'ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ছবিখনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে এসপ্তাহ
31 অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰা ছবিখনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে এসপ্তাহ । আজিও হাউচফুল ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 2:46 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ই সম্পূৰ্ণ কৰিলে এসপ্তাহ । অসমীয়াৰ প্রাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে তেওঁৰ এটা অতি জনপ্ৰিয় গীত ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ক ৰূপান্তৰিত কৰিছিল ছবিলৈ । মিছন চাইনা, কাঞ্চনজংঘা আদিৰ দৰে ছবি নিৰ্মাণ কৰি অসমীয়া ছবিজগতক অন্য এক ৰূপ প্ৰদান কৰা অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী গৰাকীয়ে ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ ছবিখনকলৈও দেখিছিল বহুত সপোন । যাৰ বাবে ছবিখনৰ এটা এটা কাম অতি হেঁপাহেৰে কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে । ছিংগাপুৰৰ পৰা আহি ছবিখনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ কামখিনি কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল তেওঁৰ ।
শিল্পীগৰাকী কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই যদিও পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰিয়ে মুক্তি দিয়া হ'ল 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'। 31 অক্টোবৰত সমগ্ৰ দেশজুৰি 186 টা ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিলে ছবিখন । 90 বছৰীয়া অসমীয়া ছবিৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰায় 800 ৰো অধিক প্ৰদৰ্শনীৰে মুক্তি লাভ কৰিলে এখন অসমীয়া ছবিয়ে । আনহাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত পুৱা 4.25 বজাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় এখন অসমীয়া ছবিৰ প্ৰদৰ্শনী ।
ছবিখনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে এসপ্তাহ
মুক্তিৰ পূৰ্বৰ পৰাই হাউচফুল ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী । বিগত 31 অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰা ছবিখনে আজি সম্পূৰ্ণ কৰিলে এসপ্তাহ । আজিও হাউচফুল ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী । প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰ ছবিখন চাবলৈ প্ৰতিটো ছবিগৃহলৈ ঢাপলি মেলিছে দৰ্শক । প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰ ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ আহি দর্শকে ক’লে, “অসমীয়া ছবি বা সংগীতজগতৰ ক্ষেত্ৰত এজন দেৱতা আমি হেৰুৱালো বুলি ক’ব লাগিব । আজি জুবিন দাৰ অন্তিমখন ছবি চাবলৈ আহিছো, মনত সুখো আছে, দুখো আছে । বহুত সাহস বান্ধি আজি ছবিখন চাবলৈ আহিছোঁ । জুবিন দা সদায় আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব ।”
আনহাতে ছবিখন উপভোগ কৰি আহি দর্শকে ক’লে, “ছবিখন চাই ভাল লাগিল, কিন্তু জুবিন দাক যে আৰু দেখিবলৈ নাপাওঁ সেইটো কাৰণত খুব দুখো লাগিল ।” আন এগৰাকী দর্শকে ক’লে, “ছবিখন চাই ভালো লাগিল, বেয়াও লাগিল । আৰম্ভণিৰ পৰা কান্দিয়ে থাকিলোঁ । জুবিন দালৈ খুব মনত পৰিছে । ক’বলৈ ভাষা নাই ।” এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে ছবিখন উপভোগ কৰিবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী দর্শকে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচৰাৰ লগতে দোষীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰো দাবী জনায় ।
ইফালে ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি অনুৰাধা ছবিগৃহৰ স্বত্বাধীকাৰী চিন্ময় শৰ্মাই কয়, “দৰ্শকৰ সঁহাৰি খুবেই ভাল । প্ৰথমবাৰৰ বাবে দৈনিক ৬ টা দৰ্শনী আমি কৰিছোঁ । প্ৰতিটো দৰ্শনীয়ে হাউচফুল পাইছোঁ । অনুৰাধা ছবিগৃহত প্ৰায় 17 হাজাৰ দর্শকে প্ৰথম সপ্তাহত ছবিখন চালে । আগন্তুক সপ্তাহৰ দৰ্শনীও আমি খুলি দিছো । শুকুৰবাৰ, শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ প্ৰতিটো দৰ্শনী ইতিমধ্যেই হাউচফুল হৈ গ'ল । এই ছবিখনৰ সৈতে দৰ্শকৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে । এয়া এক অভিলেখ বুলিয়ে ক’ব লাগিব, ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কেতিয়াও এনে হোৱা দেখা নাছিলো ।”
ছবিখনৰ উপার্জনেও গঢ়িছে অন্য এক অভিলেখ
অসমীয়া ছবিৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ প্ৰথম দিনটোৰ সৰ্বমুঠ উপাৰ্জন আছিল ২ কোটি ৫২ লাখ টকা । সামাজিক মাধ্যম যোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে' টীমে । আনহাতে বিশেষ সূত্ৰই জনোৱা অনিশ্চিত তথ্য অনুসৰি ছবিখনে আজি পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিলে প্ৰায় 11 কোটি টকা । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' টীমে ।
পাইৰেচীৰ বিৰুদ্ধে জুবিন অনুৰাগী
'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ পাইৰেচীৰ বিৰুদ্ধে সজাগ হৈছে জুবিন ফেন ক্লাব । ZGFC দ্বাৰা ইতিমধ্যে ব্লক কৰা হৈছে প্ৰায় ৩০০ ৰো অধিক একাউণ্ট । সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ৩০খনতকৈ অধিক এফ আই আৰ দাখিল কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: কিয় দাঢ়ি নকটাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিল নাগাৰা নামৰ সম্ৰাট ৰামচৰণ ভড়ালীয়ে ?