই পাতবোৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে সেৱন কৰিলে পেটৰ বিষ হ’ব পাৰে ৷
মূল তথ্য আৰু উৎস
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই চজিনাক পুষ্টিহীনতা প্ৰতিৰোধী উদ্ভিদ বুলি গণ্য কৰে ।
- এন আই এইচৰ মতে চজিনা ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
- ইউএছডিএই চজিনাক ছুপাৰফুড হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছে ।
- এফ এ অ’ই চজিনাক গ্ল’বেল ফুড ছিকিউৰিটি প্ৰগ্ৰেমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।
