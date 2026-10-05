শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আৱেদনৰ শুনানি স্থগিত, গৰিমাই লিখিলে- ‘সত্যৰ সদায় জয়’

শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আৱেদনৰ শুনানি স্থগিত, গৰিমাই লিখিলে- ‘সত্যৰ সদায় জয়’
৫ অক্টোবৰ সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আৱেদন সন্দৰ্ভত শুনানি স্থগিত ৰাখে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই শুনানি নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈ পিছুৱাই দিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 4:01 PM IST
হায়দৰাবাদ : ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ অন্যতম অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ জামিন আৱেদনৰ শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহলৈ পিছুৱাই দিছে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ‘সদায় সত্যৰে জয় হ’ব’ বুলি সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰি ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে ।
আদালতৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি, এই বিষয়টো আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত পুনৰ শুনানিৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হ’ব । উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ জিম্মা আৰু বাক্সা কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে শ্যামকানু মহন্ত ৷ জুবিনৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে মহন্তই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত জামিন বিচাৰি আৱেদন কৰিছিল ।
অৱশ্যে আদালতে তেওঁৰ এই আৱেদন নাকচ কৰে ৷ অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ সমান্তৰালকৈ মহন্ত আৰক্ষীৰ জিম্মাতে থাকিব লাগিব । ইতিমধ্যে অসমৰ এখন ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতে মহন্তকে ধৰি চাৰিজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
শুনানিৰ সময়ত অসম চৰকাৰে আদালতক অৱগত কৰে যে, বিচাৰ চলি আছে, ১৪ আগষ্টলৈকে ৩৯৪জন সাক্ষীৰ ভিতৰত ৯৪জনৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে । এতিয়াও ছিংগাপুৰৰ কেইবাজনো মূল সাক্ষীৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ বাকী আছে, ইয়ে গোচৰটো অধিক জটিল কৰি তুলিছে আৰু এই গোচৰটো এনেদৰে চলি থাকিব ।
উল্লেখ্য যে, শ্য়ামকানু মহন্তৰ নেতৃত্বতে বিগত বছৰত জুবিন গাৰ্গ গৈছিল ছিংগাপুৰলৈ ৷ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাৰ কথা আছিল তেওঁ ৷ কিন্তু বিধিৰ বিপাকত বিদেশী ভূমিৰ পৰা নিথৰ দেহটোহে ঘূৰি আহিল অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠুৰ ৷ ২০২৫ চনৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে জুবিন গাৰ্গে ৷
অসমৰ অন্যতম প্ৰখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আছিল জুবিন গাৰ্গ । ৩৩ বছৰীয়া কেৰিয়াৰত তেওঁ প্ৰায় ৪০টা ভাষা আৰু উপভাষাত ৪০,০০০ৰো অধিক গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল ৷ গায়ক, সুৰকাৰ, গীতিকাৰ, অভিনেতা আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে এগৰাকী চিৰনমস্য ব্যক্তি হৈ অসমীয়াৰ বুকুত সদায় জিলিকি থাকিব জুবিন গাৰ্গ ।
লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গ মৃত্যু গোচৰত অভিযুক্ত দুই দেহৰক্ষীৰ জামিন