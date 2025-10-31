ETV Bharat / entertainment

এনে দৃশ্য অসমত কোনেও কেতিয়াও দেখা নাছিল... পুৱতি নিশাৰে পৰা হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল দৰ্শক

ইতিহাস সৃষ্টি কৰি অৱশেষত ছবিগৃহলৈ জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ চিনেমা 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । ছবিগৃহত জুবিন গাৰ্গৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ল এখন বিশেষ চকী ।

Zubeen Garg's dream film releasing in every cinema hall, making history
মেট্ৰিক্সত তেওঁলৈ সজাই থোৱা হ'ল এখন বিশেষ চকী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 31, 2025 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আজিৰে পৰা আপোনাৰ কাষৰ ছবিগৃহ'লৈ গ'লেই লগ পাব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক । প্ৰতিজন অসমীয়াৰ আশা, হেঁপাহ, বুকুৰ ধপধপনি আৰু অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত প্ৰতিটো ছবিগৃহত শুভমুক্তি লাভ কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । কেইটা বাজিছে চাবলৈ সময় নাই । মাথো হিয়াৰ আমঠুটোক চাব লাগে । সেই উদ্দেশ্যৰেই কাহিলীপুৱাতে হ'লেও দৰ্শক ওলাই আহিল ছবিগৃহ'লৈ ।

বহুকেইটা অভিলেখ ভংগ কৰাৰ পিছত এইবাৰ ছবিখনে ভংগ কৰিলে আন এক অভিলেখ । অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পুৱতিনিশা ৪:২৫ মিনিটত প্ৰদৰ্শিত হ'ল 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ।

ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ অহা দৰ্শকৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীৰ মেট্ৰিক্স চিনেমাত পুৱতি নিশা ৪ বাজি ২৫ মিনিটৰ পৰা প্ৰদৰ্শিত কৰা হ'ল ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ প্ৰথমটো দৰ্শনী । অনুৰাগী দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি লাভ কৰা 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিখন মুক্তিৰ লগে লগে সৃষ্টি হ'ল আন এক ইতিহাস । অসম তথা ভাৰতৰ ইতিহাসত এটা নতুন পৃষ্ঠা সংযোজন কৰি পুৱতি নিশা ৪ বাজি ২৫ মিনিটত মুক্তি পোৱা ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ছবিখন হ'লগৈ প্ৰথমখন ছবি । ছবিখন মুক্তিৰ পূৰ্বে পুৱতিনিশা ৩:৩০ বজাতে ছবিগৃহত উপস্থিত হ'ল দৰ্শক ।

Zubeen Garg's dream film releasing in every cinema hall, making history
ঢেকীয়াজুলিৰ নক্ষত্ৰ ছবিগৃহত সসন্মানে জুবিন গাৰ্গৰ ছবি (ETV Bharat Assam)
Zubeen Garg's dream film releasing in every cinema hall, making history
মেট্ৰিক্সত তেওঁলৈ সজাই থোৱা হ'ল এখন বিশেষ চকী (ETV Bharat Assam)

প্ৰাণৰ শিল্পীজনক নেদেখাৰ ৪০ টাকৈ দিন পাৰ হ'ল যদিও ছবিখনৰ যোগেদি শিল্পীগৰাকীক এবাৰ জীৱন্ত ৰূপত দেখিবলৈ সকলোৰে হেঁপাহ । সেয়েহে পুৱতিনিশাই বৰষুণকো নেওচি ছবিগৃহত ভিৰ কৰিলে দৰ্শক অনুৰাগীয়ে । আনকি একাংশ দৰ্শকে ছবিখনৰ বাবে নিশা উজাগৰে থকাৰ কথাও জানিবলৈ দিয়ে । ইফালে বেলতলা আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ ছবিগৃহত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰি ৰখা হ'ল এখন চকী ।

Zubeen Garg's dream film releasing in every cinema hall, making history
জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৰম্ভ ছবি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ৯১খন আৰু সমগ্ৰ দেশত ৮৫ খন পৰ্দাত প্ৰদৰ্শিত হ'ব 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'। ৰৈ ৰৈ বিনালে এতিয়া যেন এখন ছবি নহয়, ৰৈ ৰৈ বিনালে অসমবাসীৰ প্ৰাণৰ আৱেগ । ৯০ বছৰীয়া অসমীয়া চিনেমা উদ্যোগৰ বেদীত ৰৈ ৰৈ বিনালে এতিয়া উন্নতিৰ জখলা ।

লগতে পঢ়ক: অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পুৱতি নিশা এখন অসমীয়া ছবিৰ দৰ্শনী

কেইবাখনো ছবিৰ মুক্তিৰ দিন বাতিল: 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' হ'ব চলিত বৰ্ষৰ শেষৰখন ছবি

TAGGED:

ROI ROI BINALE FILM SHOWS
ZUBEEN GARG DEATH
ৰৈ ৰৈ বিনালে
ROI ROI BINALE
ZUBEEN GARG FILM ROI ROI BINALE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.