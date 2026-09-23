এক্সন-ছাচপেন্সৰ মাজেৰে ‘তীব্ৰ’ই পাৰিবনে দৰ্শকক ধৰি ৰাখিব?
ডিচেম্বৰ মাহত ছবিগৃহলৈ আহি আছে ‘তীব্ৰ' । আগন্তুক ৪ ডিচেম্বৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তিলাভ কৰিব এই নতুন অসমীয়া ছবিখনে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 2:01 PM IST
গুৱাহাটী : চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত ছবিগৃহলৈ আহি আছে ড্ৰীম হাউছ প্ৰডাকশ্বন (ইণ্ডিয়া) প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেনাৰত নিৰ্মিত নতুন অসমীয়া ছবি ‘তীব্ৰ'। আগন্তুক ৪ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তিলাভ কৰিব এই নতুন অসমীয়া ছবিখনে । ছবিখনৰ কাহিনী আৰু পৰিচালনা নতুন প্ৰজন্মৰ পৰিচালক 'আব্ৰাজ'ৰ ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত জানিবলৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক দিপাঞ্জলী শৰ্মাই অভিনেতা জুলফী শ্বেখৰ এটা টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰ লয় ৷ টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, " এইখন এখন এক্সনধর্মী ছবি । এক্সনৰ লগতে ছবিখনত ছাচপেন্সো আছে । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে নতুন প্ৰজন্মৰ পৰিচালক আব্ৰাজে । ছবিখনত দেখুওৱা ৯০% এক্সনেই সঁচা । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এটা নতুন গানো আছে ছবিখনত, যিটো আমাৰ বাবে এটা উপহাৰস্বৰূপ । এই গীতটো বলীউডৰ কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ সন্দ্বীপ চুপাৰকাৰে কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছে । লগতে অন্য দুটা গীতত কণ্ঠদান কৰিছে শংকুৰাজ কোঁৱৰ আৰু প্ৰিয়ংকা ভৰালীয়ে । আশা কৰিছোঁ ছবিখন উপভোগ কৰি দর্শকে ভাল পাব ।"
ধুবুৰী, চন্দ্ৰপুৰ আৰু জ্যোতিচিত্ৰবনৰ লগতে গুৱাহাটী বিভিন্ন ঠাইত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছে । নীতা সুৰেশ শৰ্মাই প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জুলফী শ্বেখ আৰু প্ৰীতি কংকনাই ।
উল্লেখ্য যে, এই ছবিখন মুক্তিলাভ কৰাৰ পাছত ছবিখনৰ মুঠ উপাৰ্জনৰ লাভৰ ২০% বানপীড়িতসকলৰ বাবে প্ৰদান কৰা হ'ব । ছবিখনে বিশেষভাৱে ব্যৱসায়িক সফলতা অর্জন কৰিব নোৱাৰিলেও ২১ লাখ টকা বানপীড়িতসকলৰ বাবে প্ৰদান কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে ড্ৰীম হাউছ প্ৰডাকশ্বনে । আহিবলগীয়া এই নতুন অসমীয়া ছবিখনক লৈ এতিয়া আশাবাদী ছবিখনৰ সমূহ কলা-কুশলী ।
লগতে পঢ়ক : মুক্তিৰ পূৰ্বেই লাভ-লোকচানৰ কথা চিন্তা নকৰি ‘তীব্ৰ' নিৰ্মাতাগোষ্ঠীৰ মানৱ দৰদী সিদ্ধান্ত