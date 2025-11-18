প্ৰায় ৪ ফুট উচ্চতাৰ কেক কাটি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ওপজা দিন উদযাপন অনুৰাগীৰ

প্ৰায় ৪ ফুট উচ্চতাৰ কেক কাটি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ওপজা দিন উদযাপন অনুৰাগীৰ
জুবিনবিহীন প্ৰথমটো ওপজা দিন । গীতে-মাতে সোঁৱৰণ শিল্পীগৰাকীক । প্ৰায় চাৰি ফুট উচ্চতাৰ ২৫ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা কেক কাটি ওপজা দিন উদযাপন অনুৰাগীৰ ।
গুৱাহাটী : আজি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিন । শিল্পীগৰাকীৰ শূন্যতাৰ মাজতে ওপজা দিন উদযাপন অনুৰাগীৰ । জুবিন গাৰ্গ অবিহনে অনুৰাগীয়ে পূৰ্বতকৈও বেছি উদ্যমেৰে ওপজা দিন উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো নিশাই হাতত কেক লৈ জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় অনুৰাগী । মাথো অনুৰাগীৰ মাজত কেক কাটিবলৈ নাছিল জুবিন গাৰ্গ । উপস্থিত সকলোৱে চকুলোৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰে ।
ইফালে, ৰাকেশ সিঙ নামৰ শিল্পীগৰাকীৰ এগৰাকী অনুৰাগীয়ে বিশেষধৰণে উদযাপন কৰিলে তেওঁৰ ওপজা দিনটো । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰায় চাৰি ফুট উচ্চতাৰ ২৫ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা বিশেষ থীম কেক কাটি ওপজা দিন উদযাপন কৰিলে সিঙে । লগতে প্ৰায় ৭০০ জন লোকৰ বাবে দিনৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থাও কৰে অনুৰাগীগৰাকীয়ে । মহানগৰীৰ ছয়মাইলস্থিত স্বাগতা এনভিছনত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান ।
এই সন্দৰ্ভত ৰাকেশ সিঙে কয়, “২০২৫ চনত জুবিন দা আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গ’ল, সেইবাবে আমি জুবিন দাৰ বাবে এটা ২৫ কেজি ওজনৰ কেক বনালো । জুবিন দা আমাৰ মাজত নথকা এইটো প্ৰথমটো ওপজা দিন । ৰাইজে কিমান মিছ কৰি আছে আমি দেখিছো । জুবিন দাই এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে অসমত । আজি সকলো ৰাইজে জুবিন দাৰ ওপজা দিন উদযাপন কৰিছে । জুবিন দা যে আমাৰ মাজত নাই সেইটো অনুভৱ হোৱা নাই । জুবিন দাৰ ওপজা দিন উপলক্ষে আমি এটা কেক কাটিলো, লগতে প্ৰায় ৭০০ গৰাকী লোকক আমি জুবিন দাৰ ওপজা দিন উপলক্ষে দুপৰীয়াৰ আহাৰ খুৱাম । জুবিন দা আমাৰ মনত সদায় জীয়াই থাকিব । ছিংগাপুৰ যোৱাৰ পূৰ্বে জুবিন দাই আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো মুকলি কৰি থৈ গৈছিল । জুবিন দাক ভাল পাঁও আৰু আজীৱন ভাল পাই থাকিম ।”
উল্লেখ্য যে, মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আজি বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ওপজা দিন ।
