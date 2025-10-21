দীপাৱলীৰ পিছত শিশু-বৃদ্ধৰ মাজত দেখা দিয়ে শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা, ইয়াৰ চিকিৎসা কি ?

দীপাৱলীৰ পিছত শিশু-বৃদ্ধৰ মাজত দেখা দিয়ে শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা, ইয়াৰ চিকিৎসা কি ?
Published : October 21, 2025 at 4:24 PM IST
যেতিয়া ধোঁৱাই সমগ্ৰ আকাশখনক আৱৰি ধৰে ৷ তেতিয়াই সৰু ল’ৰা-ছোৱালী তথা বৃদ্ধসকলে স্বাস্থ্য সংকটত ভোগে ৷ সৰু ল’ৰা-ছোৱালী তথা বৃদ্ধসকলে দীপাৱলীৰ সময়ত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বৱন কৰাটো খুবেই জৰুৰী ৷ সেয়ে আজি এই প্ৰতিবেদনত আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক এই মাৰাত্মক বায়ুৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ ৫টা নিশ্চিত উপায় জানি লওক-
ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ু পৰিষ্কাৰ কৰক
প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা অতি বেছি হ’লে শিশুসকলক পুৱা আৰু গধূলি বাহিৰত খেলা-ধূলা কৰাত, বা বৃদ্ধসকলক ওলাই যোৱাত সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা প্ৰদান কৰাটো খুবেই জৰুৰী ৷ বাহিৰৰ বায়ুত উপস্থিত পি এম ২.৫ কণিকাই প্ৰত্যক্ষভাৱে হাওঁফাওঁৰ ক্ষতি কৰে ৷ কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰৰ বায়ু বিশুদ্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি নিজেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ৷ বাজেট অনুযায়ী আপুনি ঘৰৰ মূল কোঠাবোৰত এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ স্থাপন কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ঘৰৰ ভিতৰৰ কিছুমান উদ্ভিদ যেনে বা স্নেক প্লান্ট, পীচ লিলি আদিয়ে বায়ু প্ৰাকৃতিকভাৱে বিশুদ্ধ কৰাত সহায় কৰে ৷ লগতে ঘৰৰ ভিতৰত ধূমপান নকৰিব, কিয়নো ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ আশে-পাশে বায়ু প্ৰদূষিত হয় ৷
N95 মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰক
সাধাৰণ কাপোৰৰ মাস্কে প্ৰদূষণৰ মিহি কণাবোৰ বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে ৷ গতিকে শিশু আৰু বৃদ্ধসকলে বাহিৰত থাকিলে ভালে মানৰ N95 বা FFP2 মাস্ক পৰিধান কৰাটো নিশ্চিত কৰক ৷ নিশ্চিত কৰক যে মাস্কে তেওঁলোকৰ নাক আৰু মুখ সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি ৰাখে ৷ এবাৰ ইয়াক পৰিধান কৰিলে প্ৰদূষিত বায়ু আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ৷ শিশুসকলক মাস্কৰ গুৰুত্ব বুজাই দিয়াটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ যাতে তেওঁলোকে সঘনাই মাস্ক পৰিধান কৰে ৷ সঠিক মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিলে বিষাক্ত বায়ুৰ কণাবোৰ হাওঁফাওঁত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে ৷
ইমিউনিটি বুষ্টাৰ ছুপাৰফুডছ
প্ৰদূষণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ শৰীৰক ভিতৰৰ পৰা শক্তিশালী কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ শিশু আৰু বৃদ্ধৰ খাদ্যত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰক ৷ ভিটামিন চি সমৃদ্ধ টেঙা ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি, যেনে আমলখি, কমলা, নেমু আদি গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰক ৷ দৈনিক হালধিৰ গাখীৰ আৰু খাদ্য খোৱাৰ পিছত অলপ গুড় দিব লাগে, কিয়নো গুড়ে হাওঁফাওঁ পৰিষ্কাৰ কৰাত সহায় কৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৰু ল’ৰা-ছোৱালী তথা বৃদ্ধ লোকক গোটেই দিনটোত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী, নেমু চৰবত বা বনৌষধি চাহ খাবলৈ দিয়ক, কিয়নো পানীয়ে শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ উলিয়াই দিয়াত সহায় কৰে লগতে এনে কৰিলে শৰীৰত পানীৰ অভাৱ নহয় ৷
ভাপ লোৱা আৰু গাৰ্গলিং
প্ৰদূষিত বায়ুৰ পৰা কণাবোৰ ডিঙি আৰু শ্বাসনলীত জমা হয় ৷ ভাপ আৰু গাৰ্গলিং কৰাটোৱেই হ’ল ইয়াক আঁতৰোৱাৰ আটাইতকৈ সহজ আৰু ফলপ্ৰসূ উপায় ৷ দিনে দুবাৰকৈ কুহুমীয়া পানীত এচিকুট নিমখ দি গাৰ্গল কৰিলে ডিঙিৰ প্ৰদাহ কমে ৷ লগতে শিশুসকলক শুবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ৫-১০ মিনিটৰ বাবে সাধাৰণ গৰম পানীৰ পৰা ভাপ উশাহ ল’বলৈ দিয়ক ৷ ইয়াৰ ফলত হাওঁফাওঁৰ পৰা কফখিনি গলি যায আৰু বাহিৰ ওলাই যায়, যাৰ ফলত উশাহ-নিশাহ লোৱাত সহজ হয় ৷
ঔষধ আৰু চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক
ঘৰৰ কোনোবাই যদি হাঁপানী, ব্ৰংকাইটিছ, বা হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হয়, তেন্তে প্ৰদূষণৰ মাজত তেওঁলোকৰ ঔষধৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক ৷ তেওঁলোকৰ সকলো ঔষধ আৰু ইনহেলাৰ সদায় তেওঁলোকৰ লগত থকা আৰু সময়মতে প্ৰয়োগ কৰাটো নিশ্চিত কৰক ৷ কাহ, উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা, চকুৰ বিৰক্তিৰ দৰে লক্ষণ দেখা দিলে পলম নকৰিব ৷ এই লক্ষণসমূহক প্ৰদূষণৰ স্বাভাৱিক লক্ষণ বুলি বিবেচনা কৰি আওকাণ নকৰি লগে লগে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাওক ৷ নিয়মিত পৰীক্ষা আৰু সঠিক ঔষধে প্ৰদূষণৰ ভয়াৱহ প্ৰভাৱ ৰোধ কৰিব পাৰে ৷
