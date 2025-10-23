এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ

এমাহ উকলি যোৱাৰ পাছতো জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ন্যায় বিচাৰি হাহাকাৰ
সত্য আজিও বাহিৰলৈ ওলোৱা নাই ৷ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে অনুৰাগীয়ে সংগীতশিল্পীজনাৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ সত্য জানিবলৈ ব্যাকুল হৈ আছে ৷
হায়দৰাবাদ : জুবিনময় হৈ থকা অসমখনত কেতিয়াবা জুবিনৰ বাবেও যে অনুৰাগীয়ে কিবা দাবী তুলিব লাগিব, সেয়া হয়তো কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল ৷ জুবিনে জীৱিতকালত অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিয়েই এৰা নাই, জীৱন নাট সামৰি যোৱাৰ পৰতো জুবিনে কৰি থৈ গ’ল বহু কাম, গঢ়ি থৈ গ’ল তেওঁৰ সপোনৰ বৰ অসমখন ৷ পিছে সমগ্ৰ অসমকে জোকাৰি যোৱা এই মৃত্যুও কেনেবাকৈ বহুতৰ বাবে মুনাফা অৰ্জনৰ আহিলা হৈ পৰিছে নেকি, সেই লৈও বহুত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ৷
জুবিনৰ মৃত্যুত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক-অৰাজনৈতিৰ দলে নিজৰ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে ৷ সকলোৱেই জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবী জনাইছে চৰকাৰৰ আগত ৷ পিছে চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ অসন্তুষ্ট অসমৰ জনতা লগতে শিল্পীসমাজ ৷
#JusticeForZubeenGarg লিখি নিতৌ জুবিনৰ গণমুগ্ধই সামাজিক মাধ্যম কপাঁই আছে ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই ৰবি শৰ্মা, যতীন বৰা, দীপলিনা ডেকা, মুনমী ফুকন, নীলোৎপল বৰা, মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপ, আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, মানস ৰবীন, গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, জুবলী, সুবাসনা দত্ত, মৈত্ৰেয়ী পাটৰ, কমল লোচনকে আদি কৰি সৰহসংখ্যক কলা-কুশলী ৷ শিল্পীসমাজৰ বহুতেই জুবিন দাৰ মৃত্যুত মানসিকভাৱে কাম কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত হ’ব পৰা নাই ৷
সদায় হাঁহি ধেমালিৰে সকলোৰে লগত উৎসাহেৰে কথা পতা জুবিন গাৰ্গ নাইকিয়া হোৱাটো অসমখনৰ বাবে কেনে পৰ্যায়ৰ ক্ষতি তাক হয়তো কোনেও কেতিয়াও শব্দত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিব ৷ উকা উকা লগা অনুভৱটোৰ সৈতে নিজৰ নিত্য নৈমিত্তক কামৰ সৈতে আগবাঢ়ি যোৱাসকলৰ দাবী প্ৰতি চৰকাৰে কেনেধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়ে, সেয়া সময়েহে ক’ব ৷
