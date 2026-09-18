জুবিন দিৱসৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই জুবলীৰ প্ৰাৰ্থনা-কোনো যাতে সাৰি নাযায়

জুবিন দিৱসৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই জুবলীৰ প্ৰাৰ্থনা-কোনো যাতে সাৰি নাযায়
গান-প্ৰাৰ্থনা সকলোতে জুবিনক স্মৰণ কৰিছে অসমবাসীয়ে ৷ ৰাজ্যবাসীয়ে তিনিদিনীয়াকৈ সোণাপুৰৰ জুবিন ক্ষেত্ৰত উদযাপন কৰিছে জুবিন দিৱস ৷ ভগ্নী জুবলীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিলে এটি বিশেষ বাৰ্তা-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 11:09 AM IST
হায়দৰাবাদ : জুবিন দিৱসৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন ৷ জুবিন ক্ষেত্ৰত এক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা পৰিৱেশ ৷ ফুলৰ মালা-গামোচাৰে সজাই তোলা হৈছে সমগ্ৰ জুবিন ক্ষেত্ৰ ৷ অনুৰাগীয়ে জুবিন গাৰ্গক এপাক ওচৰৰ পৰা অনুভৱ কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছেহি জুবিন ক্ষেত্ৰত ৷ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱৰ মানসেৰে নাম-প্ৰসংগও অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৷
জুবিন দিৱসৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোতে জুবিনৰ সৈতে বহু মঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰা জুবলীয়ে সামাজিক মাধ্যমত লিখিলে মনৰ বতৰা ৷ তেওঁ প’ষ্টটোত সমগ্ৰ অসমে বিচাৰি থকা কথাটোৱেই উল্লেখ কৰিছে ৷ জুবলীয়ে লিখিছে, "অন্তহীন আবেগৰ গভীৰতাত, সীমাহীন ভালপোৱাৰে সৈতে তই সদায় জীপাল হৈ থাকিবি গ'ল্ডী দা ৷ আজি ‘জুবিন দিৱসৰ’ আৰম্ভণিৰ সৈতে পুনৰ এখন সৎ, নিভাজ, মুক্ত, নিষ্পাপ আৰু তোৰ সপোনৰ সোণৰ অসম হোৱাৰ পথৰো আৰম্ভণি হওক ৷ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াৰ শক্তি আৰু মানসিকতা সমগ্ৰ অসমৰ হওক ৷ সত্য সোনকালে পোহৰলে আহক আৰু তোক ঠগা, অন্যায় কৰা আৰু এতিয়াও কৰি থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কোনো যাতে সাৰিব নোৱাৰক, এইয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা ৷"
উল্লেখ্য যে, জুবিন আৰু জুবলীয়ে একেলগে বহুতো হিট গীত অসমীয়া শ্ৰোতাক উপহাৰ দিছে । বিহু মঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কেছেট, এলবাম আৰু চলচ্চিত্ৰৰ গীতত তেওঁলোকৰ কণ্ঠৰ যুটিয়ে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত এক জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছত দুয়োৰে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন বহু ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ৷ অনুৰাগীয়ে মন্তব্য কৰিছিল যে এই যুটিৰ এজনক বাদ দি গানৰ অনুষ্ঠান চোৱাটো সকলোৰে বাবে কষ্টকৰ হ’ব ৷
ব্যক্তিগত জীৱনতো জুবিন-জুবলীৰ যুটি আছিল ধেমেলীয়া, ককাই-ভনীৰ দৰে তেওঁলোকৰ ধেমালি চাই সকলোৱে ভাল পাইছিল ৷ তেওঁলোকৰ মাজত এক সুন্দৰ আৰু পবিত্ৰ সম্পৰ্ক আছিল । জুবলীয়ে জুবিনক সদায় নিজৰ এজন অভিভাৱক, পথপ্ৰদৰ্শক হিচাপে গণ্য কৰি আহিছে । জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ সৈতেও জুবলীৰ এক ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে ৷
লগতে পঢ়ক : সংগীত শিল্পীদ্বয় ছেলিম-ছুলেইমানৰ চলন্ত সংগীত প্ৰকল্প 'ভূমি 2026'ৰ এটা গান জুবিনৰ নামত উছৰ্গা