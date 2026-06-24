ETV Bharat / entertainment

ৰাজধানীত দেউতা ! পুনৰবাৰ প্ৰাণ পাব জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠই

২০২৬-২৭ নাট্যবর্ষত নাট্যকাৰ প্ৰশান্ত মেনাৰ নাট 'মহাবলীৰ মধুবালা'ত থাকিব এই গীতটি ।

RAJDHANI THEATRE
মহাবলীৰ মধুবালাত থাকিব জুবিন গাৰ্গৰ দেউতা শীৰ্ষক গীতটি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 24, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আগন্তুক নাট্যবৰ্ষৰ বাবে সাজু হ’ব ধৰিছে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যগোষ্ঠীসমূহ ৷ ৰাজধানী থিয়েটাৰেও নিজস্ব পৰিকল্পনাৰে আগন্তুক নাট্যবৰ্ষত নাট মেলিবলৈ মনস্থ কৰিছে ৷

শেহতীয়াকৈ ৰাজধানী থিয়েটাৰে মুক্তি দিছে জুবিন গাৰ্গৰ কণ্ঠৰে প্ৰাণ পাই উঠা ‘দেউতা’ শীৰ্ষক নতুন অসমীয়া গীতটো । ২০২৬-২৭ নাট্যবর্ষত নাট্যকাৰ প্ৰশান্ত মেনাৰ নাট 'মহাবলীৰ মধুবালা'ত থাকিব এই গীতটি ।

RAJDHANI THEATRE
প্ৰশান্ত মেনাৰ মহাবলীৰ মধুবালা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানে বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছে অসমীয়া ভ্ৰাম্যমাণ জগতত । জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই প্ৰায় বহুকেইটা ভ্ৰাম্যমাণ গোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকৰ নাটকত সংযোজন কৰিছে শিল্পীগৰাকীয়ে কণ্ঠদান কৰা কেইবাটাও পুৰণি জনপ্ৰিয় গীত । একেই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজধানী থিয়েটাৰেও ৷

RAJDHANI THEATRE
চম্পক শৰ্মাৰ নাট খলনায়ক (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত থিয়েটাৰখনৰ প্ৰযোজিকা মল্লিকা ৰয়ৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত তেখেতে কয়, ‘‘আমাৰ প্ৰডাকচনৰ এখন ছবি 'দেউতা'ৰ বাবে দেউতা শীৰ্ষক গীতটি লকডাউনৰ সময়তে ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিল ৷ ছবিখনৰ চেন্সৰ হৈ আছে যদিও বিভিন্ন কাৰণত ছবিখন মুক্তি দিয়া হোৱা নাই ৷ যাৰ বাবে গীতটি তেনেদৰে আমাৰ হাতত আছিল । প্ৰশান্ত মেনাৰ 'মহাবলীৰ মধুবালা' নাটকখনত গীতটি খাপ খোৱা দেখি আমি নাটকখনত সেই গীতটি লৈছোঁ । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি এয়া আমাৰ এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিও ।’’

RAJDHANI THEATRE
প্ৰণৱ বৰুৱাৰ মায়াজাল (ETV Bharat Assam)

ইফালে বিগত বৰ্ষৰ ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ 'বিসৰ্জন' নাটকখনৰ জনপ্ৰিয় গীত 'বাটৰে শেষতে' গীতটি পুনৰ এবাৰ নতুন নাট্যবর্ষত ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ মঞ্চত দর্শকে শুনিবলৈ পাব । এই সন্দৰ্ভত প্ৰযোজিকা মল্লিকা ৰয়ে কয়, ‘‘জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাই আমি বিগত বৰ্ষৰ এটি জনপ্ৰিয় গীত 'বাটৰে শেষতে' গীতটি পুনৰ এবাৰ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো । 'মায়াজাল' নাটকখনত এই গীতটি পুনৰ লোৱা হ'ব ।’’

সমান্তৰালভাৱে নতুন নাট্যবর্ষৰ প্ৰস্তুতিৰ সন্দৰ্ভত ৰয়ে কয়, ‘‘প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলি আছে । অহা ৫ জুলাইৰ পৰা মান্দাকাটাত আমি আখৰা আৰম্ভ কৰিম ।’’

এইবাৰ ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ নাট তিনিখন হৈছে ক্ৰমে - প্ৰশান্ত মেনাৰ 'মহাবলীৰ মধুবালা', প্ৰণৱ বৰুৱাৰ 'মায়াজাল' আৰু চম্পক শৰ্মাৰ 'খলনায়ক' । ইফালে ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ মঞ্চত ২০২৬-২৭ নাট্যবর্ষত দেখিবলৈ পোৱা যাব ভ্ৰাম্যমাণৰ বাদশ্বাহ চম্পক শৰ্মাক । লগতে থাকিব মৃদুল বৰুৱা, ৰাতুল দাস, মোহময়ী অভিনেত্রী কবিতা চুতীয়া, ৰাতুল শইকীয়া, সীমান্ত কাশ্যপ, হিমানী কলিতা, ভৈৰৱজ্যোতি ভূঞা, মনোজ কাশ্যপ, পূজা কলিতা আদিকে ধৰি এদল ন-পুৰণি অভিজ্ঞ নাট্যযোদ্ধা ।

লগতে পঢ়ক: লোকগীতৰ চৰ্চাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী বৃত্তি বঁটা লাভ মঙলদৈৰ প্ৰজ্ঞাশ্ৰী শৰ্মাৰ

TAGGED:

ৰাজধানী থিয়েটাৰ
মহাবলীৰ মধুবালা
২০২৬ ২৭ নাট্যবর্ষত ৰাজধানী থিয়েটাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
RAJDHANI THEATRE 2026 27

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.