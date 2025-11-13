জুবিনে বিচৰাৰ দৰেই বিশ্বমানৰ হৈ পৰিছে অসমীয়া চিনেমা, বিদেশত স্ক্ৰীণিং 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ

জুবিনে বিচৰাৰ দৰেই বিশ্বমানৰ হৈ পৰিছে অসমীয়া চিনেমা, বিদেশত স্ক্ৰীণিং 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ
প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষৰখন ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰদৰ্শনী উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰবাসী অসমীয়া । ১৫ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ছবিখনৰ বিদেশ যাত্ৰা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 5:42 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ প্রাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' পূৰ্ণগতিত চলি আছে অসমত ৷ আন কোনো ভাষাৰ ছবি প্ৰয়োজন সাপেক্ষে মুক্তি নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ছবিগৃহসমূহৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷ ৰাজ্যৰ লগতে বহিঃৰাজ্যতো একেদিনাই মুক্তি লাভ কৰা ছবিখনৰ এতিয়া বিদেশত স্ক্ৰীণিং হ’ব ৷ ১৫ নৱেম্বৰৰ পৰা বিদেশত সগৌৰৱে চলিব জুবিন গাৰ্গৰ ড্ৰীম প্ৰজেক্ট 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ দুখৰ মাজতে ছবিখন উপভোগৰ বাবে সাজু হৈছে সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰে বাস কৰা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকল ৷
ছবিখন ১৫ নৱেম্বৰত কানাডাৰ টৰণ্ট’ৰ লগতে আমেৰিকাৰ নৰ্থ কেৰ’লাইনাত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ৷ তাৰোপৰি, ১৬ নৱেম্বৰত ডুবাইৰ লগতে ইলিনয়ৰ ছিকাগ’, মিছিগানৰ ডেট্ৰইট, জৰ্জিয়াৰ আটলাণ্টা, টেক্সাছৰ অ’ষ্টিন আৰু ডালাছত প্ৰদৰ্শিত হ’ব ছবিখন ৷
আনহাতে ৭ ডিচেম্বৰত নিউজাৰ্চি আৰু বষ্টনত ছবিখনৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ৮ ডিচেম্বৰত ছান ফ্ৰান্সিছক’ৰ বে এৰিয়াত ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ চাবৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰৱাসী অসমীয়াসকল ৷ ইফালে ছিয়াটলত ১৩ আৰু ১৪ ডিচেম্বৰত ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা চলি আছে যদিও এতিয়ালৈ তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই ৷ লছ এঞ্জেলছতো ডিচেম্বৰ নতুবা জানুৱাৰী মাহত চিনেমাখন প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাই থকা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, অসমীয়া ছবি এখনে মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছত বিদেশত ছবিখনৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে প্ৰায় তিনি মাহৰ পৰা ছয় মাহ সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় ৷ এইক্ষেত্ৰত মুক্তিৰ ১৫ দিনৰ ভিতৰতে আমেৰিকাত মুক্তি পাবলৈ গৈ থকা ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ হ'ব প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি ৷ ইয়াৰ আৰঁত ছবিখনৰ পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞা আৰু প্ৰযোজক শ্যমন্তক গৌতম, গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে সমগ্ৰ টীমৰ কষ্ট জড়িত হৈ আছে ৷ মুক্তিৰ পূৰ্বৰ পৰাই বহুকেইটা অভিলেখ সৃষ্টি কৰা ছবিখনৰ ক্ষেত্ৰত এইটো অন্য এক অভিলেখ ।
৩১ অক্টোবৰত ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ সকলো প্ৰান্ততে মুক্তি লাভ কৰা জুবিন গাৰ্গ অভিনীত অন্তিমখন ছবি তথা অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ড্ৰামাই ইতিমধ্যে সকলোৰে হৃদয় জিনিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ দেশবাসীৰ পাছতে এতিয়া অধীৰ আগ্ৰহেৰে ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ চাবলৈ ৰৈ আছে সকলো প্ৰৱাসী অসমীয়া ।
লগতে পঢ়ক : কলকাতাতো একেই আবেগৰ ঢল, ৰৈ ৰৈ বিনালে উপভোগ কৰিলে শতাধিক লোকে