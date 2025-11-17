ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩সংখ্যক ওপজা দিনটো 'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস' ৰূপে উদযাপন কৰিব কলিয়াবৰবাসীয়ে

'কাঞ্চনজংঘা' কথাছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণস্থলী হাতীমূৰাত উৎসৰ্গিত হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৷ 'তুমি মোৰ মাথোঁ মোৰ' কথাছবিৰো দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছিল কলিয়াবৰৰ 'ৰাইন’লেণ্ড'ত ৷

জুবিনৰ ওপজা দিনটো 'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস' ৰূপে উদযাপন কৰিব কলিয়াবৰবাসীয়ে (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 17, 2025 at 1:28 PM IST

5 Min Read
কলিয়াবৰ : সমগ্ৰ অসমক শোকস্তব্ধ কৰি মহাপ্ৰয়াণ ঘটা অমৃতকণ্ঠ, অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ সু-নিপুণ শিল্পী তথা বিৰল ব্যক্তিত্বৰ গৰাকী হিয়াৰ আমঠু প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ ১৮ নৱেম্বৰত ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিন । প্ৰয়াত শিল্পীগৰাকীৰ কলিয়াবৰৰ সৈতে সাংস্কৃতিক জীৱনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা এক সুকীয়া সম্পৰ্ক আছিল । হিয়াৰ আমঠুগৰাকীৰ অবৰ্তমানত সেই সম্পৰ্কক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ এক আন্তৰিক প্ৰয়াস কৰা হৈছে ৷

অহা ১৮ নৱেম্বৰ, মঙলবাৰে কলিয়াবৰৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ আৰু ৰাইজৰ উদ্যোগত তথা কলিয়াবৰৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্তৰ ব্যৱস্থাপনাত প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিন উপলক্ষে 'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস' নামেৰে এক কাৰ্যসূচী উদযাপনৰ দিহা কৰা হৈছে । সেই উপলক্ষে কুঁৱৰীটোলত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত নৱনিৰ্মিত এক প্ৰাংগনত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা নিৱেদনৰ বাবে এক বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে ।

'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস' উদযাপন কৰা হ’ব কলিয়াবৰত (ETV Bharat Assam)

১৮ নৱেম্বৰৰ পুৱা ৯ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ৷ কলিয়াবৰীয়া বৰণীয়া সাংস্কৃতিক ৰূপৰেখাৰে আয়োজিত হ'ব এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ । এই অনুষ্ঠানত ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত- ঘোষা, পাঁচশ গায়ন-বায়নৰ মংগলাচৰণ, তিনি হাজাৰ আই মাতৃৰ দিহানাম, জিকিৰ-জাৰি, অসমীয়াৰ লগতে বড়ো, কাৰ্বি, বাগানীয়া নেপালী, বঙালী ভাষাত 'মায়াবিনী' আৰু জুবিন গাৰ্গৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰা হ’ব । এই অনুষ্ঠানতে পৰিত্যক্ত হৈ থকা চৰকাৰী ভূমি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত নামাংকন কৰি এই প্ৰাংগন ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিব মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।

এই অনুষ্ঠানতে জুবিন গাৰ্গক যুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ বিষয়সমূহ যুগুতাই প্ৰকাশ কৰা হ'ব এক পুস্তিকা । মুকলি হ'বলগীয়া প্ৰাংগনত জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰ চৰ্চা চলিব বুলি কলিয়াবৰবাসীৰে আশা কৰিছে । তদুপৰি, কলিয়াবৰৰ লুইতপাৰৰ হাতীমূৰাত অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এটি প্ৰতিমূৰ্তি শিল্পীগৰাকীৰ ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিনত ৰাইজলৈ উৎসৰ্গা কৰা হ’ব ।

জুবিনৰ ওপজা দিনটো 'জাতীয় স্বাভিমান দিৱস' ৰূপে উদযাপন কৰিব কলিয়াবৰবাসীয়ে (Photo : ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰৰ সৈতে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীত জীৱনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা এক সুকীয়া সম্পৰ্ক আছিল । কলিয়াবৰৰ কেইবাটাও প্ৰযোজক গোষ্ঠীৰ প্ৰযোজনাত বিহু, দিহানামত কণ্ঠদান কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে । কেইবাগৰাকীও কলিয়াবৰীয়া গীতিকাৰ-সুৰকাৰৰ লগত আছিল জুবিন গাৰ্গৰ সুমধুৰ সম্পৰ্ক । এই সম্পৰ্কক অধিক মধুৰ কৰি তুলিছিল তেখেতৰ 'তুমি মোৰ মাথোঁ মোৰ' আৰু 'কাঞ্চনজংঘা’ নামৰ কথাছবি দুখনে । 'তুমি মোৰ মাথোঁ মোৰ' কথাছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছিল বুঢ়াপাহাৰস্থিত 'ৰাইন'লেণ্ড' নামৰ অসম চৰকাৰৰ সামাজিক বানানীকৰণৰ এক পৰিদৰ্শন বাংলোত ।

আনহাতে, 'কাঞ্চনজংঘা' কথাছবিখনৰ নিৰ্মাণৰ সময়ত কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাৰ শ্ৰীশ্ৰীদশভূজা দুৰ্গা দেৱালয়ৰ লগতে হাতীমূৰা অঞ্চলৰ এক আত্মিক সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল । এই স্থানতে দুটা দিন থাকি 'কাঞ্চনজংঘা'ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিছিল জুবিনে । এই স্মৃতি যুগমীয়া কৰি তুলিবৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত স্থানীয় সমাজকৰ্মী কৃষ্ণ মহন্তৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে । এক বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে এই প্ৰতিমূৰ্তি উৎসৰ্গা কৰা হ'ব জুবিন গাৰ্গৰ ৫৩ সংখ্যক ওপজা দিনত ।

অভিনয়ৰ এটা মুহূৰ্তত জুবিন (Photo : ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গৰ 'কাঞ্চনজংঘা' কথাছবিত ৰাম নামৰ চণ্ডাল এজনৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা সঞ্জীৱ বুঢ়াগোঁহায়ে কয়, “২০১৮ চনত দুটা ৰাতি কলিয়াবৰৰ লুইতপাৰৰ মনোৰম পৰিৱেশৰ হাতীমূৰাত জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে অভিনয় কৰিছিলোঁ । এই ঠাইত ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী দশভূজা দুৰ্গা মন্দিৰ আছে । তাৰ কাষতে এই দৃশ্যগ্ৰহণ চলিছিল । জুবিন গাৰ্গৰ লগত বহু স্মৃতি জড়িত হৈ আছে । তেখেতৰ 'মিছন চাইনা'ত মই সহকাৰী পৰিচালক আছিলো । 'কাঞ্চনজংঘা'ত অভিনয়ৰ সুযোগ পাইছিলো । যোৱা বৰ্ষত 'চিকাৰ' কথাছবিতো অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিলো, যিখন ছবিয়ে এইবাৰ ইণ্ডিয়ান পেন'ৰামাত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে ।’’

‘‘দুটা দিন হাতীমূৰাৰ সেই মনোৰম পৰিৱেশত জুবিনদাৰ সৈতে অভিনয় কৰিছিলো । সেই স্থানতে তেখেতৰ স্মৃতিত তেখেতৰ অনুৰাগীসকলে অহা ১৮ নৱেম্বৰৰ ওপজা দিনটোত প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব বুলি জানি সুখ পাইছো । তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছো । দাদাৰ স্মৃতিসমূহ আমাৰ মনত সদায় থাকিব । তেওঁৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাক এনেদৰেই জীয়াই ৰাখিব লাগিব ।” তেওঁ কয় ৷

জুবিনৰ সৈতে অভিনেতা সঞ্জীৱ বুঢ়াগোঁহাই (Photo : ETV Bharat Assam)

আনহাতে, জুবিনদাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ স্থাপনৰ লগত জড়িত উদ্যোক্তা গকুল নাথে কয়, “হাতীমূৰা দুৰ্গা মন্দিৰৰ পাদদেশতেই জুবিনদাৰ প্ৰতিমূৰ্তি অহা ১৮ নৱেম্বৰত তেওঁৰ ওপজা দিনত উন্মোচন কৰা হ'ব । হাতীমূৰাৰ এই স্থানতে 'কাঞ্চনজংঘা' কথাছবিৰ দুদিন দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছিল । তাৰ স্মৃতিতেই কলিয়াবৰ তথা হাতীমূৰাৰ ৰাইজৰ সহযোগত স্থানীয় সমাজকৰ্মী কৃষ্ণ মহন্তৰ উদ্যোগত জুবিনদাৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলি আছে । জুবিনদাৰ কলিয়াবৰৰ লগত সম্পৰ্ক পুৰণি, তেওঁৰ প্ৰযোজিত-পৰিচালিত প্ৰথম ছবি 'তুমি মোৰ মাথোঁ মোৰ' ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কলিয়াবৰৰ বুঢ়াপাহাৰৰ ঘোঁৰাকাটিত থকা অসম সামাজিক বনানীকৰণৰ পৰিদৰ্শন বাংলো 'ৰাইন'লেণ্ড'ত কৰা হৈছিল । গতিকে, তেখেতৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত এই প্ৰথম ওপজা দিনটোত স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰীৰ ব্যৱস্থাপনাত, স্থানীয় অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান আৰু কলিয়াবৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত কুঁৱৰীটোলত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এখনি প্ৰাংগন মুকলি কৰা হ'ব ।”

'কাঞ্চনজংঘা' কথাছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ হৈছিল হাতীমূৰাত (Photo : ETV Bharat Assam)

কলিয়াবৰৰ ৰাইজ এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিন উদযাপনৰ বাবে ।

