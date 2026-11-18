কায়িক অনুপস্থিতিত আজি জুবিন গাৰ্গৰ দ্বিতীয়টো জন্মদিন : ঈশ্বৰে নিজৰ সন্তানৰ দৰে আৱৰি ৰখাৰ প্ৰাৰ্থনা গৰিমাৰ
পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, বন্ধু যতীন বৰাই বহু হেঁপাহেৰে তেওঁ কুশলে থকাৰ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 10:13 AM IST
হায়দৰাবাদ: আজি জুবিন গাৰ্গৰ জন্ম বাৰ্ষিকী ৷ তেওঁৰ অনুপস্থিতিত এয়া দ্বিতীয়টো জন্মদিন ৷ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অবৰ্তমানত তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলগীয়া হোৱাত আজি প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ চকুতে চকুলো ৷
পিছে কেৱল চকুলো টুকিয়েই তেওঁলোক বহি থকা নাই ৷ জুবিন দাই দেখুৱাই যোৱা আদৰ্শেৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুৰাগীয়ে হাতত লৈছে ভিন্ন সমাজ হিতৈষী কাম ৷ জুবিনে সদায়ে দেশ-দহৰ হকে কাম কৰাৰ কথা কৈছিল ৷ সাধ্যানুসাৰি জুবিনে মানুহক সহায় কৰিছিল ৷ সেই দেখিয়েই বহু জুবিন অনুৰাগীয়ে তেওঁ দেখুৱাই যোৱা বাটেৰে নীৰৱে কৰি গৈছে সমাজৰ হিত হোৱা বহু কাম ৷
আজিৰ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰিৱেশ বৰ্ণনাতীত ৷ অনুৰাগী দৈনিক সেই স্থানলৈ গৈ থাকে যদিও আজি যেন জুবিন গাৰ্গক লগ পাম বুলিয়ে তালৈ গৈছে ৷ এই মায়াৰে বান্ধি ৰাখিছিল জুবিনে অসমবাসীক ৷ এক ভক্তিমূলক পৰিৱেশে তাত বিৰাজ কৰিছে ৷
জন্মদিনটোত স্বামীৰ কুশলমংগল কামনা কৰি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷ তেওঁ লিখিছে, "হেপ্পী বাৰ্থডে’ গ’ল্ডী.. সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ দৰে ভগৱানৰ পৰা তোমাৰ বাবে সুখ, শান্তি বিচাৰিছো.. ভালকে ৰাখক তোমাক ! তেওঁৰ নিজৰ সন্তান বুলি আৱৰি সামৰি ৰাখক নিজৰ কাষত ৷"
জুবিনৰ পুৰণা বন্ধু তথা অসমীয়া ছবিজগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই লিখিছে, "হেপ্পী বাৰ্থডে’ জুবিন ৷ তোলৈ জন্মদিনৰ বহুত মৰম আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ । য'তে আছ ভালে থাক, বন্ধু । আমি তোক সদায় মনত পেলাও । তই চিৰদিন আমাৰ হৃদয় আৰু আত্মাত জীয়াই থাকিবি ।"
পামী বৰঠাকুৰেও সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভাতৃৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম প্ৰকাশ কৰিছে ৷ তেওঁ লিখিছে, "হেপ্পী বাৰ্থডে’ গ’ল্ডী দা … আজি তোৰ দিন, সেয়ে আজি সৃষ্টিৰ দিন ! তোক যাতে চিৰকাললৈ সুন্দৰ আৰু চেতনা হিচাপে জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ এতিয়া সেইটোৱেই মোৰ লক্ষ্য । ভালে থাক ৷"
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও জুবিনলৈ জন্মদিনত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৷ "নিজৰ সুৰ, কণ্ঠ, হৃদয়স্পৰ্শী সৃষ্টি, ব্যক্তিত্বৰে লাখ লাখ পৰিয়ালৰ আপোন এজন হৈ পৰা আমাৰ জুবিন ৷ জুবিন আমাৰ মাজতে আছে, আমাৰ কাষতে আছে । জুবিনৰ প্ৰতি অসমৰ অকৃত্ৰিম মৰম, ভালপোৱা আৰু আৱেগ প্ৰতিধ্বনিত হৈ থাকিব আমাৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত, প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ হৃদয়ত...শুভ জন্মদিন জুবিন ৷"
লগতে পঢ়ক : ১৮ নৱেম্বৰ ট্ৰেইলাৰ, আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চকুৱে বিচাৰি ফুৰে পৰ্দাত জুবিনৰ উপস্থিতি