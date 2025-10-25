ETV Bharat / entertainment

প্ৰতি ঘণ্টাত 10 হাজাৰ বুকিঙেৰে প্ৰি-বুকিং এপত 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ট্ৰেণ্ডিঙত

ছবিগৃহ আৰু মাল্টিপ্লেক্সসমূহে জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবিৰ সৈতে অনুৰাগীৰ আৱেগিক সংযোগ আৰু ইয়াৰ ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনা দুয়োটাই স্পষ্টভাৱে বুজি উঠিছে ।

Zubeen Garg's last film Roi Roi Binale
প্ৰি-বুকিং এপত ট্ৰেণ্ডিঙত 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 25, 2025 at 1:19 PM IST

হায়দৰাবাদ : অসমতে অসমীয়া চিনেমাৰ শ্ব’ৰ বাবে কাজিয়া কৰিবলগীয়া হোৱা পৰিস্থিতিৰ মাজত এয়া কি ? প্ৰাইম টাইম শ্ব’ৰ কথা উল্লেখ নকৰিলেও হ’ব, অন্য শ্ব’ৰ বাবেও বলীউড, হলীউডৰ ছবিৰ আগত হাৰি যোৱা জলীউড দেখোন আজি মূৰ তুলি থিয় দিছে ৷ কোনেও কেতিয়া কল্পনা নকৰা পৰিৱেশ এটা গঢ়ি উঠিল জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবিক লৈ ৷ 31 অক্টোবৰত ছবিগৃহলৈ অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ড্ৰামা ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ৷

BookMyShow ত ইতিমধ্যে সকলো শ্ব’তে হালধীয়া ৰং দেখা গৈছে, ইয়াৰ পৰা বুজা গৈছে যে সকলো ছিট ইতিমধ্যে ভৰি পৰিছে । প্ৰি-বুকিং আৰম্ভ কৰাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে 7 হাজাৰৰো অধিক টিকট বিক্ৰী হৈছিল আৰু এতিয়াও বুকিং চলি আছে ।

জুবিন গাৰ্গে সদায় অসমীয়া ছবিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমাহলত সফলতা লাভ কৰি বিস্তৃত পৰিসৰৰ দৰ্শকৰ মাজলৈ যোৱাৰ সপোন দেখিছিল । তেওঁ বিচাৰিছিল প্ৰতিখন অসমীয়া চিনেমাই বক্স অফিচত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক ৷ ছবি নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়ি অহাসকলে মানুহৰ কল্পনাশক্তিক সঁচা অৰ্থত আকৰ্ষণ কৰিব পৰা চিনেমা সৃষ্টি কৰক তাৰ বাবে সকলোকে উৎসাহ যোগাইছিল তেওঁ ।

নিজে কেৱল তিনিখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিলেও জুবিনে আন ছবি নিৰ্মাতা, প্ৰযোজক, শিল্পীসকলক সদায় ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ আৰু মানসম্পন্ন ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল । বহু যুৱ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ বাবে তেওঁৰ সমৰ্থন আৰু উৎসাহ সাহসৰ উৎস হৈ পৰিছিল ।

বিগত দশকত ব্যৱসায়িকভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰায় প্ৰতিখন অসমীয়া ছবিৰ নিৰ্মাতাই জুবিন গাৰ্গৰ নাম লৈছে বহু সময়ত ৷ জুবিনৰ প্ৰেৰণা বা সমৰ্থনৰ বাবেই তেওঁলোকে সাহস কৰি ওলাই আহিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন সময়ত । এতিয়া জুবিনৰ অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ই মুক্তি পূৰ্বে বিপুল প্ৰত্যাশাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।

ছবিখনৰ আগতীয়া বুকিঙে অসমীয়া ছবিজগতত অভূতপূৰ্ব ধাৰা গঢ়ি তুলিছে । গুৱাহাটীত চিনেমাগৃহসমূহে প্ৰায় সকলো স্ক্ৰীণ 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ নামত উছৰ্গা কৰিছে ৷ লক্ষণীয় কথা যে আন চিনেমাৰ শ্ব’ বাতিল কৰিছে ছবিগৃহসমূহে ৷ ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ শ্ব’ পুৱা 6 বজাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে ।

থিয়েটাৰ আৰু মাল্টিপ্লেক্সসমূহে জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবিৰ সৈতে অনুৰাগীৰ আৱেগিক সংযোগ আৰু ইয়াৰ ব্যৱসায়িক সম্ভাৱনা দুয়োটাই স্পষ্টভাৱে বুজি উঠিছে । চিনেপলিছত 19 টা শ্ব’, পি ভি আৰ চিটি চেণ্টাৰ আৰু আইনক্সত (অৰাছ)ৰ 16টা শ্ব’, মেট্ৰিক্স চিনেমাত 12 টা শ্ব’ আৰু গ্ৰেণ্ড ৰয়েল চিনেছত 11টাকৈ শ্ব’ চলোৱা হ’ব ছবিখনৰ । গুৱাহাটীৰ আন আন ছবিগৃহতো ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ বাবে অধিক শ্ব’ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । সমগ্ৰ অসমৰ আন আন চহৰতো একেই ধাৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

আমাৰ লগত কায়িকভাৱে নাথাকিলেও জুবিনে অসমীয়া চিনেমা জগতলৈ এনে এখন ছবি উপহাৰ দি গৈছে যিখন ছবি সম্ভাৱনাময়ভাৱে ব্লকবাষ্টাৰ হোৱাৰ দিশে ৷ ডাঙৰ পৰ্দাত অন্তিমবাৰৰ বাবে জুবিন-এই কথাই নিশ্চয় সকলোকে আৱেগিক কৰি তুলিছে ।

অসমীয়া চিনেমাক উদ্যোগ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে নানান বিষয়ৰ লগতে শৈলীৰ গুণগত তথা কাৰিকৰী মান উন্নত হোৱা আৰু ব্যৱসায়িক সফলতা যে জৰুৰী সেয়া জুবিনে বহু পূৰ্বেই অনুধাৱন কৰিব পাৰিছিল ৷ সেয়েহে চিনেমা নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টাত তেওঁ সদায় উৎসাহ যোগাইছিল । জুবিন গাৰ্গৰ এই অন্তিম চিনেমাখনৰ পাছত যদি প্ৰতিগৰাকী নিৰ্মাতাই ইমান সাহেৰেই সদায় আগবাঢ়ি আহে আৰু থমকি নৰৈ এখোপ দুখোপকৈ ছবি জগতক আগুৱাই লৈ গৈ থাকে সেয়াই হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি উপযুক্ত সন্মান ।

ট্ৰেইলাৰ মুক্তিৰ পাছৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু কালিৰে পৰা হোৱা এডভান্স বুকিঙে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি অসমীয়া মৰম ফুটাই তুলিছে ৷ পিছে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ যিহেতু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আমি সকলোৱে জনা উচিত ৷ চিনেমা চাবলৈ গৈ সৰু সৰু ক্লীপ যাতে কোনেও ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰি নিদিয়ে, তাৰ প্ৰতি কিন্তু আমি নিজেই সজাগ হ’ব লাগিব ৷

