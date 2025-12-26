জুবিন গাৰ্গৰ টীমৰ নতুন সংকল্প ‘যন্ত্ৰ’
জানুৱাৰীৰ শেষত বা ফেব্ৰুৱাৰীৰ আৰম্ভণিতে ৰাইজৰ মাজত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পৰিকল্পনা চলাই আছে বেণ্ডটোৱে ।
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে প্ৰতিটো অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা তেওঁৰ বেণ্ড মেম্বাৰ ক্ৰমে পাৰ্থ, ৰাজা, দিগন্ত, দ্বীপকেশ, প্ৰিয়াংকু, ঋষভ আৰু ৰঞ্জনে নিজাববীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এটা নতুন বেণ্ড ‘যন্ত্ৰ’ মুকলি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । অনাগত দিনত এই বেণ্ডটোৱে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত গীতসমূহ মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিব ।
জুবিন গাৰ্গক ৰাইজৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াসতেই এই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে দলটোৱে । বেণ্ডটোৰ কণ্ঠশিল্পী হিচাপে থাকিব ৰূপম ভূঞা, লগতে থাকিব নৱ-প্ৰজন্মৰ দুগৰাকী কণ্ঠশিল্পী । বৰ্তমান পূৰ্ণগতিত চলি আছে প্ৰস্তুতি । বেণ্ডটোৱে জানুৱাৰীৰ শেষত বা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিতে ৰাইজৰ মাজত আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ পৰিকল্পনা চলাইছে । ই টিভি ভাৰতক এই কথা জানিবলৈ দিছে বাদ্যযন্ত্ৰী পার্থ গোস্বামীয়ে ।
'যন্ত্ৰ' সন্দৰ্ভত মন্তব্য-
এই সন্দৰ্ভত পার্থ গোস্বামীয়ে কয়, “যন্ত্ৰ নামটো নতুন, কিন্তু মানুহ কেইজন একেই । জুবিনৰ লগত ইমান বছৰে থাকিলো । আমাৰ বাবেটো টান আছিল । আমিও একো ভবা নাছিলো । কিন্তু বহুত জ্যেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্ৰীয়ে জুবিনৰ সৃষ্টিৰাজিসমূহ জীয়াই ৰখাৰ অৰ্থে এটা বেণ্ড গঠন কৰাৰ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিলে । জুবিনে সদায় কৈছিল যে- আমাৰ এইটো এটা বেণ্ড নহয়, এইটো এটা পৰিয়াল । আমি সকলোৱে লগ হৈ এইটো ভাবিলোঁ যে, এইটো আমাৰ এটা কৰ্তব্য যে তেওঁৰ কামসমূহ আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব । তেনেদৰেই আমি আগবাঢ়িলোঁ ।”
'যন্ত্ৰ' নামটো কিয় দিয়া হ’ল ?
গোস্বামীয়ে কয়, “যন্ত্ৰ জুবিনৰ এটা খুব জনপ্ৰিয় এলবাম আছিল । লগতে গীতটোও যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিল । আনহাতে সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সকলোৰে লগত নামটো খাপ খাই পৰে । কাৰণ আমাৰ জগতখনৰ মানুহখিনিৰ নিজৰ বুলি একো নাই, আমি সদায় ৰাইজৰ লগত । আমি মেচিন । তেনেদৰেই যন্ত্ৰ আৰম্ভ হ'ল ।”
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগত মন্তব্য
অব্যাহত আছে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ । চাৰ্জশ্বীট দাখিল হৈছে যদিও এতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় ৰাইজ । এই সন্দৰ্ভত কৰা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গোস্বামীয়ে কয়, “ন্যায় ব্যৱস্থাটো যদি স্পেচিয়েল ক’র্টত নহয়, জুবিনৰ ন্যায় অন্ততঃ মই জীয়াই থকা পর্যন্ত নহয় । নহ’লে 350 গৰাকী সাক্ষী লৈ তাৎক্ষণিক ন্যায় লাভ কৰাটো সম্ভৱ নহয় । জুবিন গাৰ্গক আমি কেনেদৰে হেৰুৱালো, সেইটো চাৰ্জশ্বীট অনুসৰি আমি জানিলো যে মাৰ্ডাৰ হৈছে, লগতে সেই চাৰিজন অভিযুক্তই মাৰ্ডাৰ কৰিছে বুলিও জানিলো । যদিহে মাৰ্ডাৰ হয়, তেন্তে এই মাৰ্ডাৰৰ সাক্ষী কোন ? কিন্তু সেই সাক্ষীৰ কোনো উপস্থিতি নাই । আনহাতে অমৃতপ্ৰভাই ভিডিঅ’ কেইটা কাক দিছিল আৰু এটা এটাকৈ ভিডিঅ’ এৰা সেই ব্যক্তিজন এতিয়াও কিয় তদন্তৰ আওঁতালৈ অহা নাই ? এই পঞ্চম মানুহজনক তদন্তৰ আওঁতালৈ আনিবই লাগিব ।”
