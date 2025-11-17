জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে এটি টোকাৰী গীত উপহাৰ
জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা গাৰ্গক লৈ লিখা টোকাৰী গীতটো নিজা আইথানতে পৰিৱেশন কৰিলে মনোৰঞ্জন দিহিঙীয়াই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2025 at 2:51 PM IST
ডিব্ৰুগড় : প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন বুলি ক'লেই নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আছিল হেঁপাহৰ দিন । উজাগৰী ৰাতি অতি আনন্দ-উল্লাসেৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন । কিন্তু এইবাৰ জুবিনবিহীন হ'ব প্ৰথমটো জন্মদিন ৷
দুখৰ চকুলোৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ জুবিন অনুৰাগী । অসমৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী । প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ । প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই আকস্মিক মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ৰাইজে । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰাৰ লগতে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে বুলি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দাবী উত্থাপিত হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে ১৮ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিব অনুৰাগীসকলে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত এজন যুৱকে জুবিন গাৰ্গলৈ উপহাৰ দিলে এটি টোকাৰী গীত ।
খোৱাং শিলপোটাৰ ডেকা আলিৰ মনোৰঞ্জন দিহিঙীয়া নামৰ যুৱকজনে তেওঁৰ নিজা আইথানত নিজে ৰচনা কৰা টোকাৰী গীতটো পৰিৱেশন কৰি উপহাৰ দিলে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক । জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা গাৰ্গক লৈ লিখা টোকাৰী গীতটো পৰিৱেশন কৰি যুৱকজনৰ আশা- অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰ হৃদয়ত জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গ । ইয়াৰ পূৰ্বেও মনোৰঞ্জন দিহিঙীয়াই জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক লৈ ৰচনা কৰিছিল টোকাৰী গীত ।
জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থলী ভক্তিভাৱেৰে ৰাখিবলৈ আহ্বান:
জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা গাৰ্গক লৈ লিখা টোকাৰী গীতটো পৰিৱেশন কৰি মনোৰঞ্জন দিহিঙীয়াই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ নামত টোকাৰী গীতটো ৰচনা আৰু পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিছোঁ । জুবিন গাৰ্গে সোনকালেই ন্যায় লাভ কৰিব লাগে । তেওঁৰ মৃত্যুৰ সু-বিচাৰ হ'ব লাগে তাকে কামনা কৰিছোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থলী যাতে সকলোৱে ভক্তিভাৱেৰে ৰাখে তাকে কামনা কৰিছোঁ ।"
