মোক জংকীতুল্য ভাবিছিল জুবিন দাই : ববিতা শৰ্মা
মোৰ মাজতেই জংকীক বিচাৰি পাছিল জুবিন দাই । শ্যামকানুৱে তেওঁক লৈ বেপাৰ কৰিছিল । বহু কথাই ক’লে শিল্পী ববিতা শৰ্মাই ।
নগাঁও : জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে বিগত ৩০ বছৰে সংগীত জগতত জড়িত আছিল কণ্ঠশিল্পী ববিতা শৰ্মা । জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে ববিতা শৰ্মাৰ আছে বহু মধুৰ স্মৃতি । জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অবিহনেই ৰাজ্যবাসীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উদযাপন কৰিছে প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিন ।
জুবিন গাৰ্গক হেৰুওৱাৰ বেদনা বুকুত লৈয়েই জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিছে লাখ লাখ অনুৰাগীৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী ববিতা শৰ্মাই । ৰাজ্যবাসীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক জন্মদিন উদযাপন কৰি থকাৰ সময়তে জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰে শিল্পী ববিতা শৰ্মা ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা স্মৃতি, জুবিন গাৰ্গৰ পৰা জংকীৰ দৰে পোৱা মৰম, জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায়, তিনি অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শেখৰজ্যোতি গোস্বামী সন্দৰ্ভতো বহুকেইটা মন্তব্য কৰে জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী ববিতা শৰ্মাই ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত শিল্পী ববিতা শৰ্মাই বুকুৰ মাজত এটা বিষ লৈ জীয়াই থকা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, “সুদীৰ্ঘ ৩০ বছৰ মই জুবিন দাৰ লগত সংগীতৰ কাম কৰিছো । বহু গীত গাইছো, বহু মঞ্চ কৰিছো । চিনেমা কৰিছো, জুবিন দা যে এনেকৈ নাথাকিব, জুবিন দা নথকাত আমি তেওঁক সুঁৱৰি এইদৰে উদযাপন কৰিবলগীয়া হৈছে, এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্টৰ কথা । যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত বাদ্যযন্ত্ৰী আৰু কণ্ঠশিল্পী সদায় বেলেগ হৈ গুচি যায় । কিন্তু আমি জুবিন দা, বাদ্যযন্ত্ৰীসকলো আগতে একেখন বাছতে গৈছিলো । সেই আত্মীয়তাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ আছিল । কষ্টও খাইছোঁ একেলগে, স্ফূৰ্তিও কৰিছো একেলগে ।”
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত শিল্পী ববিতা শৰ্মাই কয়, “জুবিন দা আমাৰ লগত থকাহেঁতেন হয়তো এইটো অৱস্থা নহ’লহেঁতেন । যিটো হ’বলগা নাছিল সেইটো হৈ গ’ল । জুবিন দাৰ লগত যদি কিবা এটা হৈছে আমি তাৰ ন্যায় বিচাৰিছো । জুবিন দাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও বহুত ভাল পাই, গতিকে ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ৰুটি নকৰে । ন্যায়পালিকাৰ ওপৰতো আমাৰ আস্থা আছে, নিশ্চয় সময়ত আমি ভাল ৰিজাল্ট পাম ।”
জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা স্মৃতি সুঁৱৰি কণ্ঠশিল্পী ববিতা শৰ্মাই কয়, “আমি বহু বছৰ একেলগে অনুষ্ঠান কৰিছো । বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আমাৰ সূত্ৰধাৰ আছিল তেতিয়া । আমাৰ অনুষ্ঠান মেনেজমেণ্ট কৰিছিল । আমি আচলতে এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশত আছিলো । জুবিন দায়ে ৰাতি কেতিয়াবা মোৰ ঘৰলৈ আহে, এদিন ৰাতি আমলেট খাব বিচাৰিছিল । মই চাৰি পাঁচটা আমলেটো বনাই খুৱাইছো । জুবিন দা খুব ধেমেলীয়া মানুহ আছিল ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মই ২৬ আগষ্টত শেষবাৰৰ বাবে লগ পাইছিলো । তেতিয়া মানুহজনক মই বহুত দুৰ্বল দেখিছিলো । খুব ভাগৰুৱা আছিল । আগৰ সেই স্ফূৰ্তিটো তেওঁৰ মুখত দেখা নাছিলো । তেওঁৰ হাঁহিটো বহুত ধুনীয়া । পিছলৈ যেতিয়া তেওঁক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ইলেট্ৰনিক গেটেৰে যাবলগীয়া হৈছিল, তেতিয়া মই কষ্ট পাইছিলো । জুবিন দা ৰাইজৰ মানুহ, জুবিন দাক এটা লক ছিষ্টেমত ৰখাটোৱেই বৰ আশ্বৰ্যজনক আছিল । কিয় তেনেকৈ ৰাখিছিল মই নাজানো ।”
সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শেখৰজ্যোতি গোস্বামী সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে কণ্ঠশিল্পী ববিতা শৰ্মাই । তিনি মূল অভিযুক্ত সন্দৰ্ভত ববিতা শৰ্মাই কয়, “শেখৰক মই বেছি লগ পোৱা নাই । আমাৰ ‘আঁতৰি আঁতৰি’ গীতটোত শেখৰে মিউজিক কৰিছিল । সিদ্ধাৰ্থক ফোন কৰিলে ফোন ৰিচিভ নকৰে । মানুহজন বহুত প্ৰফেশ্যনেল হৈ থাকে । মেছেজ দিলে ৰিপ্লাই নিদিয়ে । মোৰ শংকা এটা আছে সিদ্ধাৰ্থৰ ওপৰত, মোৰ একেবাৰে বিশ্বাস নাই ।”
শ্যামকানু মহন্ত সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গৰ সহ শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “শ্যামকানুৰ কথানো কি ক’ম, শ্যামকানু এজন বেপাৰী মানুহ, তেওঁ জুবিন দাক লৈ বেপাৰ কৰিছিল । তেওঁ বেপাৰক লৈ সফল হ’ব গৈছিল । জুবিন দাৰ লগত ভগৱান আছে, অসমৰ ৰাইজে আছে । কোনেও বচাব নোৱাৰে ।”
জুবিন গাৰ্গে ববিতা শৰ্মাক জংকীতুল্য জ্ঞান কৰিছিল বুলিও উল্লেখ কৰে ববিতা শৰ্মাই ৷ শৰ্মাই কয়, “জুবিন দাই মোৰ বহুত কেয়াৰ কৰিছিল । মই জংকী বাতকৈ অলপ সৰু আছিলো । জংকী বাৰ সৈতে মোৰ অলপ মিল আছে । দেখিবলৈয়ো সাদৃশ্য এটা আছে । মোক জংকীৰ দৰেই ভগ্নীতুল্য বুলি ভাবিছিল তেওঁ । মোক সেই হিচাপেই মৰম কৰিছিল । জুবিন দাৰ পৰা মই জংকীৰ দৰে মৰম পাইছিলো । মোৰ মাজত জুবিন দাই জংকী বাক বিচাৰি পাইছিল । মই কেতিয়াবা গালিও দিছিলো । শাসনো কৰিছিলো । স্পীডত গাড়ী চলালে গালি দিছিলো ।"
জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী ববিতা শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে থকা স্মৃতি শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে এইদৰে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।
