ইতিহাস ৰচাৰ দিশে ইশ্বৰপুত্ৰৰ অন্তিমখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে
ৰাজ্যৰ ৮০ টা ছবি গৃহত মুক্তি লাভ কৰিব জুবিনৰ সপোনৰ ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে । বাতিল কৰা হৈছে অন্য ছবিৰ দৰ্শনী ।
Published : October 25, 2025 at 6:49 PM IST
গুৱাহাটী: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' মুক্তি লাভ কৰিব ৩১ অক্টোবৰত । অসমীয়া ছবিক ন-জীৱন দিয়া জুবিন গাৰ্গ অন্তিমখন ছবিয়েও মুক্তিৰ পূৰ্বে তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে । ট্ৰেইলাৰ মুকলিৰ পাছতে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীসকল আৱেগিক হৈ পৰিছিল । প্রিয় শিল্পীৰ শেষ ছবিখন চাবলৈ এতিয়া ৩১ অক্টোবৰলৈ অধীৰ অপ্ৰেক্ষা কৰিছে অনুৰাগী, গুণমুগ্ধসকলে ।
শুকুৰবাৰে টিকটৰ অনলাইন বুকিং মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতেই বুক মাই শ্বত ইতিমধ্যে প্ৰতিটো শ্ব'ত ব্যাপক সঁহাৰি দেখা পোৱা গৈছে । ইতিমধ্যে প্ৰথমটো সপ্তাহৰ টিকট বুকিং ট্ৰেণ্ডিঙত আছে ৰৈ ৰৈ বিনালে । অসমৰ ৮০ টা ছবি গৃহতে আন ছবিবোৰৰ প্ৰদৰ্শনী বাতিল কৰি কেৱল ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে ।
ৰাজ্যৰ কিমানটা ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ৰৈ ৰৈ বিনালে:
এই সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ বিতৰক সিদ্ধাৰ্থ গোৱেংকাই জনোৱা মতে,"৩১ অক্টোবৰত ৰাজ্যৰ ৮০ টা ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ৰৈ ৰৈ বিনালে । গুৱাহাটীৰ ১৩ টা ছবিগৃহত মুকলি হোৱাৰ লগতে আৰু টাইম স্কোৱেৰত থকা ছবিগৃহটোত প্ৰদৰ্শনী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই ছবিগৃহটোত প্ৰদৰ্শনী হ'লে গুৱাহাটীৰ মুঠ ১৪ টা ছবিগৃহত ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰা । প্ৰতিটো ছবিগৃহৰ প্ৰতিটো শ্ব' প্ৰতিখন পৰ্দাতে প্ৰদৰ্শিত হ'ব ছবিখন ।"
এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত বিতৰকগৰাকীয়ে কয়, "গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল মলৰ চিনে পলিচত পুৱা ৬ বজাৰ পৰা প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ছবিগৃহটোত এটা দিনত সৰ্বাধিক ১৯ টা প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
দেশৰ ৪০ টাতকৈ অধিক ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ৰৈ ৰৈ বিনালে:
বিতৰক গোয়েংকাই জনোৱা অনুসৰি,"দেশৰ ৪০ টাতকৈ অধিক ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখনে । বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, মুম্বাই, কলকাতা, দাৰ্জিলিং, গেংটক, শিলিগুৰি, আগৰতলা, ভূৱনেশ্বৰ, আহমেদাবাদ, কোচি, নয়দা, দিল্লী, গুড়গাঁও, কেৰালাকে ধৰি ৪০ তকৈ অধিক ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব । ৰাজ্যৰ বাহিৰত ছবিগৃহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আৰু সম্ভাৱনা আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "দেশৰ বিভিন্ন চহৰত অসমীয়া ছবি পূৰ্বতে কেতিয়াও মুক্তি নোহোৱা ছবিগৃহতো এইবাৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে মুক্তি পাব । এনে ঘটনা পূৰ্বতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও নহ'ব ছাগে । ভাৰতৰ বাহিৰতো ছবিখন মুক্তি লাভ কৰিব । পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ বাহিৰত মুক্তি দিয়া হ'ব । ভাৰতৰ বাহিৰৰ কোন কোন দেশত মুক্তি লাভ কৰিব সেই বিষয়টো প্ৰযোজকে চোৱা-চিতা কৰিছে ।"
মেট্ৰিক্স ছবিগৃহত দৰ্শকৰ বাবে মুকলি কৰিলে ১২টা দৰ্শনী:
পুৱা ৬ বজাৰ পৰাই আন কেইবাটাও ছবিগৃহৰ দৰে মেট্ৰিক্স ছবিগৃহতো উপভোগ কৰিব পাৰিব ঈশ্বৰপুত্ৰৰ অন্তিমখন ছবি । অগ্ৰিম টিকট বিক্ৰীৰ পিছতে ছবিগৃহটোত টিকটৰ বাবে হেতা-ওপৰা লগাইছে দৰ্শকে । প্ৰথমটো সপ্তাহৰ বাবে ছবিগৃহটো প্ৰায় হাউছফুল ।
এই সন্দৰ্ভত মেট্ৰিক্স ছবিগৃহৰ পৰিচালক ৰাজকমল বৰাই কয়, "ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ বাবে সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে । শুকুৰবাৰৰ পৰা আমি অনলাইন আৰু অফলাইন টিকট মুকলি কৰিছোঁ । মুকলি কৰাৰ লগে লগে এক সপ্তাহলৈকে টিকট বুক হৈ গৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ ১৭ বছৰীয়া যিটো সপোন তাক পূৰণৰ বাবে সকলোৱে এক আলোড়ণৰ সৃষ্টি কৰিছে । অসমীয়া ছবিজগতত ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনে এক নজিৰবিহীন ইতিহাস ৰচনা কৰিবলৈ গৈ আছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"অসমীয়া ছবিৰ ইতিহাসত এনেধৰণৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ আমি কেতিয়াও দেখা নাই । আমি মেট্ৰিক্স চিনেমাই পুৱা ৬ বজাৰ পৰা প্ৰথম দৰ্শনী আৰম্ভ কৰি প্ৰতিদিনে ১২ টাকৈ দৰ্শনী চলাই শেষৰ দৰ্শনী আৰম্ভ কৰিম ১০:২৫ বজাত । ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন যেতিয়ালৈকে চলিব তেতিয়ালৈকে মেট্ৰিক্স চিনেমা কৰ্তৃপক্ষই নচলাও কোনো হিন্দী ছবি । এতিয়াও বহু গ্ৰাহকে অনলাইন টিকট নাপাই অফ লাইন টিকট বিচাৰি ছবিগৃহত যোগাযোগ কৰি আছে । দৰ্শকৰ উৎসাহ দেখি আমি ইতিমধ্যে আমাৰ নিৰাপত্তা, পাৰ্কিং সকলো বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।"
শেষত তেওঁ বৰাই কয়, "দৰ্শকৰ সঁহাৰি দেখি প্ৰায় ৩ মাহলৈ এই ছবিখন ছবিগৃহত চলি থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । অসমীয়া ছবি ছয় বজাত দৰ্শনী দিয়া এয়াই প্ৰথম । ইয়াৰ আগে আগে হিন্দী বা ইংৰাজী ছবি ৬ বা ৬.৩০ বজাত দৰ্শনী দিয়া হৈছে যদিও অসমীয়া ছবি ছয় বজাত দৰ্শনী দিয়া এয়াই প্ৰথম ।"
উল্লেখ্য যে, এতিয়া পূৰ্ণগতিত চলি আছে ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ শেষ পৰ্যায়ৰ কাম । ইতিমধ্যে মুক্তি লাভ কৰিছে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰৰ লগতে 'মোৰ মন' আৰু 'সপোন সপোন' শীৰ্ষক দুটি গীত । গীত দুটি মুক্তিৰ পাছতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে গীত দুটিক ৰাইজে যথেষ্ট সঁহাৰি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
'মোৰ মন’ শীৰ্ষক গীতটিৰ কথা, সুৰ আৰু সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ । গীতটিত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছে ছুইটি দাসে । আনহাতে 'সপোন সপোন' গীতটিৰো কথা, সুৰ আৰু সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ । গীতটিত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছে মৰমী শৰ্মাই । ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ছবিখনৰ 'সপোন সপোন' শীর্ষক গীতটো জুবিনে ৰেকর্ডিং কৰিছিল । সেইটোৱেই আছিল জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰটো ৰেকৰ্ডিং কৰা গীত । ছবিখনত মুক্তিলাভ কৰা গীত দুটাৰ সৈতে মুঠ ১১ টা গীত আছে ।