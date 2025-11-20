সুৰৰ সম্রাটক সুৰেৰে সোঁৱৰণ দুই শতাধিক কণ্ঠশিল্পীৰে
কণ্ঠশিল্পী, অসমৰ উদ্যোগত "জুবিন-জোনাক কণ্ঠলৈ সুৰৰ অৰ্ঘ্য" শীৰ্ষক অনুষ্ঠান । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ২০০ গৰাকীতকৈও অধিক কণ্ঠশিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰে প্ৰায় ২১ টা গীত ।
Published : November 20, 2025 at 11:33 AM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ বিহীন দুমাহ । বিগত ১৯ ছেপ্টেম্বৰত সমগ্ৰ অসমবাসীক কন্দুৱাই জীৱন নাটৰ সামৰণি পেলাইছিল হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গে । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি ১৯ নৱেম্বৰত ৰাজ্যৰ কণ্ঠশিল্পীসকলে আয়োজন কৰে "জুবিন-জোনাক কণ্ঠলৈ সুৰৰ অৰ্ঘ্য" শীৰ্ষক এটি অনুষ্ঠানৰ ।
উক্ত অনুষ্ঠানত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ সহিতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় প্ৰয়াত কণ্ঠশিল্পী ৰাজীৱ শদিয়া, গায়ত্ৰী হাজৰিকা, বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাৰ লগতে ২০২৫ বৰ্ষত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক । চান্দমাৰী অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত কণ্ঠশিল্পী, অসমৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠান ।
জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজী চিৰদিনলৈ জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যেৰে অনুষ্ঠিত কৰা এই অনুষ্ঠানত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ২০০ গৰাকীতকৈও অধিক কণ্ঠশিল্পীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰে ৷ শিল্পীগৰাকীয়ে কণ্ঠদান কৰা ভক্তিমূলক গীত, আধুনিক গীত, লোকসংগীত, জনজাতীয় গীতকে ধৰি প্ৰায় ২১ টা গীত পৰিৱেশন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰায়ভাগ গীতেই দলীয়ভাৱে পৰিৱেশন কৰা হয় ।
আনহাতে প্ৰায় ৮০ গৰাকী বাদ্যযন্ত্রীয়ে বেলেগ বেলেগ গ্রুপত বাদ্যযন্ত্ৰ সংগত কৰে । উক্ত অনুষ্ঠানটোৰ গীতসমূহ এৰেঞ্জৰ বাবে দিগন্ত ভাৰতী, পলাশ সূৰ্য্য গগৈ, পাপু গগৈকে ধৰি প্ৰায় ১০ গৰাকী মান সংগীত পৰিচালকক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ।
অনুষ্ঠানটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কণ্ঠশিল্পী বৰ্ণালী কলিতাই কয়, “জুবিন দা আমাৰ মাজত কায়িকভাৱেহে নাই । আমি প্ৰতিগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে অনুষ্ঠান পৰিৱেশ কৰোঁতে তেওঁক শ্রদ্ধা জনাই কৰিছো । গতিকে আমি প্ৰতিটো সময়তে অনুভৱ কৰি আছো যে দাদা আমাৰ লগতে আছে । দাদাই আমাক আশীৰ্বাদ কৰি আছে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে কতো এনেকুৱা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোৱা নাই । প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত অসমীয়া শিল্পীসকলে মিলি তেওঁৰ গীতৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো ।”
কণ্ঠশিল্পী দীক্ষুয়ে কয়, “অসমৰ কণ্ঠশিল্পী সমাজৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰা হৈছে । প্ৰায় ২০০ গৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে ইয়াত অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰে । দাদাৰ প্ৰতি আমাৰ মৰম-ভালপোৱা-সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হৈছে । আমি সকলোবোৰ লগ হৈ একত্ৰিত হৈ এয়া কৰিছোঁ আজি, এয়া জুবিন গাৰ্গৰেই মহানতা ।”
কণ্ঠশিল্পী সুবাসনা দত্তই কয়, “জুবিন দাৰ বাবে যে আমি কেতিয়াবা তেওঁক সুঁৱৰি এনেদৰে অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবলগীয়া হ’ব, সেইটো কথা আমি কেতিয়াও ভবাই নাছিলো । জুবিন দাই সদায় কৈছিল কাম কৰি যাব লাগে, আৰু সদায় সৃষ্টি কৰি যাব লাগে । জুবিন দাৰ সৃষ্টিৰাজীৰে আমি সদায় তেওঁক জীয়াই ৰাখিব লাগিব । তাৰ বাবে এইয়া এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস আমাৰ ৷”
উল্লেখ্য যে, উক্ত অনুষ্ঠানতে জুবিন গাৰ্গৰ ভাগিনীয়েকে ‘দিয়া ঘূৰাই দিয়া’ শীৰ্ষক গীতটিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে শিল্পীগৰাকীক ।
