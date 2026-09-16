ঘৰতে বহি উপভোগ কৰক জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন চিনেমা ৰৈ ৰৈ বিনালে
জুবিন অনুৰাগীৰ বাবে ভাল খবৰ, প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ অন্তিমখন চিনেমা এতিয়া উপলব্ধ ইউটিউব আৰু অ’টিটি প্লেটফৰ্মত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 11:32 AM IST
হায়দৰাবাদ : ৰৈ ৰৈ বিনালে, জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন চিনেমা এতিয়া মন গ’লেই উপভোগ কৰিব পাৰিব ৷ জীল ক্ৰিয়েশ্বনছে ছবিখন নিজৰ ইউটিউব চেনেলত মুক্তি দিছে ৷ লগতে ছবিখন এন কে বিগষ্টাৰ নামৰ অ’টিটি প্লেটফৰ্মটোতো উপলব্ধ হৈছে ৷ এতিয়া দৰ্শকে মন গ’লেই জুবিনক সজীৱ ৰূপত চাব পাৰিব ৷
জুবিন বিহীন এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ গৈ আছে ৷ কথাষাৰ কোৱাৰ লগতে ভাবিবলৈ কিমান কষ্টকৰ সেই কথা প্ৰতিগৰাকী জুবিন অনুৰাগীয়ে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে ৷ এতিয়া এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সময় কাষ চাপি অহাৰ লগে লগে সকলোৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে, ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো অসমবাসীয়ে জুবিন দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিব ৷
দুৰ্ঘটনাটোৰ এবছৰৰ প্ৰাকক্ষণত জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন চিনেমা ইউটিউবত মুক্তি দিয়া হৈছে ৷ জীল ক্ৰিয়েশ্বনছৰ এই পদক্ষেপক সকলোৱে শলাগ লৈছে ৷ লগতে এই ছবিখন এন কে বিগষ্টাৰ অ’টিটি প্লেটফৰ্মতো দৰ্শকে উপভোগ কৰিব পাৰিছে ৷ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত জুবিনৰ বিয়োগৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আগে আগে ১৮ ছেপ্টেম্বৰত ছবিখন চিনেমাহলত পুনৰ মুক্তি দিয়া হ’ব ৷ জীল ক্ৰিয়েশ্বনছে এই কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷
বিগত বছৰত ৩১ অক্টোবৰত ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পূৰ্বেই জুবিন আঁতৰি গৈছিল আমাৰ মাজৰ পৰা ৷ ছবিখনৰ কাম কিছু আধৰুৱা হৈ থাকোঁতেই বিদেশৰ পৰা আহিছিল সেই বিষাদভৰা খবৰটো ৷ সেই দিনটো অসমবাসীৰ বাবে নামি আহিছিল কাল অমানিশা হৈ ৷ ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ সেই দুপৰীয়াৰ সময়কণ আজিও কোনেও মনত পেলাব নোখোজে ৷ কিন্তু ইমান বেদনাৰ মাজতো, ‘তুমি বাঘৰ পত্নী’ বুলি জুবিনে কৈ যোৱা কথাষাৰেই প্ৰমাণ কৰিছিল গৰিমাই ৷
জুবিনে ঠিক কৰা মতেই গৰিমাই ৩১ অক্টোবৰতে এই ছবিখন চিনেমাহলত মুক্তি দিয়াৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰে ৷ মনৰ মানুহজন আঁতৰি যোৱাৰ পিছতো গৰিমাই তেওঁৰ সপোনক জীয়াই তুলিলে ৷ মুক্তিৰ পাছতে এক প্ৰকাৰৰ ধুমুহা সৃষ্টি কৰিলে ছবিখনে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত পুৱা ৪.২৫ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল দৰ্শনী ৷ ইফালে সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ প্ৰথম দিনটোৰ সৰ্বমুঠ উপাৰ্জন আছিল ২ কোটি ৫২ লাখ টকা ৷
লগতে পঢ়ক : জুবিনৰ আৰম্ভণিৰ দিনবোৰ ৰোমন্থন বন্ধু দেৱ কুমাৰ বৰকটকীৰ