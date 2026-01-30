জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ : তিনি অভিযুক্তৰ জামিন আবেদন নাকচ, পৰৱৰ্তী শুনানি ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত
অমৃতপ্ৰভা মহন্ত, দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যই খালে মুখঠেকেচা ।
Published : January 30, 2026 at 7:11 PM IST
গুৱাহাটী: জামিন আবেদন নাকচ হ'ল অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ দুই দেহৰক্ষী ক্ৰমে নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যৰ । শুকুৰবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত হোৱা শুনানিত এই তিনিওগৰাকী অভিযুক্তৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে আদালতে ।
চৰকাৰী পক্ষৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জীয়াউল কামাৰে সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰা অনুসৰি এই সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰত অমৃতপ্ৰভা মহন্ত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আছে । সেয়েহে আদালতে তেওঁক জামিন প্ৰদান কৰা নাই । বাকী দুজন দেহৰক্ষীৰ ক্ষেত্রতো জামিন আবেদন খাৰিজ কৰিছে আদালতে ।
উল্লেখ্য যে তিনি অভিযুক্তৰ জামিন নাকচৰ বাবে আদালতত আবেদন কৰিছিল এছ আই টিয়ে । গৰিমা গাৰ্গেও তিনি অভিযুক্তৰ জামিন নাকচৰ বাবে আদালতত দাখিল কৰিছিল আবেদন । শুকুৰবাৰে আদালতত কেইবাখনো আবেদনৰ শুনানি সম্পন্ন হ’ল । শুনানিত আদালতে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ অন্যতম অভিযুক্ত অমৃতপ্রভা মহন্তৰ জামিন নাকচ কৰে । অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সত্ৰ আৰু ন্যায়াধীশৰ আদালতে ।
পূৰ্বে সংৰক্ষণ ৰখা তিনি অভিযুক্তৰ জামিনৰ শুকুৰবাৰে ৰায় দিলে আদালতে । অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ লগতে দেহৰক্ষী নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্যৰ জামিন আবেদন নাকচ কৰে আদালতে । ইফালে ২২ জানুৱাৰীত শ্যামকানু মহন্তই প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল জামিন আবেদন । গোচৰৰ উন্নীতকৰণ, ব্যক্তিগত আৰু আইনী কাৰণ দৰ্শাই প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল জামিন আবেদন । সেইদৰে সন্দীপন গাৰ্গেও প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল জামিন আবেদন । অহা ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব ।
আমাৰ বিশ্বাস ভংগ হ'ল :
ইফালে, শুনানি প্ৰক্ৰিয়াত ভাগ লৈ ওলাই আহি সাংবাদিকৰ আগত পুনৰ অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "এনেকুৱা অসুৰ পৃথিৱীত ২-৩ টাহে জন্ম হয় । মই আৰু জুবিনে সকলোকে বিশ্বাস কৰিছিলো; কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস ভংগ হ'ল । আমি আশা কৰো যে এই অসুৰকেইটাই কেতিয়াও যেন জামিন নাপায় ।"
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে লগতে কয়, "এই অসুৰ কেইটাই শাস্তি পাবই লাগিব । শাস্তি নোপোৱা পৰ্যন্ত কোনো যাতে ওলাই আহিব নোৱাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । অসমৰ সকলো জনগণে তাকেই বিচাৰিছে । দানৱ কেইটাই কঠোৰ শাস্তি পাব লাগে ।"
পৰৱৰ্তী শুনানি ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত :
ইফালে আদালতত অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ অধিবক্তাই দাখিল কৰে তিনিখন নতুন আবেদন । জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ বাবে আবেদন কৰা হৈছে । সেইদৰে অধিবক্তাই ছিংগাপুৰৰ ঘটনাৰ তথ্য বিচাৰিও আদালতত আবেদন কৰিছে । লগতে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰৰ নথি বিচাৰিও আবেদন কৰিছে । জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন ১৩ ফেব্ৰুৱাৰী ধাৰ্য কৰা হৈছে ।