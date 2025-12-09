ETV Bharat / health

ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইসমূহ ৰোগতো লাভদায়ক চজিনা... জনালে বিশেষজ্ঞই

চজিনাক আয়ুৰ্বেদত এবিধ অতি লাগতিয়াল উদ্ভিদ বুলি কোৱা হয়, জানো আহক এই পাতবিধৰ কিছুমান স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে-

Health Benefits of Moringa Leaves
চজিনাৰ উপকাৰিতা (CANVA)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 9, 2025 at 11:42 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰকৃতিয়ে আমাক বহুতো উদ্ভিদ আশীৰ্বাদস্বৰূপ আগবঢ়াইছে যি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কোনো আশীৰ্বাদতকৈ কম নহয়(Moringa Leaves Benefits) ৷ ইয়াৰে এটা হ’ল চজিনা, যাক ড্ৰামষ্টিক বুলিও কোৱা হয় ৷ চজিনাৰ পাতক "চমৎকাৰী পাত" বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব চাগৈ ৷ আয়ুৰ্বেদতো এনে বহুতো লাগতিয়াল উদ্ভিদৰ কথা উল্লেখ আছে, যিবোৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যন্ত উপকাৰী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ৷ তেনে এবিধ ঔষধি উদ্ভিদেই হৈছে চজিনা ৷

এই ক্ষুদ্ৰ পাতবোৰ পুষ্টিকৰ উপাদানৰ ভঁৰাল আৰু যুগ যুগ ধৰি পৰম্পৰাগত আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷ এই পাতবোৰৰ নিয়মিত ব্যৱহাৰে অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকাৰিতা প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ চজিনাৰ পাত কেনেকৈ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী হ’ব পাৰে সেই বিষয়ে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে জানো আহক-

  • পুষ্টিৰ ভঁৰাল

ডাঃ সোনী ব্যাসৰ মতে, চজিনাৰ পাতত ভিটামিন এ, ভিটামিন চি, কেলচিয়াম, পটাছিয়াম, আইৰণ আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় ৷ তদুপৰি ইয়াত সকলো এমিনো এচিডো থাকে, যাৰ বাবে ইহঁত প্ৰটিনৰ এক উৎকৃষ্ট উৎস ৷ সেয়েহে চজিনা পাতে শৰীৰৰ পুষ্টিৰ অভাৱ পূৰণ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

  • ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে

চজিনাৰ পাতত থকা এন্টিঅক্সিডেন্টে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে ৷ এই পাতবোৰ নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে সাধাৰণ চৰ্দি আৰু ফ্লুৰ দৰে সাধাৰণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে ৷

  • শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ

চজিনাৰ পাতত থকা যৌগবোৰে ৰক্ত শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে ৷ ইনচুলিনৰ সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি কৰি ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণতো সহায় কৰে ৷

  • প্ৰদাহ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে

এই পাতবোৰত প্ৰদাহ নিবাৰণকাৰী গুণ আছে যিয়ে গাঁঠিৰ বিষ আৰু ফুলা দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷

  • পাচন স্বাস্থ্য

চজিনাৰ পাত পাচনতন্ত্ৰৰ বাবেও উপকাৰী ৷ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আঁহ থাকে, যিয়ে সঠিক হজম শক্তি বজাই ৰখাত সহায় কৰে আৰু কোষ্ঠকাঠিন্য ৰোধ কৰে ৷

  • শক্তিৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে

প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ থকা এই পাতবোৰে ৰক্তহীনতা প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু শৰীৰৰ শক্তিৰ মাত্ৰা বজাই ৰখাত সহায় কৰে ৷

  • ছাল আৰু চুলিৰ বাবে উপকাৰী

ভিটামিন আৰু এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ চজিনা পাতে ছাল আৰু চুলিৰ বৃদ্ধি সুস্থ কৰি তোলে ৷

  • ঘাঁ ভাল হোৱাত সহায়ক

আয়ুৰ্বেদৰ মতে, চজিনা পাতক বেক্টেৰিয়া প্ৰতিৰোধী বুলি গণ্য কৰা হয় ৷ ইয়াৰ পাত ঘাঁ নিৰাময়ৰ বাবে অতি ফলপ্ৰসূ ৷ ইয়াৰ বাবে ইয়াৰ কোমল পাতৰ ৰস ঘাঁত লগাব পাৰে ৷ ইয়াৰ ফলত ঘাঁটো সোনকালে ভাল হোৱাই নহয়, ইয়াৰ দ্বাৰা দাগবোৰো কম কৰিব পৰা যায়৷

  • হাঁপানী ৰোগত ফলপ্ৰসূ

চজিনা পাত সেউজীয়া পাত হওক বা শুকান পাতেই সেৱন কৰিব লাগিব ৷ এই পাতবোৰ চোবাই খালে হাঁপানীৰ ফলত হোৱা সমস্যাবোৰ কমাব পৰা যায় ৷ ব্ৰংকিয়লৰ সংকোচন কমোৱাতো এই পাতবোৰ ফলপ্ৰসূ বুলি ধৰা হয় ৷ এই পাতবোৰ নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰিলে হাওঁফাওঁত থকা মলিবোৰ আঁতৰি যায়, যাৰ ফলত উশাহ-নিশাহৰ সমস্যা কম হয় ৷

  • ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ

চজিনাৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে ই বেয়া কলেষ্টেৰল (LDL) কমোৱাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু ভাল কলেষ্টেৰল (HDL) বৃদ্ধি কৰিব পাৰে । চজিনা কোমল পাতত উচ্চ ৰক্তচাপৰ লগত জড়িত সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অলৌকিক গুণ আছে ৷ আপোনালোকক জনাই দিও যে, চজিনা পাতত নিয়াজিমিনিন আৰু আইছ’থাইঅ’চাইনেটৰ দৰে যৌগ থাকে, যাৰ ফলত ধমনীত ৰক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় ৷ ইহঁতৰ নিয়মীয়া সেৱনে উচ্চ ৰক্তচাপ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰে ৷

  • চকুযুৰিক সুস্থ কৰি ৰাখে

চকু সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈও চজিনা পাত খাব পাৰি ৷ এই পাতত পোৱা এন্টিঅক্সিডেন্ট গুণে চকুৰ লগত জড়িত সমস্যা কম কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ই কোষৰ আৱৰণ ঘন কৰাৰ লগতে ৰেটিনাৰ ক্ষতি ৰোধ কৰে ৷

কেনেকৈ কৰিব ব্যৱহাৰ ?

চজিনাৰ পাত বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি:

  • সতেজ পাত - শাক-পাচলি বা মচুৰ দাইলৰ লগত মিহলি কৰা
  • শুকান পাতৰ গুড়ি - স্মুদি, চূপ, বা দৈৰ সৈতে মিহলি কৰা
  • চাহ - শুকান পাতৰ পৰা তৈয়াৰী চাহ
  • কেপচুল - পৰিপূৰক হিচাপে উপলব্ধ

মনত ৰাখিব এইবোৰ কথা

গৰ্ভৱতী মহিলাই চজিনা পাত ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উচিত ৷ তদুপৰি এই পাতবোৰ প্ৰচুৰ পৰিমাণে সেৱন কৰিলে পেটৰ বিষ হ’ব পাৰে ৷

মূল তথ্য আৰু উৎস

  • বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই চজিনাক পুষ্টিহীনতা প্ৰতিৰোধী উদ্ভিদ বুলি গণ্য কৰে ।
  • এন আই এইচৰ মতে চজিনা ৰক্ত শৰ্কৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।
  • ইউএছডিএই চজিনাক ছুপাৰফুড হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছে ।
  • এফ এ অ’ই চজিনাক গ্ল’বেল ফুড ছিকিউৰিটি প্ৰগ্ৰেমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।

উৎস

লগতে পঢ়ক

  1. স্বাস্থ্যৰ বাবে এইসমূহ অলৌকিক উপকাৰিতা সাধন কৰে চজিনাৰ পাতে
  2. গাঁঠিৰ বিষত ভুগিছে নেকি ? তেন্তে চজিনাই কৰিব সহায়
  3. দূৰ হ’ব ছালৰ মিহি ৰেখা তথা দাগ ! কেৱল এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰক এই প্ৰাকৃতিক ফেচ মাস্ক

TAGGED:

HEALTH BENEFITS OF MORINGA LEAVES
MORINGA FOR DIABETES
MORINGA BLOOD SUGAR CONTROL
চজিনা পাতৰ উপকাৰিতা
MORINGA LEAVES BENEFITS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.