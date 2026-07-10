পুনৰ ৰূপালী পৰ্দালৈ জুবিন গাৰ্গ: নতুন কণ্ঠশিল্পীৰ সন্ধানত প্ৰযোজক গোষ্ঠী
নতুন অসমীয়া ছবি '১৮ নৱেম্বৰ'ত গাবলৈ সুযোগ পাব নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীয়ে, ৰাজ্যজুৰি চলিছে 'জুবিন গীত' প্ৰতিযোগিতা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 10, 2026 at 1:24 PM IST
গোলাঘাট: জীয়াই থকাৰ সময়ছোৱাত বিনাস্বাৰ্থত সকলোলৈ বুলি সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা জুবিন গাৰ্গে এই ধৰাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পিছতো এৰি দিয়া নাই অনুৰাগীৰ হাত ৷ এতিয়া তেওঁৰ এখন চিনেমাই আনিছে নৱ-প্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পীসকললৈ এক নতুন সুযোগ ৷
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে পুনৰ এখন অসমীয়া ছবিত ভূমুকি মাৰিব নাম, ‘১৮ নৱেম্বৰ’ । এই ছবিখনৰ এটা গীত নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীৰ কণ্ঠত বাণীৱদ্ধ কৰা হ’ব ৷ '১৮ নৱেম্বৰ' ৰ প্ৰযোজক গোষ্ঠীৰ একক প্ৰচেষ্টাত সমগ্ৰ অসমতে নতুন প্ৰজন্মৰ কণ্ঠশিল্পীৰ মাজৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পী বিচাৰি উলিয়াই আনিবলৈ আয়োজন কৰা হৈছে 'জুবিন গীত' শীৰ্ষক গীতৰ প্ৰতিযোগিতা । গুৱাহাটী আৰু নগাঁৱৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাট জিলা ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই গীতৰ প্ৰতিযোগিতা ।
উল্লেখ্য যে, নতুন অসমীয়া ছবি '১৮ নৱেম্বৰ' জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে ১৮ নৱেম্বৰতে মুক্তিলাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ছবিখনত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এটি গীতত কণ্ঠদান কৰিব নৱ-প্ৰজন্মৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে । এই কণ্ঠশিল্পী নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী ৰাজা বৰুৱাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈছে ‘জুবিন গীত’ শীৰ্ষক সংগীত প্ৰতিযোগিতা ।
গোলাঘাটৰ পুলিবৰ ৰংগমঞ্চত আয়োজন কৰা হয় এই 'জুবিন গীত' শীৰ্ষক সংগীত প্ৰতিযোগিতা ৷ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি এই প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী ৰাজা বৰুৱাই । 'জুবিন গীত' শীৰ্ষক গীতৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বিচাৰকৰ আসন অলংকৃত কৰে ৰাজা বৰুৱাই ৷
তেওঁ কয়, "কথাছবি ১৮ নৱেম্বৰৰ প্ৰযোজক গোষ্ঠীয়ে 'জুবিন গীত' শীৰ্ষক গীতৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিছে । ৫ জুলাইৰ পৰা গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত আৰম্ভ কৰা হয় এই প্ৰতিযোগিতা । এই প্ৰতিযোগিতাত তিনি বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে । মঞ্জিত শৰ্মা আৰু পাৰ্থ কটকীৰ প্ৰযোজনাত ১৮ নৱেম্বৰত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছে ছবিখন । প্ৰযোজক গোষ্ঠীয়ে ইমান মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । এই প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী কণ্ঠশিল্পী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা শিল্পীগৰাকীয়ে এই '১৮ নৱেম্বৰ' ছবিখনত এটা গীতত কণ্ঠদান কৰিব ।"
আনহাতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বৰ্তমান আদালতত বন্ধ আছে, উক্ত আদালতৰ বিচাৰপতি শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে ছুটীত আছে । আমি আদালতৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস ৰাখিছোঁ ৷ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাব, কাৰণ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপালে কোনে পাব ?"
‘জুবিন গীত' শীৰ্ষক সংগীত প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত থাকি '১৮ নৱেম্বৰ' কথাছবিৰ প্ৰযোজক মঞ্জিত শৰ্মাই ভাষণ প্ৰদান কৰি কয়, "এই কথাছবিখন জুবিন গাৰ্গৰ লগত একেলগে কৰাৰ সপোন আছিল, কিন্তু সেই কাম হৈ নুঠিল । মনতে কিবা এটা কৰোঁ বুলি ভাবি জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনৰ দিনা এটা উপহাৰ হিচাপে দিবলৈ এই কথাছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছোঁ । এই কথাছবিখনত জুবিন গাৰ্গৰ কেইবাটাও দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । এই ছবিখনত এটা গীত গাবলৈ এগৰাকী নতুন শিল্পীৰ প্ৰয়োজন হৈছে । এই গীতটো জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি উৎসৰ্গা কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । গতিকে সেই শিল্পীগৰাকী বিচাৰি গুৱাহাটীৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ সকলো প্ৰান্তলৈকে যাম ।"
লগতে পঢ়ক : জুবিন ক্ষেত্ৰত নতুন অসমীয়া ছবি টীম '১৮ নৱেম্বৰ’ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি