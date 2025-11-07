জুবিন হত্যাৰ SIT তদন্ত : চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত জুবিনৰ পূৰ্বৰ মেনেজাৰ টাৰছেম মিট্টাল

জুবিন হত্যাৰ SIT তদন্ত : চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত জুবিনৰ পূৰ্বৰ মেনেজাৰ টাৰছেম মিট্টাল
কেইবাঘণ্টা ধৰি জেৰা টাৰছেম মিট্টালক । এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ জুবিন গাৰ্গৰ শেষৰখন ছবি ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ প্ৰযোজক তথা বন্ধু শ্যামন্তক গৌতম ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2025 at 5:36 PM IST
গুৱাহাটী: দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যুৰ ৪৮ দিনৰ পিছত জুবিন গাৰ্গৰ পূৰ্বৰ মেনেজাৰ টাৰছেম মিট্টালক তলব 'জুবিন হত্যা’ গোচৰৰ তদন্তকাৰী এছ আই টিৰ । শুকুৰবাৰে পুৱা উলুবাৰীৰ চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত SIT-ৰ সন্মুখত উপস্থিত হয় টাৰছেম মিট্টাল ৷
উল্লেখ্য যে, টাৰছেম মিট্টালৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল জুবিন গাৰ্গ ৷ টাৰছেম মিট্টাল আছিল জুবিন গাৰ্গৰ পূৰ্বৰ মেনেজাৰ । বহু বছৰ ধৰি জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ হিচাপে থকাৰ পিছত টাৰছেম মিট্টালে জুবিন গাৰ্গৰ পৰা আঁতৰি গৈ স্থায়ীভাৱে মুম্বাইত নিজা ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰি গৈছিল ৷ তেতিয়াই মিট্টালে মেনেজাৰ পদটোৰ বাবে জুবিন গাৰ্গক চিনাকি কৰি দিছিল সম্প্ৰতি কলংকিত নায়কত পৰিণত হোৱা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰৰূপে তেওঁৰ মৃত্যুৰ সময়লৈকে সিদ্ধাৰ্থই কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ অন্যতম অভিযুক্তৰূপে সিদ্ধাৰ্থ ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি জুবিনৰ একালৰ মেনেজাৰ টাৰছেম মিট্টালকো তদন্তৰ আওঁতালৈ আনিবলৈ দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছে ৷ অৱশেষত জুবিন গাৰ্গৰ দুৰ্ভাগ্যজনক মৃত্যুৰ ৪৮ দিনৰ পিছতহে SIT ৰ তলবৰ পিছত SIT ৰ সন্মুখত সোধ-পোছৰ বাবে হাজিৰ হ’ল টাৰছেম মিট্টাল ৷
মিট্টালৰ উপৰিও শুকুৰবাৰে SIT ৰ তলবমৰ্মে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিমখন ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'ৰ প্ৰযোজক তথা জুবিন গাৰ্গৰ বন্ধু শ্যামন্তক গৌতম । আনহাতে জুবিন ফেনক্লাবৰ সম্পাদক পিকু বৰগোঁহায়ো আজি চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় ৷ মন কৰিবলগীয়া যে জুবিন ফেনক্লাবে সমগ্ৰ অসমতে পাইৰেচীৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে ৷
