ভ্ৰাম্যমাণতো প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ

পূৰ্বৰ তুলনাত দৰ্শকৰ ভিৰ নাই ভ্ৰাম্যমাণৰ পেণ্ডেলত । অন্যান্য ক্ষেত্ৰতসমূহৰ দৰে ভ্ৰাম্যমাণতো প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ।

Zubeen Garg death case
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ হেৰাই যোৱা এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল (Zubeen Garg's FB page)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 21, 2025 at 5:54 PM IST

গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ হেৰাই যোৱা এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল । জুবিন গাৰ্গ যে নাই সেই যে এতিয়াও মানি ল'ব বিচৰা নাই কোনেও । জুবিন বিহীন সেৰেঙা সকলোৰে মন । উকা উৎসৱ পৰ্বন । প্ৰভাৱ পৰিছে সাংস্কৃতিক মহলত ।

বৰ্তমান ৰাজ্যত চলি আছে ভ্ৰাম্যমাণৰ বতৰ । আগষ্টৰ মাজভাগৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱা ভ্ৰাম্যমাণৰতো প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ।

  • পূৰ্বৰ তুলনাত দৰ্শকৰ ভিৰ নাই ভ্ৰাম্যমাণৰ পেণ্ডেলত

ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে ভ্ৰাম্যমাণৰ বতৰ । উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো আগশাৰী নাট্যদলৰ লগতে নতুনকৈ ৰাজ্যৰ ভ্ৰাম্যমাণ ক্ষেত্ৰত সংযোজন হোৱা নাট্যদলসমূহে ভিন্ন ধৰ্মী নাটকসমূহলৈ কাষ চাপিছে দৰ্শকৰ ওচৰত । কিন্তু পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ মঞ্চত সেৰেঙা দৰ্শকৰ উপস্থিতি ।

Zubeen Garg death case
পূৰ্বৰ তুলনাত দৰ্শকৰ ভিৰ নাই ভ্ৰাম্যমাণৰ পেণ্ডেলত (ETV Bharat)

ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ৰাজ্যৰ আগশাৰী নাট্যগোষ্ঠী কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক তপন লহকৰে কয়, ''জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুয়ে অন্যান্য ক্ষেত্ৰতসমূহত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ দৰে ভ্ৰাম্যমাণ ক্ষেত্ৰটো প্ৰভাব পেলাইছে । পৰিৱেশ এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই । এইক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষতি হৈছে যদিও ভ্ৰাম্যমাণ চলি আছে । ক'ৰবাত দৰ্শক হৈছে, ক'ৰবাত নাই হোৱা ।''

''জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ৰহস্য এতিয়াও উদঘাটন হোৱা নাই, যাৰ বাবে যিমান দৰ্শক আহিব লাগিছিল সিমান নাই অহা । সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে । সকলোৱে এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিছে, আমিও ন্যায় বিচাৰিছো । এইবাৰ পূজাসমূহতো আগৰ দৰে ভিৰ নাই । থিয়েটাৰটো তেনেদৰে প্ৰভাৱ পৰিছে । আশা কৰিছো সকলো ঠিক হ'ব ।'' তপন লহকৰে কয় ।

Zubeen Garg death case
পূৰ্বৰ তুলনাত দৰ্শকৰ ভিৰ নাই ভ্ৰাম্যমাণৰ পেণ্ডেলত (ETV Bharat)

আনহাতে হেঙুল থিয়েটাৰৰ প্ৰযোজক সংকল্পজিৎ হাজৰিকাই কয়, ''থিয়েটাৰত এইবাৰ আগৰ দৰে পৰিৱেশ নাই । জুবিন দাৰ কেচটোৰ পাছৰে পৰা অকমান সেমেকা হৈছে পৰিৱেশটো । মানুহৰ মনবোৰ সেমেকি আছে, যাৰ ফলত কেৱল আমাক বুলিয়ে নহয় সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰভাৱ পেলাইছে । ভ্ৰাম্যমাণৰ ক্ষেত্ৰত উজনি অসমৰ তুলনাত নামনি অসমত দৰ্শক বেছি হয় । কিন্তু এইবাৰ নামনি অসমতো আগৰ তুলনাত দৰ্শক নাই । লাহে লাহে সকলো ঠিক হ'ব বুলি আশা কৰিছো ।''

Zubeen Garg death case
ভ্ৰাম্যমাণতো প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, ভ্ৰাম্যমাণৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰভাৱ কৰিছে ছবিজগতো । ইতিমধ্যে পিছুৱাই দিয়া হৈছে ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ভাগত আৰু অক্টোবৰত মুক্তিলাভ কৰিবলগীয়া কেইবাখনো ছবিৰ মুক্তিৰ দিন । সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগতে অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো পৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী নোহোৱাৰ প্ৰভাৱ । সকলোৱে মাত্ৰ এতিয়া ন্যায় বিচাৰিছে শিল্পীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ।

