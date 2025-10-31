দুটা টিকট কাটিলে, কাষৰ আসনত বহুৱাই ল'লে প্ৰাণৰ শিল্পীক
নলবাৰীত পুৱা ১০ বজাৰ পৰা আৰু টিহুত ৭.৩০ বজাৰ পৰা 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । চকুলো টুকি চালে ছবিখন ৷
Published : October 31, 2025 at 2:14 PM IST
নলবাৰী/বাক্সা: শুকুৰবাৰে মুক্তিলাভ কৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । নলবাৰীতো পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম দৰ্শনী । পুৱা ১০ বজাত প্ৰথম দৰ্শনী আৰম্ভ হয় বেলা লুনা ছবিগৃহত ।
অধীৰ অপেক্ষাৰ অন্তত মনত দুখ লৈ নলবাৰীৰ একমাত্ৰ ছবিগৃহ বেলা লুনাত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিমখন ছবি চাবলৈ আহিছে দৰ্শক । পাঁচটাকৈ দৰ্শনীৰে ইতিমধ্যে এসপ্তাহলৈ টিকট বুকিং হৈছে ।
১৫০ আসনযুক্ত এই বেলা লুনা ছবিগৃহৰে আছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মধুৰ সম্পৰ্ক । জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবিখন চাবলৈ ছবিগৃহটোৰ স্বত্ত্বাধিকাৰী আচিফ ইজাজো আবেগিক । আনহাতে, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ সপোনৰ ছবিখন চাবলৈ ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে ভিৰ নলবাৰীৰ বেলা লুনাত ।
ছবিগৃহটোৰে জুবিনৰ সম্পৰ্কৰ কথা স্মৰণ কৰি আচিফ ইজাজে কয়, "প্ৰথমেতো আমি বিশ্বাস কৰিবই পৰা নাছিলোঁ তেওঁ আমাৰ মাজত নাই বুলি । তেওঁ যেতিয়াই আহিছিল ইয়াতে আছিল । বহু নিশা ইয়াত আছিল । তেওঁৰ লগত বহু কথা হৈছিল । চিনেমাক লৈ কৈ গৈছিল । হলটো ভালদৰে চাইছিল । তেৱেঁই উদ্বোধন কৰা আছিল এইখন । আমাক সহায় কৰিছিল, তেওঁৰ পৰা বহু পৰামৰ্শ লৈছিলোঁ । বহুত আশা আছিল । কিন্তু হঠাতে তেওঁ যে নোহোৱা হ'ব আমি ভবা নাছিলোঁ ।"
আনহাতে, জিলাখনৰ টিহু অঞ্চলত অৱস্থিত নৱনিৰ্মিত গান্ধী ভৱনতো পুৱা ৭.৩০ বজাৰ আৰম্ভ হয় প্ৰথম দৰ্শনী । চাৰিটাকৈ দৰ্শনীৰ ব্যবস্থা কৰা টিহু গান্ধী ভৱনৰ পাঁচ দিনলৈ টিকট শেষ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে নলবাৰীৰ বেলা লুনা ছবিগৃহত ছবিখন মোবাইলেৰে একাংশ দৰ্শকে ভিডিঅ' কৰি থকা অৱস্থাত কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত ধৰা পৰে । বাৰম্বাৰ ভিডিঅ' নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ পিছতো একাংশ দৰ্শকে এই গৰ্হিত কাম কৰে । যাৰ বাবে মোবাইল ফোনসমূহ জব্দ কৰা হয় ।
টিহুত ৰৈ ৰৈ বিনালে চাই উচুপি উঠিল দৰ্শক
টিহু: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সৈতে একলগে উপভোগ কৰিলে টিহুৰ এগৰাকী যুৱকে । টিহুৰ গান্ধী ভৱনত দেখা গ'ল এই দৃশ্য । টিহুৰ ছবিগৃহত জুবিন অনুৰাগী যুৱকে দুটা টিকট ক্ৰয় কৰি এখন আসনত মৰমেৰে অসমীয়া স্বাভিমান গামোচাৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি বহুৱাই ৰাখি একেলগে উপভোগ কৰিলে ছবিখন ।
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি কিমান মৰম থাকিলে অনুৰাগীয়ে এনে কৰিব পাৰে সেয়া নিশ্চয় নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । টিহুৰ গান্ধী ভৱনত প্ৰথম দৰ্শনীৰ পিছত অশ্ৰুশিক্ত নয়নেৰে প্ৰেক্ষাগৃহৰ পৰা ওলাই আহে অনুৰাগীসকল ।
উল্লেখ্য যে ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন ৰাজ্যৰ ৫৩ টা ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিছে । অসমতে নহয়, বহিঃৰাজ্যৰো মুঠ ৯০ টা ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিছে ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনে । ইয়াৰ দ্বাৰা অসমীয়া ছবিয়ে লাভ কৰিলে অন্য এক অভিজ্ঞতা । কিয়নো পুৱতি নিশাই ছবি উপভোগ কৰিবলৈ অহা এয়াই প্ৰথম ।
ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে পুৱতি নিশাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দৰ্শকৰ ব্যাপক ভিৰ । নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ নৱনিৰ্মিত গান্ধী ভৱনত পুৱা ৭.৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় প্ৰথম দৰ্শনী । নলবাৰীৰ লগতে ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ পৰা পুৱাতেই প্ৰথম দৰ্শনী উপভোগ কৰিবলৈ আহে দৰ্শক । চাৰিটাকৈ দৰ্শনীৰ ব্যবস্থা কৰা হৈছে টিহু গান্ধী ভৱনত ।
আনহাতে, আগন্তুক ৫ দিনলৈ টিকটৰ বিক্ৰী শেষ হৈছে টিহুৰ গান্ধী ভৱনত । শুকুৰবাৰে পুৱা ৬.৩০ বজাৰ পৰাই বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দৰ্শক আহি ভিৰ কৰা দেখা গৈছে । বিভিন্ন দৰ্শকে 'জয় জুবিনদা' ধ্বনিৰে পুৱাতেই স্মৰণ কৰিলে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ।
টিহু গান্ধী ভৱনত পুৱা ৭.৩০ বজাত, ১১ বজাত দুপৰীয়া ২.৩০ বজাত আৰু সন্ধিয়া ৬ বজাত মুঠ চাৰিটাকৈ দৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
ছবিখন সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ আৰু বিত্ত উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ সীমান্ত শেখৰে কয়, "আজি ৰাতিপুৱা ৪.৩০ বজাৰ পৰাই ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ৷ অসমৰ দৰ্শকে নিজে নিজেই স্বতঃস্ফূৰ্তভাবে ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন চাবলৈ ওলাই আহিছে ৷ আমি আশা কৰিম যে এছ আই টিয়ে ৰিপ'ৰ্ট দিয়াৰ পিছত আমি ন্যায়ালয়ক আহ্বান জনাম যাতে দোষীয়ে শাস্তি পায় ৷"