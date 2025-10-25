বিশ্বাস কৰিবনে ! পুৱা ৬.৩০ পৰা নিশা ১০.৩০ বজালৈকে এটা ছবিগৃহৰ ১১ খন স্ত্ৰীণত চলি থাকিব 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'
জুবিনৰ গৃহচহৰ যোৰহাটৰ ছবিগৃহত টিকট প্ৰায় শেষ ৷ অতিৰিক্তভাৱে নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েনৰ ব্যৱস্থা ৷
Published : October 25, 2025 at 5:34 PM IST
যোৰহাট: ৩১ অক্টোবৰ মুক্তি লাভ কৰিব অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'। ইতিমধ্যে ছবিখনৰ টিকটৰ প্ৰি-বুকিং আৰম্ভ হৈছে । লগে লগে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছবিগৃহবোৰত টিকট বিচাৰি হাহাকাৰ ৰাইজৰ । প্ৰি-বুকিং আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে টিকটৰ বাবে শাৰী পাতিছে দৰ্শকসকলে । প্ৰায়বোৰ স্থানতে ছবিখনৰ মুক্তিৰ ৩ দিনলৈ টিকট প্ৰায় বিক্ৰী হৈছে । গুৱাহাটীৰ লগতে যোৰহাটতো একেই পৰিৱেশ দেখা গৈছে । ছবিগৃহবোৰত ২ নৱেম্বৰলৈ টিকট প্ৰায় সম্পূৰ্ণ বুকিং হৈছে । অনলাইনৰ উপৰিও অফলাইনতো টিকট নাই !
জুবিন গাৰ্গৰ গৃহচহৰ তথা সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা যোৰহাটত এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ৩ দিনৰ বাবে টিকট মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে টিকট ক্ৰয় কৰিবলৈ দৰ্শকৰ অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে । যোৰহাটৰ ইলি আৰু আইন'ক্স আদি ছবিগৃহত ৩ দিনৰ বাবে টিকট বিক্ৰী সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল । ফলত হতাশ মনেৰে বহুতে ছবিগৃহৰ পৰা ওলাই গৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত আইন'ক্সৰ মেনেজাৰে কয়, "আজি পুৱা টিকট বুকিঙৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিছিলো । এঘণ্টাৰ ভিতৰতে টিকট বিক্ৰী শেষ হৈ গ'ল । প্ৰথম অৱস্থাত আমি ৪ খন স্ক্ৰীণৰ বাবে টিকট মুকলি কৰি দিছিলো । পুনৰ আমি আৰু ৮ খন ক্ৰীণৰ টিকট মুকলি কৰি দিব লগা হ'ল । ৩১ অক্টোবৰৰ পৰা ২ নৱেম্বৰলৈ আমাৰ হলত টিকট বিক্ৰী শেষ হৈ গৈছে । পুৱা ৬.৩০ বজাৰ পৰা নিশা ১০.৩০ বজালৈকে 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ দৰ্শনী চলিব । ছবিখন চোৱা সময়ত সকলোকে শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছো । ইতিমধ্যে আমি এই সম্পৰ্কত জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনাত কৰিছো, অতিৰিক্তভাৱে আমাৰ হলত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হ'ব ।"
আনহাতে ইলি ছবিগৃহৰ মেনেজাৰে কয়, "পুৱা ৮ বজাৰ পৰা টিকট ক্ৰয় কৰিবলৈ দৰ্শকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । অনলাইনতকৈ অফলাইনত টিকট বিক্ৰী অভাৱনীয় হাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এতিয়ালৈকে অফলাইনত ৪ হাজাৰৰো অধিক টিকট বিক্ৰী হৈছে । আমাৰ ১১ খন স্ত্ৰীণত পুৱা ৬.৩০ পৰা নিশা ১০.৩০ বজালৈকে দৰ্শনী চলিব । আমি ৰাইজক জনাওঁ যে ৩১ অক্টোবৰ পৰা ২ অক্টোবৰলৈকে টিকট বুকিং হৈ গ'ল ।" তেওঁ লগতে কয়, "জুবিন দাই আমাৰ চিনেমা হলটো উদ্বোধন কৰিছিল । ২৬ অক্টোবৰত ৩ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব । চিনেমাখন যাতে সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত চাব পাৰে তাৰ বাবে অতিৰিক্তভাৱে নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হ'ব ।"
উল্লেখ্য যে যোৰহাটৰ ছবিগৃহসমূহে ৩ দিনৰ বাবে টিকট বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল । কিন্তু কেই ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে প্ৰায় সকলো টিকট বিক্ৰী হৈ গৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবিখনৰ বাবে টিকট লাভ কৰি অত্যন্ত সুখী অনুভৱ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক । এজন অনুৰাগীয়ে কয়, "আমি জুবিন দাৰ সপোনৰ ছবিখন চাবলৈ বৰকৈ আগ্ৰহী হৈ আছো ।" জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদানৰো দাবী জনালে দৰ্শকসকলে ।
লগতে পঢ়ক :প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় 10 হাজাৰ বুকিঙেৰে প্ৰি-বুকিং এপত 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ট্ৰেণ্ডিঙত