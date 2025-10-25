জুবিন গাৰ্গক ভালদৰে লগ নোপোৱাৰ আক্ষেপ থাকি গ'ল ৰণবিজয়ৰ মনত
এক ডাঙৰ ক্ষতি ৷ তেওঁ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আছিল ৷ আমি একেলগে ট্ৰেকত যাব পাৰিলোহেঁতেন: ৰণবিজয় সিংহা
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2025 at 4:00 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গক ভালদৰে লগ নোপোৱাৰ আক্ষেপ থাকি গ'ল ৰণবিজয়ৰ মনত । গুৱাহাটীত এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত এনেদৰে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে অভিনেতা তথা এম টিভি ৰ’ডিজখ্যাত তাৰকা ৰণবিজয়ে ।
ৰণবিজয়ে কয়, "এজন শিল্পীয়ে কেনেদৰে মানুহক চুই যাব পাৰে, শিল্পী এগৰাকীক কোনে কেনেদৰে কিমান ভাল পাব পাৰে সেইটো কোনেও ক’ব নোৱাৰে । জুবিন গাৰ্গক অসমৰ মানুহে বহুত ভাল পায় । মোৰ বন্ধু পাপনৰ লগতে আন বহুত বন্ধুৱে যেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ লগত কাম কৰাৰ কথাবোৰ কয়, সকলোৱে তেওঁক বহুত ভাল মানুহ বুলি কয় । তেওঁ এজন ভাল মনৰ ব্যক্তি, এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, জীৱ-জন্তুক ভাল পোৱা ব্যক্তি আছিল । তেওঁৰ মৃত্যু আমাৰ সকলোৰে বাবে বৃহৎ ক্ষতি । ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যাতে তেওঁ য’তে আছে ভালে থাকক ।"
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গক ভালদৰে লগ নোপোৱাৰ আক্ষেপ থাকি গ'ল বুলি কৈ ৰণবিজয় সিংহাই কয়, "এটা অনুষ্ঠানত মই ঘোষক আছিলোঁ, জুবিনক মঞ্চত উঠাই মই গুচি গ’লো । কিন্তু তেতিয়া মই কমবয়সীয়া আছিলোঁ, ভালকৈ লগ পোৱাৰ সুবিধা নহ’ল । বন্ধু পাপন বা আন বন্ধুসকলৰ লগত মুম্বাইত কাম কৰি থাকোতেও তেওঁক লগ নাপালো । যেতিয়া মই চাৰি-পাঁচদিনৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহো, তেতিয়া তেওঁ বহুত ব্যস্ত হৈ থাকে । বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলি থাকে তেওঁৰ । জুবিন গাৰ্গে প্ৰকৃতি বহুত ভাল পাইছিল, ময়ো প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকো । মই যদি তেওঁক লগ পালোহেঁতেন ৷ আমি একেলগে ট্ৰেকিঙত যাব পাৰিলোহেঁতেনে ৷"
উল্লেখ্য যে ‘ৰণজিপছি বাই ৰণবিজয়’ ব্ৰেণ্ডেৰে ঔদ্যোগিক যাত্ৰাৰ পাতনি মেলিছে অভিনেতা তথা এম টিভি ৰ’ডিজখ্যাত তাৰকা ৰণবিজয়ে । গুৱাহাটীত শুকুৰবাৰে শুভ উদ্বোধন কৰা হয় দেশৰ ‘ৰণজিপছি বাই ৰণবিজয়’ৰ প্ৰথমটো ক্লাব । সমগ্ৰ ভাৰততে ৰণজিপছি কেফে, ক্লাব, জিম আৰু ৰিয়েল ইষ্টেট ভেন্সাৰৰ এটা গোট স্থাপনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰণবিজয়ে । এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি মৌন প্ৰাথৰ্নাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় ।
