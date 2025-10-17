বিশাল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজেৰে জেলযাত্ৰা শেখৰ-অমৃতপ্ৰভাৰ
বিশাল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজেৰে লং ড্ৰাইভত জেলযাত্ৰা শেখৰ গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ । ভয়ংকৰ দুর্ঘনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা শেখৰ, অমৃতপ্ৰভাক লৈ যোৱা কনভয়ৰ বাহন ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 4:24 PM IST
নগাঁও : বিশাল নিৰাপত্তাৰক্ষী মাজত দুখন বিশেষ বাহন । আন দিনাৰ বাবে বাহন দুখন সাধাৰণ বাহন যদিও শুকুৰবাৰৰ দিনটোত বিশেষ হৈ পৰিছে বাহন দুখন । বাহন দুখনৰ আগে পিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বিশাল শাৰী । য’ত বাহন দুখন নিৰাপত্তা দিয়াৰ দায়িত্ব অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পর্যায়ৰেই নহয়, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পৰ্য্যায়ৰ বিষয়াও হৈ আছে নিয়োজিত ।
এনে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত থকা বিশেষ বাহন দুখনত কোনো ভি আই পি অথবা ভি ভি আই পি আছে বুলি যদি ভাবিছে তেন্তে ভুল ভাবিছে । বিশাল নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত থকা বাহন দুখন আচলতে কয়দী কঢ়িওৱা বাহন । বাহন দুখনত আছে সকলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পীৰ মৃত্যুত নাম সাঙোৰ খাই এছ এই টিৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জুবিন গাৰ্গৰ সহযোগী বাদ্যযন্ত্ৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু সহ-গায়িকা অমৃতপ্ৰভা মহন্ত ।
বিগত ২ অক্টোবৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তদন্তৰ বাবে গঠন কৰি দিয়া এছ আই টি-এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু সহ-গায়িকা অমৃতপ্ৰভা মহন্তক । এছ আই টি য়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ অন্তত ১৪ দিনৰ নিজৰ জিম্মাত লৈ জেৰা কৰিছিল শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক ।
কিন্তু এছ আই টিৰ ১৪ দিনীয়া জিম্মাৰ অন্ত পৰাত শুকুৰবাৰে পুনৰ গুৱাহাটী চি জে এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱাত ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক । ১৪ দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মাত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ দুই অন্যতম অভিযুক্ত শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক ।
উল্লেখ্য যে, বুধবাৰে আন দুই অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাসহ পাঁচজনকৈ অভিযুক্ত ন্যায়িক জিম্মাত বাক্সা কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । এনে অৱস্থাত শুকুৰবাৰে ন্যায়িক জিম্মাত আন দুই অভিযুক্ত শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক পাহাৰীয়া জিলা হাফলং কাৰাগাৰ অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও হৈ কটকটীয়া আৰু বিশাল নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে দুই অভিযুক্ত অমৃতপ্ৰভা মহন্ত আৰু শেখৰজ্যোতি গোস্বামীক লৈ যোৱা হয় হাফলং অভিমুখে । হাফলং অভিমুখে গৈ থকা সময়ত নগাঁও অতিক্ৰম কৰি কঠীয়াতলিত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু অমৃতপ্ৰভা মহন্তক লৈ যোৱা কনভয়ৰ বাহন ।
