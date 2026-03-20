সকলো সৃষ্টিমুখী হওক, তেতিয়াহে জুবিন জীয়াই থাকিব : জুবিনক্ষেত্ৰক লৈ গৰিমা গাৰ্গৰ বিশেষ পৰিকল্পনা

সকলো সৃষ্টিমুখী হওক, তেতিয়াহে জুবিন জীয়াই থাকিব : জুবিনক্ষেত্ৰক লৈ গৰিমা গাৰ্গৰ বিশেষ পৰিকল্পনা
৬ মাহ পাৰ হ’ল, এতিয়াও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়াল ৷ দোষীৰ বিৰুদ্ধে ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ ঘোষণা আৰু গৰিমা গাৰ্গৰ প্ৰতিক্ৰিয়া-
Published : March 20, 2026 at 12:18 PM IST
সোণাপুৰ : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা কায়িকভাৱে আঁতৰি যোৱা ছমাহ সম্পূৰ্ণ হ’ল । এই উপলক্ষে 'জুবিনক্ষেত্ৰ'ত এক অত্যন্ত আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গৰ লগতে অসংখ্য অনুৰাগীয়ে তেওঁলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
জুবিনক্ষেত্ৰৰ চৌদিশে পুনৰ অনুৰাগীৰ কণ্ঠত প্ৰতিধ্বনিত হয়— "জয় জুবিন দা", "জুবিন দাক ন্যায় লাগে" আদি শ্লোগান । ইয়াৰ লগতে সকলোৱে গৰিমা গাৰ্গক এই কঠিন সময়ত ধৈৰ্য ধৰিবলৈ সাহস আৰু শক্তি প্ৰদানৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনায় । শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত তেওঁৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প আৰু তেওঁৰ বিয়োগৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি সকলো আৱেগিক হৈ পৰে ।
কালি নিশা জুবিন ক্ষেত্ৰত এক অতি আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে তাত উপস্থিত হৈ শিল্পীগৰাকীক গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে উপস্থিত থকা গুণমুগ্ধসকলৰ চকু সেমেকাই তোলে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত গৰিমা গাৰ্গে অতি দুখেৰে কয়, "জুবিন আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা আজি ছয় মাহ সম্পূৰ্ণ হ’ল । এই সময়খিনি আমি কেনে দুখ-কষ্টৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছোঁ, সেয়া কেৱল আমিয়েই জানো ।"
ন্যায়ৰ আশাৰে তেওঁ আৰু কয়, "ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে । আজি ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ সন্দৰ্ভত এক ঘোষণা কৰা হৈছে । আমি বিচাৰোঁ যে সমগ্ৰ বিষয়টো এতিয়া অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়ক আৰু আমি উচিত ন্যায় পাওঁ ।"
প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে তেওঁৰ মনৰ ক্ষোভ আৰু দুখ ব্যক্ত কৰি কয় যে, বিগত ছয় মাহে তেওঁলোকে কোনো সঠিক উত্তৰ বা সমিধান পোৱা নাই । মানুহৰ মনত থকা হাজাৰটা প্ৰশ্ন আৰু অস্থিৰতাৰ উত্তৰ তেওঁ অতি সোনকালে বিচাৰিছে । তেওঁ স্পষ্টকৈ কয়, "দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাওক, তাকেই মই মনে-প্ৰাণে বিচাৰিছোঁ । জুবিনৰ আদৰ্শবোৰ আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকক ।"
জুবিনক্ষেত্ৰক লৈ গৰিমা গাৰ্গৰ পৰিকল্পনা
জুবিনক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, ইতিমধ্যে কামবোৰ আৰম্ভ হৈছে । যদিও কিছু পৰিমাণে পলম হৈছে, তথাপিও এতিয়াৰে পৰা সকলো কাম যাতে নিয়াৰিকৈ আৰু সঠিকভাৱে আগবাঢ়ে, তাকে লৈ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
"সীমাৰ দেৱালৰ কাম চলি থকাৰ মাজতে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ বাবে এখন সঠিক নক্সা তৈয়াৰ কৰাটো প্ৰয়োজন । মই আগতেও কৈছোঁ যে ইয়াত এটা সংগ্ৰহালয়, গ্ৰন্থাগাৰ, মুকলি মঞ্চ আৰু এটা সৰু অডিঅ’-ভিজুৱেল ৰূম থাকিব লাগে ।" গৰিমা গাৰ্গৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি, এই অডিঅ’-ভিজুৱেল ৰূমটোত জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় চিনেমা আৰু গীতসমূহ নিৰন্তৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে যে ইয়াৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মই জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু সৃষ্টিশীল কামৰ চৰ্চা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হ’ব ।
গৰিমা গাৰ্গে কয়, "সকলোৱে সৃষ্টিমুখী হওক, তেতিয়াহে জুবিন আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব ।" শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত তেওঁৰ আদৰ্শ আৰু অৱদানক জীয়াই ৰখাৰ এক দৃঢ় সংকল্পৰে জুবিনক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ অত্যন্ত আৱেগিক হৈ পৰে ।
