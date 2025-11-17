ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে এটি টোকাৰী গীত উপহাৰ

জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা গাৰ্গক লৈ লিখা টোকাৰী গীতটো নিজা আইথানতে পৰিৱেশন কৰিলে মনোৰঞ্জন দিহিঙীয়াই ৷

Zubeen
জুবিনলৈ বুলি এটি টোকাৰী গীত (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 17, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন বুলি ক'লেই নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে আছিল হেঁপাহৰ দিন । উজাগৰী ৰাতি অতি আনন্দ-উল্লাসেৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন ।‌ কিন্তু এইবাৰ জুবিনবিহীন হ'ব প্ৰথমটো জন্মদিন ৷

দুখৰ চকুলোৰে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ জুবিন অনুৰাগী । অসমৰ হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ।‌ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাই আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ । প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই আকস্মিক মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে ৰাইজে । শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰাৰ লগতে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে বুলি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দাবী উত্থাপিত হৈছে ।‌

জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে এটি টোকাৰী গীত উপহাৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ মাজতে ১৮ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিব অনুৰাগীসকলে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ জন্ম দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত এজন যুৱকে জুবিন গাৰ্গলৈ উপহাৰ দিলে এটি টোকাৰী গীত ।

খোৱাং শিলপোটাৰ ডেকা আলিৰ মনোৰঞ্জন দিহিঙীয়া নামৰ যুৱকজনে তেওঁৰ নিজা আইথানত নিজে ৰচনা কৰা টোকাৰী গীতটো পৰিৱেশন কৰি উপহাৰ দিলে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক । জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা গাৰ্গক লৈ লিখা টোকাৰী গীতটো পৰিৱেশন কৰি যুৱকজনৰ আশা- অসমৰ প্ৰতিজন লোকৰ হৃদয়ত জীয়াই থাকিব জুবিন গাৰ্গ । ইয়াৰ পূৰ্বেও মনোৰঞ্জন দিহিঙীয়াই জুবিন গাৰ্গৰ জীৱন পৰিক্ৰমাক লৈ ৰচনা কৰিছিল টোকাৰী গীত ।

Zubeen
মনোৰঞ্জন দিহিঙীয়াৰ টোকাৰী গীত পৰিৱেশন (Photo : ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থলী ভক্তিভাৱেৰে ৰাখিবলৈ আহ্বান:

জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা গাৰ্গক লৈ লিখা টোকাৰী গীতটো পৰিৱেশন কৰি মনোৰঞ্জন দিহিঙীয়াই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ নামত টোকাৰী গীতটো ৰচনা আৰু পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ এৰি দিছোঁ । জুবিন গাৰ্গে সোনকালেই ন্যায় লাভ কৰিব লাগে । তেওঁৰ মৃত্যুৰ সু-বিচাৰ হ'ব লাগে তাকে কামনা কৰিছোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিস্থলী যাতে সকলোৱে ভক্তিভাৱেৰে ৰাখে তাকে কামনা কৰিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে গুৱাহাটীৰ নেহৰু পাৰ্কত ৰং-তুলিকাৰ এদিন

TAGGED:

TOKARI GEET TO ZUBEEN GARG
ZUBEEN GARG BIRTHDAY
MANORANJAN DIHINGIA TOKARI GEET
জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন
ZUBEEN GARG BIRTHDAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.