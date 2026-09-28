জুবিনৰ আদৰ্শেৰেই ‘প্ৰজেক্ট নতুন’ ঘোষণা, উদীয়মান প্ৰতিভাৰ বাবে সুন্দৰ সুযোগ

জুবিনৰ আদৰ্শেৰেই ‘প্ৰজেক্ট নতুন’ ঘোষণা, উদীয়মান প্ৰতিভাৰ বাবে সুন্দৰ সুযোগ
জীল ক্ৰিয়েশ্বনৰ সহযোগত জুবিন গাৰ্গ ফাউণ্ডেশ্বনে ২৭ ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে ‘প্ৰজেক্ট নতুন’ নামৰ এক পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2026 at 12:03 PM IST
হায়দৰাবাদ : জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম বাৰ্ষিকী আহি আছে ৷ ফেন ক্লাবকে ধৰি অনুৰাগীসকল ভিন্ন প্ৰকল্প হাতত লৈ নিজ নিজ ভাগে সাজু হৈছে ৷ এতিয়া জন্ম বাৰ্ষিকীৰ পূৰ্বে অসমৰ উদীয়মান সংগীত প্ৰতিভাক আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ ‘প্ৰজেক্ট নতুন’ ঘোষণা কৰা হৈছে ৷
জীল ক্ৰিয়েশ্বনৰ সহযোগত জুবিন গাৰ্গ ফাউণ্ডেশ্বনে ২৭ ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে অসমৰ উদীয়মান সংগীত প্ৰতিভাক আৱিষ্কাৰ কৰা আৰু পৃষ্ঠপোষকতা কৰা লক্ষ্যৰে ‘প্ৰজেক্ট নতুন’ নামৰ এক পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
১৮ নৱেম্বৰত কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম বাৰ্ষিকী ৷ তাৰ পূৰ্বে ৰাহুল গৌতম শৰ্মা আৰু জীল ক্ৰিয়েশ্বনছৰ সৈতে গৰিমা গাৰ্গে এই পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
প্ৰজেক্ট নতুনৰ জৰিয়তে উচ্চাকাংক্ষী শিল্পীসকলে চাৰিটা শাখাত তেওঁলোকৰ কাম দাখিল কৰিব পাৰিব — গীতৰ কথা, ৰচনা, গায়ন-বায়ন আৰু সংগীত প্ৰডাকশ্বন । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ১৮ অক্টোবৰলৈকে নিজৰ কামৰ নমুনা দাখিল কৰিব পাৰিব ।
আয়োজকসকলে কয় যে, এই পদক্ষেপটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে সেইসকল তৰুণ শিল্পীক এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰা, যিসকলে প্ৰতিভা থকা সত্বেও তেওঁলোকৰ কাম প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সুযোগ পোৱা নাই । এই প্ৰজেক্টে সেইসকল শিল্পীক একত্ৰিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব- যিসকলৰ গীতৰ কথা আছে কিন্তু সুৰ নাই, সুৰ আছে কিন্তু সঠিক শব্দৰ বাবে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে, বা গায়ন আৰু সংগীত নিৰ্মাণৰ দক্ষতা আছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে এক ডাঙৰ মঞ্চ লাভ কৰা নাই ।
ছেলিম মাৰ্চেণ্ট, বিশাল দাদলানী, জীত গাংগুলী, কুনাল গাঞ্জাৱালা, পাপন আৰু অনুৰাগ শইকীয়াকে ধৰি এটা বিশিষ্ট শিল্পীৰ দলে দাখিল কৰা পত্ৰসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি বাছনি প্ৰক্ৰিয়াৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
চাৰিটা শাখাৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিভাক একত্ৰিত কৰি তিনিটা মৌলিক গীত সৃষ্টি কৰা হ’ব ৷ আয়োজকসকলে সেইকেইটা গীত জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিনত মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
নতুন কণ্ঠক সমৰ্থন কৰা আৰু উদীয়মান সংগীত শিল্পীসকলৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ গাৰ্গৰ পৰম্পৰাক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস হিচাপে এই পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷
উদ্যোক্তাসকলে কয় যে, প্ৰজেক্ট নতুন হৈছে গাৰ্গৰ যুৱ প্ৰতিভাৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আৰু অসমৰ সংগীত জগতলৈ তেওঁৰ অৱদানৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
বিশাল দাদলানীয়ে লিখিছে, "প্ৰজেক্ট নতুন, সৃষ্টিৰ বাবে, সংস্কৃতিৰ বাবে । #ZubeenGarg এ জীৱনটো নতুন কণ্ঠত বিশ্বাস আৰু তেওঁলোকৰ কণ্ঠ শুনিবলৈ অপেক্ষা কৰি থকাসকলৰ বাবে সুযোগ সৃষ্টি কৰিয়েই পাৰ কৰিলে । সেই পৰম্পৰাক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰজেক্ট নতুন হৈছে আমাৰ বিনম্ৰ প্ৰচেষ্টা ৷"
জীল ক্ৰিয়েশ্বনছে লিখিছে, "সৃষ্টিৰ বাবে । সংস্কৃতিৰ বাবে । ভৱিষ্যতৰ বাবে । #ZubeenGarg-এ জীৱনটো নতুন কণ্ঠ, নতুন প্ৰতিভা আৰু নতুন সম্ভাৱনাত বিশ্বাস কৰি কটালে—সদায় কণ্ঠ শুনিবলৈ সুযোগৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাসকলৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে । প্ৰজেক্ট নতুন হৈছে সেই উত্তৰাধিকাৰক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আমাৰ বিনম্ৰ প্ৰচেষ্টা—পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ প্ৰতিভাৰ বাবে এক মঞ্চ আৱিষ্কাৰ কৰা, উৎসাহিত কৰা আৰু সৃষ্টি কৰা । চিৰদিন জীয়াই থাকিব পৰা উত্তৰাধিকাৰৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত এক নতুন আৰম্ভণি । প্ৰজেক্ট নতুন — নতুনৰ বাবে, সৃষ্টিৰ বাবে ।"
লগতে পঢ়ক : ‘আজি ২৩ ছেপ্টেম্বৰ.. শেষ দেখা.. শেষ স্পৰ্শ.. জুবিনক কাষত বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি উঠে গৰিমাৰ হৃদয়