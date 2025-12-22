আজীৱন জীয়াই ৰখাৰ মানসেৰে জুবিনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সহ-শিল্পীৰ সহযোগত গঠন বেণ্ড ‘যন্ত্ৰ’

আজীৱন জীয়াই ৰখাৰ মানসেৰে জুবিনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সহ-শিল্পীৰ সহযোগত গঠন বেণ্ড ‘যন্ত্ৰ’
জুবিন গাৰ্গৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সহ-শিল্পীসকলে তেওঁৰ সংগীতৰ পৰম্পৰা আগবঢ়াই নিবলৈ এটা নতুন বেণ্ড যন্ত্ৰ গঠন কৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 5:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : জুবিন গাৰ্গ বিহীন প্ৰায় তিনিটা মাহ, এতিয়াও চকু মুদিলে ভাঁহি আহে শেষ সময়ৰ সেই ভিডিঅ’ কেইটা ৷ সামাজিক মাধ্যমত খণ্ড খণ্ডকৈ এৰা য়টৰ পৰা নামি সাঁতুৰিবলৈ যোৱা সেই ভিডিঅ’ কেইটাই আজিও কন্দুৱাই সকলোকে ৷ বিদেশৰ সাগৰত বচাব নোৱাৰিলে কোনেও প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ৷ কিন্তু অসমত তেনে ঘটনা ঘটাহেঁতেনে অসমীয়া তেজে নিশ্চয়কৈ বুকুৰ আপোন মানুহজনক ঘূৰাই আনিলেহেঁতেন বুলি আজিও ন দি কয় অনুৰাগীসকলে ৷
জুবিনৰ মৃত্যুৱে বুজাই গ’ল নিস্বাৰ্থ প্ৰেম কাক কয় ৷ শিল্পীগৰাকীৰ কায়িক অনুপস্থিতিত সকলো ম্ৰিয়মাণ, কিন্তু তেওঁক হেৰাই যাবলৈ নিদিয়ে অসমীয়াই ৷ সামাজিক মাধ্যমত আজিও শ্বেয়াৰ হৈ আছে জুবিনৰ সৈতে সাধাৰণ অসমীয়াৰ আনে নজনা বহু কাহিনী ৷ প্ৰত্যেকেই পাৰ্যমানে শিল্পীগৰাকীক অমৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷
শেহতীয়াকৈ ১৯৯২ চনত ডিব্ৰুগড়ত গঠন হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো মিউজিকেল বেণ্ড ETC.(etcetera)ৰ নতুন নামাকৰণ কৰা হৈছে জেড ডট অৰগ্ (Z. orG) নামেৰে ৷ সেই সময়ত জুবিনৰ সৈতে থকা বেণ্ডৰ সদস্যসকলেই লৈছে এই পদক্ষেপ ৷
ইয়াৰ মাজতে আন এটা ভাল খবৰ ৷ কিংবদন্তি গায়ক-সুৰকাৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁৰ সৈতে দশক দশক ধৰি ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰা জ্যেষ্ঠ সহ-শিল্পীসকলে তেওঁৰ কালজয়ী সংগীত আৰু কলাত্মক কৃতিত্ব সংৰক্ষণ আৰু উদযাপনৰ লক্ষ্যৰে ‘JONTRO’ শীৰ্ষক এটা নতুন মিউজিক বেণ্ড গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
পাৰ্থ, ৰাজা, দিগন্ত, দিপকেশ, প্ৰিয়াংকু, ঋষভ আৰু অঞ্জন - এওঁলোকে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনীয়া সহযোগী হিচাপে কাম কৰিছে ৷ শিল্পীগৰাকী প্ৰতি গভীৰ সন্মান আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী সৃষ্টিশীল সহযোগিতাৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত হৈ তেওঁলোকে একেলগে ভাগ-বতৰা কৰা সংগীত যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ এইদৰে একত্ৰিত হৈছে ৷
এই পদক্ষেপ অনুসৰণ কৰি সদস্যসকলে কয় যে, তেওঁলোক জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেয়ে তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিসমূহ আগুৱাই নিয়াৰ দায়িত্ব অনুভৱ কৰে । এই পদক্ষেপক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বুলি অভিহিত কৰি বেণ্ডটোৱে কয় যে JONTRO-এ একান্তভাৱে জুবিন গাৰ্গে গোৱা, সুৰ কৰা বা লিখা গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰিব ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰসিদ্ধ অসমীয়া গায়ক ৰূপম ভূঞা বেণ্ডটোৰ প্ৰদৰ্শনসমূহৰ এক মুখ্য অংশ হ'ব । সংগীত সংৰক্ষণৰ বাহিৰেও JONTRO-এ নতুন প্ৰতিভাক সুযোগ দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ এগৰাকী পুৰুষ আৰু এগৰাকী মহিলা গায়ক-গায়িকাক চিনাকি কৰাই দি তেওঁলোকে নতুন প্ৰতিভা উদযাপন কৰিব ৷ আনুষ্ঠানিকভাৱে দৰ্শকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰাৰ আগতে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ’ব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
এই প্ৰচেষ্টাত সদস্যসকলে জুবিন গাৰ্গৰ অমৰ সংগীতক জীয়াই ৰখাত সহায় কৰিবলৈ জনসমৰ্থনৰ আহ্বান জনাইছে ৷ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ পৰা তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ন-পৰিচয়েৰে পুনৰ মঞ্চলৈ ঘূৰি আহিছে জুবিন গাৰ্গে জন্ম দিয়া প্ৰথমটো বেণ্ড