পূৰ্বৰ তুলনাত দৰ্শকৰ ভিৰ নাই ভ্ৰাম্যমাণৰ পেণ্ডেলত । অন্যান্য ক্ষেত্ৰতসমূহৰ দৰে ভ্ৰাম্যমাণতো প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ।
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ হেৰাই যোৱা এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল । জুবিন গাৰ্গ যে নাই সেই যে এতিয়াও মানি ল'ব বিচৰা নাই কোনেও । জুবিন বিহীন সেৰেঙা সকলোৰে মন । উকা উৎসৱ পৰ্বন । প্ৰভাৱ পৰিছে সাংস্কৃতিক মহলত ।
বৰ্তমান ৰাজ্যত চলি আছে ভ্ৰাম্যমাণৰ বতৰ । আগষ্টৰ মাজভাগৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱা ভ্ৰাম্যমাণৰতো প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ।
- পূৰ্বৰ তুলনাত দৰ্শকৰ ভিৰ নাই ভ্ৰাম্যমাণৰ পেণ্ডেলত
ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ভ্ৰাম্যমাণৰ বতৰ । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো আগশাৰী নাট্যদলৰ লগতে নতুনকৈ ৰাজ্যৰ ভ্ৰাম্যমাণ ক্ষেত্ৰত সংযোজন হোৱা নাট্যদলসমূহে ভিন্ন ধৰ্মী নাটকসমূহলৈ কাষ চাপিছে দৰ্শকৰ ওচৰত । কিন্তু পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চত সেৰেঙা দৰ্শকৰ উপস্থিতি ।
ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ৰাজ্যৰ আগশাৰী নাট্যগোষ্ঠী কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক তপন লহকৰে কয়, ''জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুয়ে অন্যান্য ক্ষেত্ৰতসমূহত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ দৰে ভ্ৰাম্যমাণ ক্ষেত্ৰটো প্ৰভাব পেলাইছে । পৰিৱেশ এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই । এইক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষতি হৈছে যদিও ভ্ৰাম্যমাণ চলি আছে । ক'ৰবাত দৰ্শক হৈছে, ক'ৰবাত নাই হোৱা ।''
''জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়াও উদঘাটন হোৱা নাই, যাৰ বাবে যিমান দৰ্শক আহিব লাগিছিল সিমান নাই অহা । সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে । সকলোৱে এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে, আমিও ন্যায় বিচাৰিছো । এইবাৰ পূজাসমূহতো আগৰ দৰে ভিৰ নাই । থিয়েটাৰটো তেনেদৰে প্ৰভাৱ পৰিছে । আশা কৰিছো সকলো ঠিক হ'ব ।'' তপন লহকৰে কয় ।
আনহাতে হেঙুল থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক সংকল্পজিৎ হাজৰিকাই কয়, ''থিয়েটাৰত এইবাৰ আগৰ দৰে পৰিৱেশ নাই । জুবিন দাৰ কেচটোৰ পাছৰে পৰা অকমান সেমেকা হৈছে পৰিৱেশটো । মানুহৰ মনবোৰ সেমেকি আছে, যাৰ ফলত কেৱল আমাক বুলিয়ে নহয় সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ পেলাইছে । ভ্ৰাম্যমাণৰ ক্ষেত্ৰত উজনি অসমৰ তুলনাত নামনি অসমত দৰ্শক বেছি হয় । কিন্তু এইবাৰ নামনি অসমতো আগৰ তুলনাত দৰ্শক নাই । লাহে লাহে সকলো ঠিক হ'ব বুলি আশা কৰিছো ।''
উল্লেখ্য যে, ভ্ৰাম্যমাণৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰভাৱ কৰিছে ছবিজগতো । ইতিমধ্যে পিছুৱাই দিয়া হৈছে ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ভাগত আৰু অক্টোবৰত মুক্তিলাভ কৰিবলগীয়া কেইবাখনো ছবিৰ মুক্তিৰ দিন । সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগতে অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী নোহোৱাৰ প্ৰভাৱ । সকলোৱে মাত্ৰ এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ।