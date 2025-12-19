ETV Bharat / entertainment

ন-পৰিচয়েৰে পুনৰ মঞ্চলৈ ঘূৰি আহিছে জুবিন গাৰ্গে জন্ম দিয়া প্ৰথমটো বেণ্ড

জুবিনক সদায় জীয়াই ৰখাৰ মানসেৰে শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথমটো বেণ্ডৰ সদস্যসকলে লৈছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ৷

zubeen garg first music band ETC.(etcetera) renamed as Z.Org band members pay tribute to late singer in dibrugarh
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ডৰ সদস্যসকলে লৈছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : জুবিন গাৰ্গ বিহীনভাৱে পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ড ৷ ১৯৯২ চনত ডিব্ৰুগড়ত গঠন হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ডৰ সদস্যসকলে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ডিব্ৰুগড়ত কৰিলে প্ৰথমটো অনুষ্ঠান ৷ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ড ETC.(etcetera)ৰ নতুন নামাকৰণ কৰা হৈছে জেড ডট অৰগ্ (Z. orG) নামেৰে ৷ জুবিন গাৰ্গক সদায় অসমৰ ৰাইজৰ মাজত জীয়াই ৰখাৰ মানসেৰে এইবাৰ আগবাঢ়ি আহিল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ড ETC.(etcetera)ৰ সদস্যসকল ।‌

ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন জ্যোতি সংঘৰ উদ্যেগত সদৌ অসম পুথি প্রকাশক আৰু বিক্রেতা সংস্থাৰ সহযোগত ১২ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২২ ডিচেম্বৰলৈকে দহদিনীয়াকৈ এইবাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিংগী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে চতুর্দশ ডিব্ৰুগড় গ্রন্থমেলা । ডিব্ৰুগড়ৰ এই গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত জুবিন গাৰ্গ বিহীনভাৱে প্ৰথমবাৰলৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ড ETC.(etcetera)ৰ সদস্যসকলক ।‌

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ডৰ সদস্যসকলে লৈছে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ (ETV Bharat Assam)

বৃহস্পতিবাৰে নিশা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ডৰ মূল সদস্যসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত নতুন ৰূপেৰে বেণ্ডটোক পুনৰ Z. orG নামেৰে মুকলি কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ডৰ মূল সদস্য ডনী হাজৰিকা, দুদুল শইকীয়া, চবিন কুমাৰ দাস(ৰাবু), ভাস্কৰ শইকীয়া (ৰীতু) আৰু প্ৰথম মেনেজাৰ জয়ন্ত বৰদলৈয়ে নতুন ৰূপত বেণ্ডটো পুনৰ মুকলি কৰে ।

Zubeen Garg band
জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান (Photo : ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ড ১৯৯২ চনত ডিব্ৰুগড়তে গঠন হৈছিল ।‌ এই বেণ্ডটোৰ জৰিয়তেই জুবিন গাৰ্গে সংগীতৰ পৃথিৱীত আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল । সেয়ে তেওঁৰ একালৰ সতীৰ্থসকলে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জেড ডট অৰগ্ (Z. orG) নামেৰে বেণ্ডটো নতুনকৈ পুনৰ আৰম্ভ কৰি অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ সাজু হৈছে ।‌ ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ডৰ সদস্যসকলে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে পাৰ কৰা মধুৰ স্মৃতি সুঁৱৰি জুবিনৰ ভালেকেইটা গীত পৰিৱেশন কৰে ।

Zubeen Garg band
শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰথমটো বেণ্ডৰ সদস্যসকল (Photo : ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গে বিচৰা ধৰণে অসমত থকা প্ৰতিভাসমূহ আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিব নতুন বেণ্ডটোৱে:

জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথমটো বেণ্ড নতুন নামেৰে পুনৰ শুভাৰম্ভ কৰি বেণ্ডটোৰ সদস্য ডনী হাজৰিকাই কয়, "ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সংগীতৰ যাত্ৰা । জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে আমি সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । পুনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেড ডট অৰগ্ (Z. Org) নামেৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শ, তেওঁ যিখিনি কৰিব বিচাৰিছিল, সেইখিনি আমি গীতৰ মাজেৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।”

Zubeen Garg band
প্ৰথমটো বেণ্ডৰ সদস্যসকলে জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে আৰু কয়, “অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আহি আনন্দিত হৈছো যদিও কাৰ কাৰণে অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আহিছোঁ, সেয়া ভাবিব লগা হৈছে বাবে আৱেগিক হৈ পৰিছো । জুবিন গাৰ্গৰ গানখিনি লৈ আমাৰ অনুষ্ঠান হ'ব । ভাল ভাল শিল্পী আছে তেওঁলোকক আগুৱাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম । জুবিন গাৰ্গে বিচাৰিছিল অসমত থকা প্ৰতিভাসমূহ আগুৱাই যাওঁক । আৰ্থিক অৱস্থাৰ বাবে বহুতে আগুৱাই যাব নোৱাৰে । আমি সেইসকলক সহায় কৰিম । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্যটো আমাক লাগে । আমাক ন্যায় লাগিব । চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে ন্যায় দিব আমাক ৷"

লগতে পঢ়ক : জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চনু নিগমৰ কণ্ঠত গুৱাহাটীত গুঞ্জৰিত জুবিনৰ মায়াবিনী

TAGGED:

ZUBEEN GARG FIRST MUSIC BAND
ETC ETCETERA AS Z ORG
জুবিন গাৰ্গ
ডনী হাজৰিকা
FIRST BAND OF ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.