ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতে মাত্ৰ ৯৯ টকাৰ অফাৰ

তেজপুৰত ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ দৰ্শনী পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই আৰম্ভ ৷ মাত্ৰ ৯৯ টকাত এটা দৰ্শনী ।

পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই আৰম্ভ ৰৈ ৰৈ বিনালে (Photo : ETV Bharat Assam)
Published : October 28, 2025 at 5:03 PM IST

তেজপুৰ : অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছবি জগতত এক ইতিহাস সৃষ্টি হ’বলৈ গৈ আছে, কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জোনাকীৰ চহৰত চৰাইৰ মাততে ছবি উপভোগ কৰিব দৰ্শকে । অসমীয়া ছবি জগতৰ পুৰোধা ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ চহৰত পুৱা ৫ বজাত দৰ্শকে উপভোগ কৰিব বহু চৰ্চিত অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ।

৩১ অক্টোবৰত মুক্তিৰ দিশে বহু প্ৰত্যাশিত ৰৈ ৰৈ বিনালে ৷ প্ৰি-বুকিং এপত অভিলেখ গঢ়াৰ পাছতে ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ৷ পিছে তাৰ মাজতে তেজপুৰত ১ নৱেম্বৰত আই এম পি ছবিগৃহত পুৱা ৮ বজাৰ দৰ্শনী সকলোৰে বাবে উপলব্ধ হ’ব মাত্ৰ ৯৯ টকাত ।

আই এম পি ছবিগৃহৰ পৰিচালক আৰু কৰ্মচাৰীৰ মন্তব্য (Photo : ETV Bharat Assam)

তেজপুৰ চহৰৰ মুঠ পাঁচটা ছবিগৃহত আগন্তুক ৩১ অক্টোবৰৰ পুৱা ৫ বজাত দৰ্শকৰ বাবে মুকলি হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ হেঁপাহৰ ছবিখন । তেজপুৰ এই আই এম পি ছবি গৃহত দুটা ভাগত মুঠ ২৭২ জন দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিব ৰৈ ৰৈ বিনালে, এই মন্তব্য আই এম পি ছবিগৃহৰ পৰিচালক চম্পক দাসৰ ।

তেওঁ কয়, "আমি বৰ্তমানলৈকে সৰ্বমুঠ ১৫ টা দৰ্শনী চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো, বৰ্তমান অহা ৬ নৱেম্বৰলৈকে সকলো দৰ্শনী বুকিং শেষ হৈছে । আমাৰ প্ৰথম দৰ্শনী পুৱা ৫:২০ বজাত মুকলি কৰিম ৷ তাৰ পূৰ্বে জুবিন দাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । এই ছবিগৃহলৈ জুবিন দা যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া তেওঁ নিজ হাতেৰে দুটা স্বাক্ষৰ কৰি গৈছিল । এখন গীটাৰত তেওঁ স্বাক্ষৰ কৰিছিল, সেয়া আমি ছবিগৃহত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছো ।” দাসে কয়, “আমি দৰ্শনী পুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু নিশা ২ বজাত শ্ব’ সমাপ্ত হ'ব ।”

তেজপুৰত পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই আৰম্ভ ৰৈ ৰৈ বিনালে (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিগৃহৰ এগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰী লীলাৱতী ডেকাৰ দৰ্শকলৈ আহ্বান, "জুবিন দাৰ এই ছবিখনে দৰ্শকৰ ভাল সঁহাৰি লাভ কৰিছে ৷ যিহেতু প্রত্যেকজন মানুহৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে, গতিকে আৱেগিক হৈ কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰে যেন তাৰ বাবে অসমৰ ৰাইজলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালো ।”

আই এম পি ছবিগৃহত ৰৈ ৰৈ বিনালে চলিব পুৱা ৫ বজাৰ পৰা (Photo : ETV Bharat Assam)

চম্পক দাসে আৰু কয়, “আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো- যিহেতু আগন্তুক ৬ নৱেম্বৰলৈকে সকলো বুকিং হৈ গৈছে, সেইবাবে ১ নৱেম্বৰৰ এটা দৰ্শনী মুকলি কৰি দিয়া নাছিলো । আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো, অৰ্থৰ অভাৱত যাতে এই ছবিখন চাবলৈ কোনেও অসুবিধা নাপাই, তাৰ বাবে সেইদিনা পুৱাৰ ৮ বজাৰ দৰ্শনীটো সেইসকল লোকৰ বাবে ৯৯ টকাৰ মূল্যত আজিৰে পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । বোধহয় ৯৯ টকাৰ দৰ্শনী এইয়াই প্ৰথম হ'ব । আই এম পি ছবিগৃহত টিকটৰ মূল্য ১০০ টকাৰ পৰা ৩০০ টকালৈ নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় ।”

মাত্ৰ ৯৯ টকাত এটা দৰ্শনী (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিৰ TNZ চিনেমাজেও পুৱা ৫ বজাৰ পৰা ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ দৰ্শনী মুকলি কৰিছে । আনহাতে তেজপুৰ চহৰৰ এক পুৰণা ছবিগৃহ অনোৱাৰত তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন তালিকা অনুসৰি পুৱা ৯ বজাৰ পৰা দৰ্শনী আৰম্ভ কৰিব আৰু সকলো বুকিং সমাপ্ত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে স্বত্বাধিকাৰী জুনেইদ আহমেদে । অনোৱাৰত মুঠ ২২৪ জন দৰ্শকে একেলগে এটা দৰ্শনী উপভোগ কৰিব পাৰে ।

তেজপুৰত ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ দৰ্শনী পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই আৰম্ভ (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই ছবিখনৰ নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বেই বিগত ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত তেওঁ অনাকাংক্ষিতভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ৷ নিজে অভিনয় কৰা অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ড্ৰামা নোচোৱাকৈ ইহ সংসাৰৰ পৰা বিদায় মাগে তেওঁ । ইতিমধ্যে শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ আজি ৪০ দিন উকলি গ’ল আৰু ৪৩ দিনৰ দিনা শিল্পীগৰাকীৰ হেঁপাহৰ ছবিখন দৰ্শকৰ মাজলৈ আহিব ৷

তেজপুৰত ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখনৰ দৰ্শনী পুৱা ৫ বজাৰ পৰাই আৰম্ভ (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ কৰিব লাগিব যে, শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুত হতভম্ব হৈ পৰা অসমবাসীয়ে সঁজোৰে দাবী তুলি আহিছে নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰু ন্যায়ৰ ৷ ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখা এছ আই টি য়ে তদন্ত কৰি আছে আৰু আগন্তুক দুই মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ প্ৰতিবেদন ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক : আমি শ্ব’ বঢ়াইছো, দাম বঢ়োৱা নাই : সদৌ অসম ছবিগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষ সন্থা

ৰৈ ৰৈ বিনালে
জুবিন গাৰ্গ
