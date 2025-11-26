ETV Bharat / health

দৈনিক খাওক মাত্ৰ দুটা খেজুৰ আৰু আপোনাৰ শৰীৰত দেখিব এই ৫টা আচৰিত পৰিৱৰ্তন

দৈনিক ২-৩ টা খেজুৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন দেখা যায় । দৈনিক খেজুৰ খোৱাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহক-

5 Incredible Health Changes from Eating Just 2 Dates a Day
দৈনিক খাওক মাত্ৰ দুটা খেজুৰ আৰু আপোনাৰ শৰীৰত দেখিব এই ৫টা আচৰিত পৰিৱৰ্তন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 26, 2025 at 4:10 PM IST

খেজুৰ দেখিবলৈ এবিধ সৰু ফল লাগিলেও, তথাপিও ই স্বাস্থ্যৰ বাবে যথেষ্ট উপকাৰিতা সাধন কৰিব পাৰে । ইয়াত বহুতো অত্যাৱশ্যকীয় পুষ্টিকৰ উপাদান থাকে যিয়ে আমাক সুস্থ হৈ থকাত সহায় কৰে । গতিকে দৈনিক ২-৩ টা খেজুৰ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন দেখা যায় । যিয়ে আপোনাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাড়লৈকে সকলোকে উপকৃত কৰিব তেন্তে দৈনিক খেজুৰ খোৱাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰোঁ আহক-

শক্তিৰ এক প্ৰাকৃতিক উৎস

খেজুৰক শক্তিৰ শক্তিশালী স্থান হিচাপে গণ্য কৰা হয় । গ্লুক’জ, ফ্ৰুক্ট’জ, চুক্ৰ’জ আদি প্ৰাকৃতিক চেনিৰে প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে । এই চেনিবোৰে তৎক্ষণাত শক্তি প্ৰদান কৰে । ব্ৰেকফাষ্টত বা দুপৰীয়াৰ জলপান হিচাপে ২-৩ টা খেজুৰ খোৱাটোৱে গোটেই দিনটো সক্ৰিয় আৰু শক্তিশালী অনুভৱ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ খেলুৱৈ আৰু জিমলৈ যোৱাসকলৰ বাবে ই উপকাৰী যিসকলক দ্ৰুত শক্তি বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন ।

নতুন দিল্লীৰ খাদ্য আৰু পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিব্য শৰ্মাই কয় যে নিয়মীয়াকৈ খেজুৰ সেৱন কৰিলে শৰীৰৰ বহু দিশত উপকাৰিতা সাধন হ’ব পাৰে ৷ ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আইৰণ, পটাছিয়াম আৰু মেগনেছিয়াম থাকে, যিয়ে হাড় মজবুত কৰা, ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰু হৃদযন্ত্ৰক সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে ৷ খেজুৰত প্ৰাকৃতিক চেনি থাকে যিয়ে তৎক্ষণাত শক্তি প্ৰদান কৰে, সেয়েহে ই খেলুৱৈ আৰু ব্যায়ামকাৰীৰ বাবে বিশেষভাৱে উপকাৰী ৷ ইয়াত পোৱা এমিনো এচিড আৰু প্ৰটিনে পেশী শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰে ৷

  • পাচনতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰে

আজিৰ দ্ৰুতগতিত চলি থকা জীৱনত পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা সাধাৰণ হৈ পৰিছে । খেজুৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাদ্য আঁহ থাকে । এই আঁহে মল কোমল কৰে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূৰ কৰে, আৰু অন্ত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে । নিয়মিতভাৱে খেজুৰ খালে হজম শক্তি ভালদৰে ৰখাত সহায় কৰে আৰু পেটৰ বদহজম আৰু গেছৰ দৰে সমস্যা কমায় । ইহঁতে অন্ত্ৰত থকা ভাল বেক্টেৰিয়াবোৰকো পুষ্টি প্ৰদান কৰে ।

  • হাড়ৰ শক্তিৰ বাবে এক আশীৰ্বাদ

বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে হাড় দুৰ্বল হোৱাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰে । খেজুৰত কেলচিয়াম, মেগনেছিয়াম, কপাৰ, চেলেনিয়াম আদি খনিজ পদাৰ্থ থাকে, যিবোৰ হাড়ৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় । কেলচিয়ামে হাড় শক্তিশালী কৰে, আনহাতে মেগনেছিয়ামে হাড়ৰ ঘনত্ব বজাই ৰখাত সহায় কৰে । দৈনিক খেজুৰ খালে অষ্টিঅ’পৰ’ছিছৰ দৰে ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস পাব পাৰে ।

  • হৃদৰোগ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰিতা

হৃদযন্ত্ৰ আমাৰ শৰীৰৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ, আৰু ইয়াৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰখাত খেজুৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে । খেজুৰত থকা পটাছিয়ামে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ফ্লেভনয়ডৰ দৰে এন্টিঅক্সিডেন্টে বেয়া কলেষ্টেৰলৰ মাত্ৰা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে আৰু ভাল কলেষ্টেৰলৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ ফলত ধমনীত প্লেক জমা হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হয় আৰু হাৰ্ট এটেকৰ সম্ভাৱনা কম হয় ।

  • ৰক্তহীনতাৰ বাবে ঔষধ

বিশেষকৈ মহিলাৰ মাজত আইৰণৰ অভাৱত হোৱা ৰক্তহীনতা এক সাধাৰণ সমস্যাত পৰিণত হৈছে । খেজুৰ হৈছে লোৰ এক উৎকৃষ্ট প্ৰাকৃতিক উৎস । দৈনিক ২-৩ খেজুৰ খালে শৰীৰত হিম’গ্লবিনৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । ৰক্তকণিকা উৎপাদনত সহায় কৰি সমগ্ৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ প্ৰবাহ উন্নত কৰে, যাৰ ফলত ভাগৰ আৰু দুৰ্বলতা দূৰ হয় ।

  • মনত ৰাখিব এইবোৰ কথা

যদিও খেজুৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী, তথাপিও ইয়াৰ গৰম স্বভাৱ আছে, গতিকে ইয়াক সীমিত পৰিমাণে সেৱন কৰিব লাগে । ডায়েবেটিছ ৰোগীয়েও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতহে এইবোৰ সেৱন কৰিব লাগে, কিয়নো ইয়াত অধিক পৰিমাণে চেনি থাকে ।

খেজুৰ খোৱাৰ অন্য উপকাৰিতাসমূহ জানো আহক-

  1. মাংসপেশীবোৰে শক্তি লাভ কৰে
  2. যৌন স্বাস্থ্যৰ উন্নতি সাধন হয়
  3. শৰীৰত শক্তিৰ মাত্ৰা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায়
  4. ৰক্তহীনতাৰ বাবে সৰ্বোত্তম চিকিৎসা
  5. হজম ক্ৰিয়া উন্নত কৰাত সহায় কৰে
  6. স্মৃতিশক্তি উন্নত কৰাত সহায় কৰে
  7. গাঁঠিৰ বিষ নাইকিয়া কৰে

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3992385/

https://ijpsr.com/bft-article/review-on-importance-and-benefits-of-eating-dates-in-weakness-and-treating-mental-health/

