ভাস্কৰ্যৰ ৰূপত জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গ, নিৰ্মাণ হৈছে ৯ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি

ভাস্কৰ্যৰ ৰূপত জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গ, নিৰ্মাণ হৈছে ৯ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি
গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ গণেশ নগৰত নিৰ্মাণ হৈ আছে জুবিন গাৰ্গৰ ৯ ফুট উচ্চতাৰ এক বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি । তেওঁৰ কৰ্মৰ মাজেৰে তেওঁক চিৰদিনীয়া কৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 10:58 AM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠৰ গণেশ নগৰত নিৰ্মাণ হৈ আছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৯ ফুট উচ্চতাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি । ভাস্কৰ্য শিল্পী পুলক ৰাভাই নিৰ্মাণ কৰিছে ৯ ফুট উচ্চতাৰ জুবিন গাৰ্গৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো । প্ৰায় ২ মাহৰ ভিতৰতে শিল্পী পুলক ৰাভাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে জুবিন গাৰ্গৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটো । পুলক ৰাভাৰ লগত আছে প্ৰায় ১০ জনীয়া এটা দল ।
মূৰ্তিটো নিৰ্মাণৰ সন্দৰ্ভত ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, “তেখেতেৰ অনুপস্থিতিত আমি এনেদৰে প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হোৱাত দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ । তেওঁ আমাৰ আদৰ্শ, অসমবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বক তেওঁ বহুত কিবা কিবি দি থৈ গৈছে । তেওঁ যে নাই মই সেইটো বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আমি মানি ল’ব লাগিব । তেখেতৰ স্মৃতি জীয়াই ৰাখিবলৈ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ । সমগ্ৰ অসমৰ চুকে-কোণে গানেৰে, কবিতাৰে তেখেতক তেওঁৰ কৰ্মৰাজীৰে জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সকলোৱে । ঠিক তেনেদৰে মইও ভাস্কৰ্যৰ জৰিয়তে তেখেতক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।”
লগতে তেওঁ কয়, “প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাধনাৰো প্ৰয়োজন হয়, যাৰ বাবে কিছু সময় লাগে । যিমান পাৰি নিখুঁতভাৱে আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ । ১০০% নিখুঁতকৈ যে কৰিব পাৰিম সেইটোও ক’ব নোৱাৰো, কিন্তু যিমান পাৰোঁ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।”
উল্লেখ্য যে, প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ কেৱল এইটো প্ৰতিমূৰ্তিয়ে নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও ভাস্কৰ্য শিল্পী পুলক ৰাভাই নিজ জন্মস্থান বকোত আৰু ৰয়েল গ্লোবেল বিশ্ববিদ্যালয়ত দুটাকৈ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি দিছে । বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰি থকা এই প্ৰতিমূৰ্তিটো লখিমপুৰলৈ নিয়া হ'ব ।
সমান্তৰালভাৱে জুবিন গাৰ্গৰ আৰু প্ৰায় ৭ টা প্ৰতিমূৰ্তি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাকী আছে বুলি জনাই শিল্পীগৰাকীয়ে । জুবিন গাৰ্গৰ সহশিল্পী পাঞ্চনা ৰাভাৰ ভাতৃ হৈছে পুলক ৰাভা । পুলকে এতিয়া এনেদৰেই সকলোৰে মাজত জুবিন গাৰ্গক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : অসমীয়া শিপিনীৰ তাঁতশালত এইবাৰ জুবিন গাৰ্গৰ গীত