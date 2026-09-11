যুৱকৰ শৰীৰত জৰায়ু ! কেনেকৈ ঘটিল এই আচৰিত ঘটনা ?

যুৱকৰ শৰীৰত জৰায়ু ! কেনেকৈ ঘটিল এই আচৰিত ঘটনা ?
পিএমডিএছ হৈছে এক অতি বিৰল জন্মগত অৱস্থা । নতুন দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত ধৰা পৰিছে এই ঘটনা...
Published : September 11, 2026 at 6:01 PM IST
পুৰুষৰ শৰীৰত জৰায়ু থাকিব পাৰে নে ? এই প্ৰশ্নটোৰ সহজ উত্তৰ-নোৱাৰে । নাৰী-পুৰুষৰ শাৰীৰিক গঠন অনুসৰি এয়া সম্ভৱ নহয় । তথাপি দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়ত এজন ২৬ বছৰীয়া যুৱকে চিকিৎসা কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ শৰীৰত জৰায়ুৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে ।
২৬ বছৰীয়া বিবাহিত যুৱকজন কেতিয়াও সন্তানৰ পিতৃ হোৱা নাছিল আৰু সেইবাবে বন্ধ্যাত্বৰ উত্তৰ বিচাৰি দিল্লীৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ গৈছিল । চিকিৎসকে তেওঁৰ শৰীৰৰ ভিতৰত যি আৱিষ্কাৰ কৰিলে সেয়া তেওঁলোকে মুঠেও আশা কৰা নাছিল । পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ পিচত অন্যান্য বিজুতিৰ লগতে সৰু জৰায়ু আৰু ফেল’পিয়ান নলীৰ দৰে গঠনৰ বিষয়ে চিকিৎসকে জানিব পাৰিলে ৷
ৰাজৌৰী গাৰ্ডেনৰ আৰ জি হাস্পতালত এই অদ্ভুত ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে । চিকিৎসকে প্ৰথম অৱস্থাত যুৱকজনৰ বীৰ্যত কিয় শুক্ৰাণু নাথাকে সেয়া পৰীক্ষা কৰে । পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাত পাৰ্চিষ্টেণ্ট মুলেৰিয়ান ডাক্ট চিণ্ড্ৰম নামৰ এক বিৰল জন্মগত অৱস্থাৰ সন্ধান লাভ কৰে। ইয়াৰ লগতে চিকিৎসকে তেওঁৰ এক গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত অণ্ডকোষত কৰ্কটৰ পূৰ্বে পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পায় ।
বিবাহিত যুৱকজন (নাম প্ৰকাশত অনুচ্ছুক)ৰ প্ৰাথমিক বন্ধ্যাত্ব আছিল । সেইবাবে তেওঁ কেতিয়াও সন্তানৰ পিতৃ হ’ব পৰা নাছিল । পৰীক্ষাত এজ’স্পাৰমিয়া (তেওঁৰ বীৰ্যত শুক্ৰাণুৰ সম্পূৰ্ণ অনুপস্থিতি) ধৰা পৰে । সমান্তৰালভাৱে চিকিৎসকেও তেওঁৰ দুয়োটা অণ্ডকোষ অৱনমিত হোৱা বুলিও জানিব পাৰিলে ।
তেওঁৰ অণ্ডকোষ বাহিৰত থকাৰ পৰিৱৰ্তে সেয়া যুৱকজনৰ পেটৰ ভিতৰতে আছে । সেইটোৱে চিকিৎসকসকলক অধিক পৰীক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় । এমআৰআই স্কেনত প্ৰথমটো ডাঙৰ আচৰিত কথাটো হ’ল: পেলভিছত এটা সৰু জৰায়ুৰ দৰে গঠন দেখা গৈছিল । কেৱল সেয়াই নহয়, লগতে ফেল’পিয়ান টিউবৰ দৰে গঠনও দেখা গৈছিল । জিনীয় পৰীক্ষাত ৪৬,এক্সৱাই ক্ৰম’জমৰ আৰ্হি দেখা গৈছিল, যিটো সাধাৰণতে পুৰুষৰ বিকাশৰ সৈতে জড়িত । এই অস্বাভাৱিক সংমিশ্ৰণৰ ফলত চিকিৎসকসকলে পিএমডিএছৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ।
পুৰুষৰ জৰায়ু কেনেকৈ হ’ব পাৰে ?
পিএমডিএছ হৈছে এক অতি বিৰল জন্মগত অৱস্থা । এনে হ'লে সাধাৰণতে জৰায়ু আৰু ফেল’পিয়ান টিউবলৈ বিকশিত হোৱা গঠনসমূহ সাধাৰণতে পুৰুষৰ ক্ৰম’জম আৰু পুৰুষৰ শাৰীৰিক বিকাশ থকা কোনোবা এজনৰ শৰীৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
এয়া হৈছে এক ব্যতিক্ৰমীভাৱে বিৰল জন্মগত অৱস্থা । চিকিৎসা শাস্ত্ৰত এনেধৰণৰ ৩০০ৰো কম ৰোগীৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । সাধাৰণতে শৈশৱত এই অৱস্থা ধৰা পৰে যেতিয়া চিকিৎসকে অৱতৰণ নোহোৱা অণ্ডকোষ সম্পৰ্কে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰে । ২৬ বছৰ বয়সত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্ধ্যাত্বৰ কাৰণ সম্পৰ্কে জানিবলৈ বিচৰা সময়ত এই অৱস্থাটো ধৰা পৰাটোৱে সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে ।
কিমান অস্বাভাৱিক আছিল
চিকিৎসকে ভালদৰে চাবলৈ লেপাৰ’স্কপিক অস্ত্ৰোপচাৰ কৰে । লেপাৰ’স্কপিক অস্ত্ৰোপচাৰত চিকিৎসকে এটা সৰু, অনুন্নত জৰায়ু আৰু ফেল’পিয়ান টিউবৰ দৰে নলীকা আকৃতিৰ গঠন দেখা পায় । দুয়োটা অণ্ডকোষ পেটৰ ভিতৰত আছিল আৰু গুৰুতৰভাৱে ক্ষয় গৈছিল । অৰ্থাৎ অণ্ডকোষ অতি সৰু হৈছিল আৰু বেয়াৰ ফালে গতি কৰিছে ।
যিহেতু অণ্ডকোষবোৰ বহু বছৰ ধৰি নামি নথকা অৱস্থাত আছিল আৰু যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, সেয়েহে অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পোৱা বাবেও চিকিৎসকসকল চিন্তিত হৈ পৰে । অৱশেষত অস্ত্ৰোপচাৰৰ দলটোৱে মুলেৰিয়ানৰ অস্বাভাৱিক গঠন আৰু দুয়োটা অণ্ডকোষেই আঁতৰাই পেলায় ।
উল্লেখ্য় যে ৰাজৌৰী গাৰ্ডেনৰ আৰ জি হাস্পতালৰ মুখ্য ইউৰ’লজিষ্ট ডাঃ সুশীল খাৰবান্দাই এই পদ্ধতি সম্পন্ন কৰে । এই সন্দৰ্ভত ডাঃ খাৰবাণ্ডাই কয়, "এয়া আছিল এক অত্যন্ত অস্বাভাৱিক ঘচনা । কাৰণ ৰোগীজন বন্ধ্যাত্বৰ সমস্যা লৈ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিল ।ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত অৱস্থাটো প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱালৈকে নিৰ্ণয় নোহোৱাকৈয়ে আছে ।"
কৰ্কট ৰোগৰ পূৰ্বৰ পৰিৱৰ্তন
অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি আঁতৰোৱা কলাবোৰ যেতিয়া চিকিৎসকে মাইক্ৰস্কোপৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰে তেতিয়া দেখিলে যে বাওঁ অণ্ডকোষত জাৰ্ম চেল নিওপ্লাছিয়া ইন চিটু হৈছে । এয়া হৈছে কৰ্কটৰ পূৰ্বে হোৱা পৰিৱৰ্তন । আনহাতে সোঁ অণ্ডকোষত তীব্ৰ এট্ৰফি দেখা গৈছিল যদিও জিচিএনআইএছ নাছিল । সাধাৰণ অণ্ডকোষৰ টিউমাৰ মাৰ্কাৰৰ বাবে তেজৰ পৰীক্ষা স্বাভাৱিক আছিল । অণ্ডকোষৰ অৱনমিত হোৱাটো প্ৰজনন ক্ষমতাৰ সমস্যা আৰু অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে চিকিৎসকসকলে কয় ।
লগতে পঢ়ক:ইৰাকৰ ৰোগীৰ বুকুত বিকাশৰ হৃদয়ৰ ধপধপনি: গ্ৰীণ কৰিড'ৰেৰে ভূপালৰ পৰা গ'ল হৃদপিণ্ড
আইআইটি গুৱাহাটীৰ অধ্যয়ন: অত্যধিক তাপমাত্ৰাই শিশুৰ শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলায়