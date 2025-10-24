জুবিনৰ অন্তিমটো প্ৰজেক্ট - অসমৰ প্ৰথমখন মিউজিকেল ড্ৰামাৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি
জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমটো প্ৰকল্প লৈ কিমান উৎকণ্ঠিত আপুনি ? মুক্তি দিয়া হ’ল ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ ট্ৰেইলাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2025 at 10:21 AM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বহুদিনীয়া সপোন এটি পূৰণ হোৱাৰ পথত । মুক্তি লাভ কৰিলে জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰকল্প 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ ট্ৰেইলাৰ । বৃহস্পতিবাৰে মুক্তি দিয়া হয় বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ ট্ৰেইলাৰটো ।
মুক্তিৰ পাছতে ট্ৰেইলাৰটোৱে সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট সঁহাৰি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । জুবিন গাৰ্গৰ কাহিনীৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে ৰাজেশ ভূঞাই ।
অসমীয়া হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালেক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে । জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে এতিয়া 31 অক্টোবৰলৈ । 31 অক্টোবৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ছবিগৃহতে মুক্তি লাভ কৰিব ছবিখন ।
মায়ানগৰী মুম্বাইত পূৰ্ণ গতিত চলি আছে ছবিখনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ কাম । অত্যাধুনিক কাৰিকৰী কৌশলেৰে সমৃদ্ধ এই ছবিখনত হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গক দেখিবলৈ পোৱা যাব এটা নতুন ৰূপত । এগৰাকী অন্ধ শিল্পীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিছে জুবিন গাৰ্গে । যিটো চৰিত্ৰৰ বাবে প্ৰায় 2 মাহ ধৰি চকুত লেন্স লগাই শ্বুটিং কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে ।
ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলিৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত এক আৱেগিক পোষ্ট দি ট্ৰেইলাৰটো শ্বেয়াৰ কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।
পোষ্টটোত গৰিমাই উল্লেখ কৰে, “চোৱা গ'ল্ডী.. তোমাৰ বহুত হেঁপাহৰ, বহুত মৰমৰ "ৰৈ ৰৈ বিনালে" সাজু হৈ উঠিছে লাহে লাহে ! তোমাৰ ইচ্ছা, তোমাৰ সপোন সাকাৰ কৰিবলৈ তোমাৰ কথামতেই সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে কামবোৰ ভালকৈ কৰিবলৈ । তুমি আশীৰ্বাদ কৰি থাকিবা ... বাট দেখুৱাই থাকিবা ।”
উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে ছবিখনৰ ‘মোৰ মন’ আৰু ‘সপোন সপোন’ শীৰ্ষক দুটি গীতে মুক্তি লাভ কৰিছে । ‘মোৰ মন’ শীৰ্ষক গীতটিৰ কথা, সুৰ আৰু সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ । গীতটিত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছে ছুইটি দাসে আৰু ‘সপোন সপোন’ গীতটিৰো কথা, সুৰ আৰু সংগীত জুবিন গাৰ্গৰ । এই গীতটিত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে কণ্ঠদান কৰিছে মৰমী শৰ্মাই ।
ছিংগাপুৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা জুবিনে ৰেকর্ডিং কৰিছিল 'সপোন সপোন' শীর্ষক গীতটো । এইটোৱে আছিল জুবিন গাৰ্গে ৰেকডিং কৰা শেষৰটো গীত ।
ছবিখনত মুক্তি লাভ কৰা গীত দুটাৰ সৈতে মুঠ 11 টা গীত আছে । ছবিখনত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে অভিনয় কৰিছে ভিক্টৰ বেনাৰ্জী, জয় কাশ্যপ, আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, মৌচুমী আলিফা, উজ্বল ৰাজখোৱা, মিতালী ৰয়, আঙুৰলতা ডেকা আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।
লগতে পঢ়ক : ‘‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’’ৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ব সিদ্ধাৰ্থ-শেখৰজ্যোতি-অমৃতপ্ৰভাৰ ক্লিপ