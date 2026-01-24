দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ জুবিন পত্নী গৰিমাৰ
অভিযুক্তক কোনো কাৰণেতে জামিন প্ৰদান কৰিব নালাগে- নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এইদৰে লিখিলে গৰিমাই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 24, 2026 at 4:27 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰকৃত ন্যায় পোৱাৰ আশাত এটা এটা দিন অতিবাহিত কৰিছে বাঘৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতে সমগ্ৰ বৰঠাকুৰ পৰিয়ালে ৷ সেই অভিশপ্ত দিনটোৰ পৰা শান্তিৰে শোৱা নাই কোনো ৷ প্ৰকৃত সত্য জনাৰ হেঁপাহত চকুত টোপনিয়েই নাই কাৰো ৷
আকস্মিক ঘটনাটোত হতভম্ব হৈ পৰা পৰিয়ালটোৱে সম্বিত ঘূৰাই পোৱাৰ পিছতহে এফ আই আৰ দাখিল কৰে ৷ এতিয়া যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়াই উপস্থিত হয়গৈ আৰক্ষীৰ ওচৰত ৷ সময়ে সময়ে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ লগতো যোগাযোগ ৰাখিছে গাৰ্গৰ পৰিয়ালে ৷
এতিয়া গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ আৱেদনত তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে, স্পেচিয়ল ক’ৰ্ট গঠন কৰাৰ কথা আৰু অভিযুক্তই যাতে কোনো কাৰণতে জামিন লাভ নকৰে ৷ সামাজিক মাধ্যমত নেটিজেনৰ সৈতে গৰিমাই এই কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷
স্মাৰক পত্ৰৰ ফটো আপলোড কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কেপশ্যনত লিখিছে, "ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱান্বিত ৭৭ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালনৰ প্ৰাকক্ষণত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ প্ৰণাম জনোৱাৰ লগতে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ ... প্ৰতিটো দিন ৰাতি এতিয়া মাথোঁ এটাই আমাৰ লক্ষ্য ... জুবিন গাৰ্গে সম্পূৰ্ণ সত্য, শুদ্ধ আৰু উচিত ন্যায় পাবই লাগিব । দোষীয়ে কঠোৰতম শাস্তি পাবই লাগিব ৷"
চলিত মাহৰে বিহুৰ দিনা বহু কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছিল জুবিন পত্নীয়ে সামাজিক মাধ্যমত ৷ তেওঁলোকৰ মানসিক স্থিতি কেনেকুৱা আছিল, বৰ্তমান তেওঁলোকে সময়বোৰ কি ধৰণে পাৰ কৰিছে, কাৰ সৈতে কোন সময়ত জুবিন সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ কথা হৈছিল বা হৈ আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে কি বিচাৰে, এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত সকলোবোৰ কথা বিস্তৃতভাৱে লিখি তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰে ৷ মন কৰিবলগীয়া যে এই পোষ্টটোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন বন্ধ কৰি থৈছে গৰিমাই ৷
গৰিমাসহিতে সমগ্ৰ পৰিয়ালৰে এতিয়া মাথো এটাই আশা-জুবিনৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত আৰু সঠিক ন্যায় ৷
শেহতীয়াকৈ লেখিকা শিখা শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে থানাত গোচৰ তৰে গৰিমাই ৷ পুৱা তেওঁৰ গোচৰৰ ভিত্তিত বিয়লিলৈ আৰক্ষীয়ে শিখা শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে, শিখা শৰ্মাই বহু সময় ধৰি সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গক লৈ বহু নেতিবাচক কথা লিখি আহিছিল ৷
