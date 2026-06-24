ৰাজধানীত দেউতা ! পুনৰবাৰ প্ৰাণ পাব জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠই
২০২৬-২৭ নাট্যবর্ষত নাট্যকাৰ প্ৰশান্ত মেনাৰ নাট 'মহাবলীৰ মধুবালা'ত থাকিব এই গীতটি ।
Published : June 24, 2026 at 5:58 PM IST
গুৱাহাটী: আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হ’ব ধৰিছে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যগোষ্ঠীসমূহ ৷ ৰাজধানী থিয়েটাৰেও নিজস্ব পৰিকল্পনাৰে আগন্তুক নাট্যবৰ্ষত নাট মেলিবলৈ মনস্থ কৰিছে ৷
শেহতীয়াকৈ ৰাজধানী থিয়েটাৰে মুক্তি দিছে জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰে প্ৰাণ পাই উঠা ‘দেউতা’ শীৰ্ষক নতুন অসমীয়া গীতটো । ২০২৬-২৭ নাট্যবর্ষত নাট্যকাৰ প্ৰশান্ত মেনাৰ নাট 'মহাবলীৰ মধুবালা'ত থাকিব এই গীতটি ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানে বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে অসমীয়া ভ্ৰাম্যমাণ জগতত । জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই প্ৰায় বহুকেইটা ভ্ৰাম্যমাণ গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ নাটকত সংযোজন কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে কণ্ঠদান কৰা কেইবাটাও পুৰণি জনপ্ৰিয় গীত । একেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজধানী থিয়েটাৰেও ৷
এই সন্দৰ্ভত থিয়েটাৰখনৰ প্ৰযোজিকা মল্লিকা ৰয়ৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত তেখেতে কয়, ‘‘আমাৰ প্ৰডাকচনৰ এখন ছবি 'দেউতা'ৰ বাবে দেউতা শীৰ্ষক গীতটি লকডাউনৰ সময়তে ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল ৷ ছবিখনৰ চেন্সৰ হৈ আছে যদিও বিভিন্ন কাৰণত ছবিখন মুক্তি দিয়া হোৱা নাই ৷ যাৰ বাবে গীতটি তেনেদৰে আমাৰ হাতত আছিল । প্ৰশান্ত মেনাৰ 'মহাবলীৰ মধুবালা' নাটকখনত গীতটি খাপ খোৱা দেখি আমি নাটকখনত সেই গীতটি লৈছোঁ । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি এয়া আমাৰ এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও ।’’
ইফালে বিগত বৰ্ষৰ ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ 'বিসৰ্জন' নাটকখনৰ জনপ্ৰিয় গীত 'বাটৰে শেষতে' গীতটি পুনৰ এবাৰ নতুন নাট্যবর্ষত ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ মঞ্চত দর্শকে শুনিবলৈ পাব । এই সন্দৰ্ভত প্ৰযোজিকা মল্লিকা ৰয়ে কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি বিগত বৰ্ষৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত 'বাটৰে শেষতে' গীতটি পুনৰ এবাৰ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো । 'মায়াজাল' নাটকখনত এই গীতটি পুনৰ লোৱা হ'ব ।’’
সমান্তৰালভাৱে নতুন নাট্যবর্ষৰ প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত ৰয়ে কয়, ‘‘প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে । অহা ৫ জুলাইৰ পৰা মান্দাকাটাত আমি আখৰা আৰম্ভ কৰিম ।’’
এইবাৰ ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ নাট তিনিখন হৈছে ক্ৰমে - প্ৰশান্ত মেনাৰ 'মহাবলীৰ মধুবালা', প্ৰণৱ বৰুৱাৰ 'মায়াজাল' আৰু চম্পক শৰ্মাৰ 'খলনায়ক' । ইফালে ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ মঞ্চত ২০২৬-২৭ নাট্যবর্ষত দেখিবলৈ পোৱা যাব ভ্ৰাম্যমাণৰ বাদশ্বাহ চম্পক শৰ্মাক । লগতে থাকিব মৃদুল বৰুৱা, ৰাতুল দাস, মোহময়ী অভিনেত্রী কবিতা চুতীয়া, ৰাতুল শইকীয়া, সীমান্ত কাশ্যপ, হিমানী কলিতা, ভৈৰৱজ্যোতি ভূঞা, মনোজ কাশ্যপ, পূজা কলিতা আদিকে ধৰি এদল ন-পুৰণি অভিজ্ঞ নাট্যযোদ্ধা ।
লগতে পঢ়ক: লোকগীতৰ চৰ্চাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী বৃত্তি বঁটা লাভ মঙলদৈৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাৰ