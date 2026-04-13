জুবিনক কেতিয়াও লগ নোপোৱাৰ দুখ আছে নেকি আপোনাৰ ?

১ ব’হাগত মুকলি কৰা হ'ব 'জুবিন মানসৰ যাত্ৰা' শীৰ্ষক এখন ৱেব ছিৰিজ । মানস ৰবীনে আশ্বাস দিলে কিছু পাতলিব জুবিনক কেতিয়াও লগ নোপোৱাৰ দুখ !

Manas Robin
কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীন (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 13, 2026 at 6:05 PM IST

গুৱাহাটী : চাওঁতে চাওঁতে আহি পালেহি অসমীয়াৰ বাপতিসাহোন হেঁপাহৰ ৰঙালী । কিন্তু এইবাৰৰ ৰঙালী উকা অসমীয়াৰ বাবে । কাৰণ সকলোৱে জানেই ৷ অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গ নাই ৷

জুবিন বিহীন এয়া প্ৰথম ৰঙালী । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অভাৱ সৰ্বত্ৰে অনুভূত হ’ব সেয়া নিশ্চিত । পিছে এই দুখৰ মাজতে এটি বিশেষ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় সংগীতশিল্পী মানস ৰবীনে ৷

কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীনে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ প্ৰচেষ্টা (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যবাসীৰ এই দুখ অলপমান হ’লেও পাতলাবৰ বাবেই কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীনে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ প্ৰচেষ্টা । কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ প্ৰচেষ্টাত অহা ১ ব’হাগত মুকলি কৰা হ'ব 'জুবিন মানসৰ যাত্ৰা' শীৰ্ষক এখন ৱেব ছিৰিজ । ৫ টা খণ্ডেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ৱেব ছিৰিজখন ।

২০০৪-২০০৫ বৰ্ষত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে মানস-জুবিনে কৰা এক যাত্ৰাৰ আলমত কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীনৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ হৈছে ছিৰিজখন । সোমবাৰে মহানগৰীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত এক সংবাদমেল যোগে এই কথা সদৰী কৰে কণ্ঠশিল্পী মানস ৰবীনে ।

সংবাদমেলত মানস ৰবীনে কয়, “জুবিন দা বিহীন এইটো প্ৰথম ব’হাগ । প্ৰতিখন মঞ্চত জুবিন দাৰ অভাৱ প্ৰতিজন অসমীয়াই এইবাৰ অনুভৱ কৰিব । তেখেতৰ অভাৱ আৰু অনুৰাগীৰ দুখ অকণমান পাতলাবৰ বাবে আমি সামান্য চেষ্টা কৰিছোঁ । আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ পূৰ্বৰ জুবিন গাৰ্গজনক, তেখেতৰ মঞ্চ পৰিৱেশন, জুবিন গাৰ্গৰ মানুহৰ সৈতে জনসম্পর্ক সকলো সামৰি ৫ টা খণ্ডৰ এখন ৱেব ছিৰিজ নির্মাণ কৰি উলিয়াইছোঁ । ২০০৪-০৫ বর্ষত শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে জুবিন দা আৰু আমাৰ দলটোৱে যি যাত্ৰা কৰিছিলোঁ, সেই যাত্ৰাত প্ৰতিখন বিহু মঞ্চৰ অনুষ্ঠানৰ লগতে মঞ্চৰ আঁৰৰ বিভিন্ন সৰু-বৰ ঘটনাক সামৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছিৰিজখন, য’ত অসমবাসীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব ২০ বছৰৰ আগৰ অসমখনৰ লগতে চফল ডেকা জুবিন গাৰ্গৰ অনন্য সংগীত পৰিৱেশন আৰু জুবিন গাৰ্গৰ সৰগী কণ্ঠৰ মূৰ্ছনা ।"

উল্লেখ্য যে, পহিলা ব’হাগৰ দিনা লুইত এপত মুক্তি দিয়া হ’ব এই ছিৰিজখন । যিসকলে এতিয়াও গম নাপাই, তেওঁলোকৰ বাবে এটা বিশেষ তথ্য- 'লুইত' (Luit) নামৰ এই জনপ্ৰিয় অ’ টি টি প্লেটফৰ্মতো অসমৰ প্ৰসিদ্ধ সংগীত শিল্পী মানস ৰবীনৰ এক বিশেষ উদ্যোগ । অসমীয়া চিনেমা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে তেওঁ এই মঞ্চখন মুকলি কৰিছে ।

