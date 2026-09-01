ETV Bharat / entertainment

আন এক জুবিন ক্ষেত্ৰ, প্ৰাণৰ শিল্পীৰ পুৰণি ঠিকনা নতুন ৰূপত প্ৰাণৱন্ত

ৰাজগড়ৰ অভিনয়াই পালে এক নতুন ঠিকনা । আন এক জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিব পাৰিব আপুনিও ।

'Zubeen Khetra' opened near the Abhinaya Studio at Rajgarh
আন এক জুবিন ক্ষেত্ৰ, প্ৰাণৰ শিল্পীৰ পুৰণি ঠিকনা নতুন ৰূপত প্ৰাণৱন্ত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2026 at 10:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে নোহোৱা প্ৰায় এটা বছৰ হ'বৰে হ'ল । এতিয়াও যেন প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ প্ৰাণে প্ৰাণে শিপাই আছে জুবিন গাৰ্গ । আপোনাৰ হয়তো মনত আছে, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজগড়ত 'অভিনয়া' নামেৰে আছিল এটা ষ্টুডিঅ' । য'ত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীয়ে সৃষ্টি কৰিছিল বহু কালজয়ী গীত । য'ত তেওঁৰ ভগ্নীৰ সপোন পূৰণৰ উদ্দেশ্যৰে নাটকৰ এক পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছিল ।

কিন্তু তেওঁৰ অবৰ্তমানত ৰাজগড়ৰৰ অভিনয়াৰ ঠিকনা সলনি হ'ল । নতুন ঠিকনা মহানগৰীৰ জোনালীস্থিত ZG ষ্টুডিঅ' । কিন্তু একাংশ অনুৰাগীয়ে অভিনয়াৰ সেই ঠিকনা এতিয়াও যেন এৰিব বিচৰা নাই ।

আন এক জুবিন ক্ষেত্ৰ, প্ৰাণৰ শিল্পীৰ পুৰণি ঠিকনা নতুন ৰূপত প্ৰাণৱন্ত (ETV Bharat Assam)

সেয়ে এইবাৰ অভিয়নাৰ সেই পুৰণি ঠিকনাই পালে নতুন এটি নাম, 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' । গুৱাহাটী ৰাজগড়স্থিত অভিনয়া ষ্টুডিঅ'ৰ সমীপত জুবিন ক্ষেত্ৰ স্থাপন কৰা হ'ল ।

পুৰণি অভিনয়াৰ সমীপত বিভিন্ন ধৰ্মৰ ধৰ্মগুৰুৰ প্ৰাৰ্থনা-মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজেৰে ৰাজগড়ত 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' মুকলি কৰা হয় । সাংবাদিক, লেখক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী হেমন্ত শৰ্মাৰ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে নিৰ্মাণ কৰা 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' মঙলবাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ।

এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়,"অভিনয়া আৰু ৰাজগড় উপপথ-২ৰ বিপৰীত দিশে এখন জুবিন ক্ষেত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে । ৰাজগড় আড্ডা বিশেষকৈ সাংবাদিক হেমন্ত শৰ্মাৰ উদ্যোগত এই জুবিন ক্ষেত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছে । যিকোনো সাংস্কৃতিক কাম এটা শুভাৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে সকলোৱে জুবিনৰ আশীৰ্বাদ ল'ব বিচাৰে, সেইসকলৰ সুবিধাৰ্থে এইয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে ।"

তেওঁ কয়,"এই স্থানৰ পৰা জুবিনে প্ৰায় ১৪ বছৰত বহু সৃষ্টি কৰিছে । গতিকে এই ঠাইখিনি তেনেদৰে পবিত্ৰ কৰি ৰাখিবলৈ বা জুবিনৰ স্মৃতি বিজড়িত কৰিবলৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । যাৰ বাবে মই তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ । জুবিনৰ যিটো আদৰ্শ 'কোনো জাতি নাই, ধৰ্ম নাই' এই বাণীৰে এই স্থান উন্মোচন কৰা হৈছে । ইয়ালৈ সকলো লোকেই আহিব পাৰিব ।"

জুবিন দিৱস প্ৰসংগত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

ছেপ্টেম্বৰ মাহটো জুবিন গাৰ্গৰ নামত উদযাপন কৰাৰ লগতে ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো জুবিন দিৱস হিচাপে উদযাপনৰ সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়,"সকলোৱে জুবিনক বুজক । তেওঁৰ আদৰ্শ, সৃষ্টিক বুজক । জুবিনে কোৱাৰ দৰে তেঁওতকৈ বেছি যদি তেওঁৰ কামখিনিক মনত ৰাখে তেন্তে তেওঁ বেছি সুখী হ'ব ।"

'জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী' কোনোৱে নক'ব

জুবিন গাৰ্গ কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই, সেই কথা এতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । সেয়ে এই বিশেষ দিনটোত উপস্থিত থাকি তেওঁ কয়,"সেই দিনটোত তেওঁ কায়িক অনুপস্থিত কথাটো যাতে কোনেও নকয়, সেইটো মই আহ্বান জনাইছিলোঁ । এই কথাটো আচলতে সকলোৱে বিচাৰি আছিল যাৰ বাবে জুবিন দিৱস হিচাপে নাম এটা দিয়াটো বিচাৰি আছে । ১৭, ১৮ আৰু ১৯ নৱেম্বৰত কেইবাটাও সাংস্কৃতিক সংস্থাৰ উদ্যোগত জুবিন ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: ২০ আৰু ২১ নৱেম্বৰত 'শ্বিলং চেৰী ব্ল'জ'ম ফেষ্টিভেল ২০২৬'

বানপানীৰ বাবে পিছুৱাই যোৱা অসমীয়া ছবি ‘ডিফলু’ৰ নতুন মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা

TAGGED:

ABHINAYA STUDIO
জুবিন ক্ষেত্ৰ
জুবিন গাৰ্গ
ZUBBEN GARG
ZUBEEN KSHETRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.