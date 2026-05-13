এই ১০টা লক্ষণ জানিলে প্ৰিক্লেম্পচিয়াত হোৱা স্নায়ুজনিত সমস্য়া প্ৰতিৰোধ সম্ভৱ

প্ৰিক্লেম্পচিয়াত উচ্চ ৰক্তচাপৰ লগতে প্ৰস্ৰাৱত প্ৰ'টিনৰ উপস্থিতি চিন্তনীয় ।

10 symptoms can help preventing seizures in preeclampsia
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 5:53 PM IST

গৰ্ভাৱস্থাত ২০ সপ্তাহৰ পিছত হোৱা এক গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত জটিলতা হৈছে প্ৰিক্লেম্পচিয়া । এনে হ'লে উচ্চ ৰক্তচাপৰ লগতে প্ৰস্ৰাৱত প্ৰ'টিনৰ উপস্থিতি চিন্তনীয় বিষয় । এই অৱস্থাত মাতৃৰ লগতে ভ্ৰূণ দুয়োৰে বাবে জটিল সমস্য়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকা থাকে ।

যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা প্ৰিক্লেম্পচিয়াত আক্ৰান্ত,তেওঁলোকে যদি এই দহটা লক্ষণে দেখা দিয়াৰ লগে লগে সাৱধানতা অৱলম্বণ কৰে তেতিয়া এই সময়ত হোৱা মৃগী সদৃশ(স্নায়ু জনিত সমস্য়া )ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাটো সম্ভৱ । এই লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলে বিশ্বত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ লগতে মৃত্যুৰ হাৰো হ্ৰাস পাব বুলি গৱেষকসকলে মন্তব্য় কৰিছে ।

প্ৰিক্লেম্পচিয়াত আক্ৰান্ত গৰ্ভৱতী মহিলাৰ এক্লেম্পচিয়াৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হোৱাৰ ইংগিত দিব পাৰে দহটা লক্ষণে । এক্লেম্পচিয়া অস্বাভাৱিক, কিন্তু বিশ্বজুৰি ই এতিয়াও গুৰুতৰ অসুস্থতা আৰু মৃত্যুৰ কাৰক হৈ আছে । শেহতীয়াভাৱে চুইডেনৰ গোটেনবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলব'ৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ষ্টেলেনবছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকে এই ৰোগৰ নতুনকৈ দহটা লক্ষণ চিনাক্ত কৰিছে ।

এই অধ্যয়নত এক্লেম্পচিয়াৰ সৈতে শক্তিশালীভাৱে জড়িত দহটা লক্ষণ চিনাক্ত কৰা হৈছে । হাত বা ভৰিৰ কঁপনি, কথা কোৱাত অসুবিধা, বিভ্ৰান্তি, শ্ৰৱণ ক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তন,মূৰ ঘূৰোৱা, মনঃসংযোগত সমস্য়া আদি অন্য়তম । এক্লেম্পচিয়া নথকা প্ৰিক্লেম্পচিয়াত আক্ৰান্ত মহিলাৰ মাজত এই লক্ষণসমূহ অস্বাভাৱিক আছিল । অৱশ্য়ে আক্ৰমণৰ পূৰ্বে এইবোৰ লক্ষণ বেছিকৈ দেখা গৈছিল । এক্লেম্পচিয়া ৰোগীৰ প্ৰায় সকলো মহিলাই আগতে অন্ততঃ এটা লক্ষণ অনুভৱ কৰিছিল । এই লক্ষণৰ লগে লগে ইয়াৰ আশংকা বৃদ্ধি পাইছিল ।

গোটেনবাৰ্গ বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ ছাহলগ্ৰেনস্কা একাডেমীৰ সহযোগী অধ্যাপিকা লীনা বাৰ্গমেনৰ নেতৃত্বত এই অধ্য়য়ন চলোৱা হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত লীনা বাৰ্গমেনে কয়, " আজি মেগনেছিয়াম ছালফেটৰ দ্বাৰা কোনে প্ৰতিৰোধমূলক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেইটো নিৰ্ণয় কৰাটো কঠিন হৈছে । বৰ্তমানৰ ক্লিনিকেল প্ৰেকটিছ আৰু আমি লক্ষণসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰো বাবে দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বেছিভাগ মহিলাই এক্লেম্পচিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিষয়ে ধৰিব নোৱাৰো । আমি চিনাক্ত কৰা লক্ষণসমূহে চিকিৎসাৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পৰা আৰু বহু মহিলাক ধৰা পেলোৱাত সহায় কৰিব পাৰে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"মেগনেছিয়াম ছালফেট ব্যৱহাৰ কৰি আক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিব পাৰি যদিও ইয়াৰ ওপৰত নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে । মেগনেছিয়াম ছালফেটৰ আছে পাৰ্শ্বক্ৰিয়া । সেয়েহে প্ৰিক্লেম্পচিয়া ৰোগী সকলো মহিলাকে দিয়া নহয় ।"

উল্লেখ্য় যে এই অধ্যয়নত পাকিস্তান আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ২,১৪২ গৰাকী মহিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত ৩৪১ গৰাকীৰ এক্লেম্পচিয়া, ১,৩৫৫ গৰাকীৰ এক্লেম্পচিয়া নোহোৱাকৈ প্ৰিক্লেম্পচিয়া আৰু ৩৮৯ গৰাকীৰ নৰ্মোটেনচিভ গৰ্ভাৱস্থা আছিল । গৱেষকসকলে আক্ৰান্ত হোৱাৰ দিনবোৰত বা সাক্ষাৎকাৰৰ আগৰ দিনবোৰত লক্ষণসমূহৰ ওপৰত অধ্য়য়ন কৰে । এই অধ্যয়নৰ বিষয়ে 'পিএলঅ'এছ মেডিচিন' আলোচনীত প্ৰকাশ কৰা হৈছে । ফলাফলত লক্ষণ আৰু এক্লেম্পচিয়াৰ মাজত সম্পৰ্ক দেখা যায় যদিও কাৰণ নিৰ্ণয় কৰা হোৱা নাই । যিহেতু অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক পুৰ্বদৃষ্টিৰে সোধা হৈছিল, সেয়েহে কিছু অনিশ্চয়তা ৰৈ গৈছে ।

উৎস: https://www.gu.se/en/news/better-chances-of-preventing-seizures-in-preeclampsia

(সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)

