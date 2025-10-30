‘জোন জ্বলি’ জুবিনৰ কণ্ঠৰে ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ তৃতীয়টো গীত

‘জোন জ্বলি’ জুবিনৰ কণ্ঠৰে ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ তৃতীয়টো গীত
মুক্তি লাভ কৰিছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ তৃতীয়টো গীত । মুক্তিৰ পাছতে শ্ৰোতাই আঁকোৱালি লৈছে ‘জোন জ্বলি’ শীৰ্ষক গীতটো ৷
গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে মুক্তি লাভ কৰিব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’। ছবিখনৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীয়ে । ইতিমধ্যে প্ৰায় এসপ্তাহলৈ ছবিখনৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী হৈ পৰিছে হাউছফুল ।
ইফালে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে চলি আছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ মুক্তিৰ কাম । শেহতীয়াকৈ মুক্তি লাভ কৰিছে ছবিখনৰ তৃতীয়টো গীত ‘জোন জ্বলি’ । গীতটিত কণ্ঠদান কৰাৰ লগতে গীতটিৰ কথা, সুৰ আৰু সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ ।
ইয়াৰ পূর্বে মুক্তি লাভ কৰিছিল ছবিখনৰ আন দুটি গীত ‘মোৰ মন’ আৰু ‘সপোন সপোন’ । মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰাইজে গীত দুটিক যথেষ্ট সঁহাৰি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ‘মোৰ মন’ শীৰ্ষক গীতটিৰ কথা, সুৰ আৰু সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ । গীতটিত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছে ছুইটী দাসে ।
আনহাতে ‘সপোন সপোন’ গীতটিৰো কথা, সুৰ আৰু সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ । ‘সপোন সপোন’ গীতটিত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছে মৰমী শৰ্মাই । ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ১৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা 'সপোন সপোন' শীর্ষক গীতটো জুবিনে ৰেকর্ডিং কৰিছিল । এইটো আছিল জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰটো ৰেকডিং কৰা গীত ।
উল্লেখ্য যে, ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনত মুক্তি লাভ কৰা গীত তিনিটাৰ সৈতে মুঠ ১১ টা গীত আছে । এই সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞাই জনোৱা অনুসৰি, “ছবিখনত টুকুৰা টুকুৰকৈ প্ৰায় ১১ টা গীত আছে যদিও মূল গীত ৫-৬ টা থাকিব । তিনিটা গীত মুক্তি দিয়া হ'ল যদিও বাকী থকা অন্য গীতসমূহ ছবিখনৰ সৈতে একেলগে মুক্তি দিয়া হ'ব । ছবিখনৰ দৈৰ্ঘ্য মুঠ দৈঘ্য ২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ।”
