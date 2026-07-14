ETV Bharat / health

শিৱসাগৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত ৩৩ গৰাকী আক্ৰান্ত

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ লগতে মেলেৰিয়া, ডেংগু প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ ।

Acute Encephalitis Syndrome in Sivasagar
শিৱসাগৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 14, 2026 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও লোকৰ মৃত্য়ু হৈছে । আন জিলাৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাতো জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে ৷ সমান্তৰালভাৱে মেলেৰিয়া, ডেংগু আৰু এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগেও গা কৰি উঠিছে ।

জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাঃ মাখন কলিতাই উল্লেখ কৰা মতে, জিলাখনত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত সদৃশ ৰোগত ৩৩গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে । আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত ১১ গৰাকী খেলুৱা, ৫ গৰাকী গেলেকী, ডিমৌৰ ৬ গৰাকী, ৫ গৰাকী গৌৰীসাগৰ, কালুগাঁৱৰ ৫ গৰাকী আৰু মৰাবজাৰৰ এগৰাকী ।

শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাঃ মাখন কলিতাই কয়,"শিৱসাগৰত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ লগতে মহৰ পৰা হোৱা মেলেৰিয়া, ডেংগু আদি বাহকজনিত ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে । বৰ্তমানলৈকে জিলাখনত একিউট জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত ৩৩ গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে । জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত ৬ গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে । এতিয়া তেওঁলোক সুস্থ । এতিয়ালৈকে জিলাখনত কোনো লোকৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত মৃত্য়ু হোৱা নাই ।"

জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "শিৱসাগৰত এইবাৰ জুনতহে এই জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ধৰা পৰিছে । বিগত বৰ্ষত মাৰ্চতেই প্ৰথমগৰাকী জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈছিল । ৰাজ্য়ৰ আন ঠাইৰ তুলনাত এইবাৰ ইয়াত কম হোৱাৰ মূলতে সজাগতমূলক ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"

যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাঃ কলিতাই পুনৰ কয় যে ৰোগবিধৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে একাধিক প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । বিভিন্ন অঞ্চলত ধোঁৱা দিয়াৰ লগতে আঁঠুৱা ঔষধিকৰণ, ম'হ নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্যসূচীৰ উপৰি জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে ব্যাপক সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী চলাই থকা হৈছে । স্বাস্থ্য বিভাগে জনসাধাৰণক মহৰ কামোৰৰ পৰা বাছি থাকিবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ লগতে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিবলৈ আৰু জ্বৰ বা এনকেফেলাইটিছৰ লক্ষণ দেখা দিলে তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে ।

ইপিনে, জিলাখনত এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধৰ বাবে ব্যাপক সজাগতা আৰু ধোঁৱা দিয়া,আঠুৱা বিশুদ্ধিকৰণ কৰাৰ দৰে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ কৰা বুলিও বিষয়াগৰাকীয় সদৰী কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ তিনিচুকীয়াত ছাত্ৰীৰ মৃত্যু

ধেমাজিত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ প্ৰাদুৰ্ভাৱ

বৰপেটাত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত দুজনৰ মৃত্যু

TAGGED:

জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ
ইটিভি ভাৰত অসম
শিৱসাগৰ
JAPANESE ENCEPHALITIS
ACUTE ENCEPHALITIS SYNDROME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.