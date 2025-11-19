'পোহৰৰে চাকি' শীৰ্ষক অনুষ্ঠানেৰে জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিন উদযাপন
হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই 'পোহৰৰে চাকি' শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে 'গীতে-মাতে' উদযাপন কৰে তেওঁ ওপজা দিনটো ।
Published : November 19, 2025 at 10:49 AM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিনটো কালি ধুমধামেৰে ৰাজ্যত উদযাপন কৰা হয় । জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত তেওঁৰ বন্ধুবৰ্গই গুৱাহাটীৰ গীতানগৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত 'পোহৰৰে চাকি' শীৰ্ষক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে 'গীতে-মাতে' উদযাপন কৰে জুবিনৰ ৫৩ বছৰীয়া ওপজা দিন । বিয়লি ৩ বজাৰ পৰা নিশা ৯ বজালৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানৰ ডালিমী পাটোৱাৰী মহিলা দলৰ নাগাৰা নামেৰে আৰম্ভণি কৰা হয় ।
বৰ্ষীয়ান শিল্পী জে পি দাস, মনীষা হাজৰিকা, সূৰ্য্য গোস্বামী, মঞ্জুলা বৰুৱা, মিনু বণিয়া আৰু অৰুণ হাজৰিকাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানটিৰ মঞ্চ মুকলি কৰে । মঞ্চ মুকলিৰ পাছতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰে প্ৰতিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
উক্ত অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত সংগীত শিল্পী জয়ন্ত কাকতিয়ে কয়, “জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানত আমি এনেদৰে জন্মদিন উদযাপন কৰিব লাগিব বুলি কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলোঁ । তেওঁ নোহোৱাকৈ এইটো প্ৰথমটো ওপজা দিন । বন্ধুবৰ্গ সকলোৱে মিলি আমি এনেদৰে দিনটো উদযাপন কৰিছোঁ । জয় বৰুৱা, তৰালী শৰ্মা, নির্মালী দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকীও কণ্ঠশিল্পীয়ে অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিব ।”
অভিনেতা জয় কাশ্যপে শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি কয়, “দাদা নাই বুলি মনে মানি নলয় । প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ অন্তৰত জুবিন দা সোমাই আছে আৰু জুবিন দা গুচি যোৱাৰ পাছত আমাৰ মাজত বেছিকৈ সোমাই পৰিছে । মই নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবো তেখেতৰ সৈতে ছবিখনৰ জৰিয়তে সময় পাৰ কৰিব পাৰিলোঁ । আমি উশাহটো জুবিন দাৰ বাবে লৈ আছিলোঁ যেন অনুভৱ হয় । আমি তেখেতৰ সৃষ্টিখিনি লৈ সদায় আগুৱাই যাব লাগিব ।”
উল্লেখ্য যে এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ প্ৰায় ১৫ গৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰে । ‘পোহৰৰে চাকি’ত পলাশ সূৰ্য গগৈৰ পৰিচালনাত এক বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ লগতে পংকজ ইংতিৰ পৰিচালনাত জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ আধাৰত নৃত্যাঞ্জলি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হয় । লগতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ৫৩ সংখ্যাক ওপজা দিন উপলক্ষে ৫৩ গছি বন্তিও প্ৰজ্বলন কৰা হয় ।
