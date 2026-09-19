আমৰণ জুবিনক উদযাপন কৰাৰ পণ ৰবি শৰ্মাৰ, এবাৰ কাষৰ পৰা চোৱাৰ হেঁপাহ জুবলীৰ
জুবিনৰ কায়িক অনুপস্থিতিৰ এবছৰ, সামাজিক মাধ্যমত শোক প্ৰকাশ নেটিজেনৰ ৷ পিছে বুকুত এসাগৰ বেদনা লৈয়ে মনোৰঞ্জন জগতৰ তাৰকাসকল সাহস হৈ থিয় দিছে অসমীয়াৰ বাবে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 7:45 AM IST
হায়দৰাবাদ : মানুহজন আঁতৰি গ’ল যদিও সকলোৱে তেওঁৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰে ৷ অসমৰ আকাশে-বতাহে এটা নাম চিৰবিদ্যমান-জুবিন গাৰ্গ ৷ নদ-নদী, হাবি-বননি, জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকতি, প্ৰকৃতিসৃষ্ট যেনিয়েই অসমীয়াৰ চকু যায়, তাতেই সকলোৱে জুবিনক বিচাৰি পায় ৷
আজি জুবিনৰ অবৰ্তমানে সকলোকে খুলি খুলি খাইছে ৷ আজিও অনুৰাগীয়ে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰামত লিখে, "ঘূৰি আহক না জুবিন দা ৷" এই টান, এই হেঁপাহ এগৰাকী শিল্পীৰ বাবে বিশ্বই আগতে দেখা নাই ৷ পিছে কেৱল আৱেগিক হৈ থাকিলেই নহ’ব ৷ জুবিনৰ ভাষাৰে- ‘কাম কেতিয়াও থমকি ৰ’ব নালাগে’ কথাষাৰ সময়ে সময়ে অসমবাসীক মনত পেলাই দি আহিছে জুবিনৰ ঘনিষ্ঠ বহু লোকে ৷
জুবিন গাৰ্গৰ এবছৰীয়া অনুপস্থিতিত তেওঁৰ অতিকে ভাল বন্ধু তথা অসমীয়া ছবি জগতৰ আগশাৰীৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই ক’লে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ৷ তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত জুবিন সৈতে তেওঁৰ দুখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ শিৰোনামত লিখিছে, "তোমাৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কেৱল চকুলো হ'ব নোৱাৰে । তোমালৈ মোৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগলৈ মোৰ অৱদান হ'ব । মোৰ জীৱন অন্ত হোৱা পৰ্যন্ত আৰু তাৰ পাছতো আমি তোমাৰ জীৱন উদযাপন কৰি যাম । তুমি য'তেই আছা সুখত থাকা বন্ধু ।"
আনহাতে জুবিনৰ অতিকে মৰমৰ জুবলী বৰুৱা, যিয়ে জুবিনক গ’ল্ডী দা বুলি সম্বোধন কৰে, তেওঁ এবাৰ ওচৰৰ পৰা জুবিনক চাব বিচাৰিছে ৷ জুবলীয়ে সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে লগতে মৃত্যুৰ পাছত জুবিন গাৰ্গ কিদৰে ঐশ্বৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰিল, সেই কথাও লিখিছে ৷ "গ'ল্ডী দা, তোক আকৌ এবাৰ ওচৰৰ পৰা এনেকৈ চাবলৈ পোৱাহেঁতেন ? যোৱাটো বছৰৰ আজিৰ দিনটোতেই, তই অসমৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ, শক্তিশালী, সীমাহীনভাবে বিশাল আৰু ঐশ্বৰিক ৰূপত ৰূপান্তৰ হৈ, প্ৰতিজন অসমীয়াৰে লগতে বিশ্বৰ চুকে কোণে সকলোৰে শিৰে শিৰে শিপাই গ’লি | এই বিশালতা যে প্ৰকৃতি আৰু পৃথিৱী থকালৈকে বিৰাজমান হৈ থাকিব, সেই সন্তুষ্টি লৈয়ে জীয়াই যাম শেষলৈ", জুবলীৰ প’ষ্টটোত এইদৰে উল্লেখ আছে ৷
২০২৫ চনৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰত দিনৰ ভাগতে আহিছিল সকলো থানবান কৰি পেলোৱা সেই খবৰটো ৷ কোনেও মানি লোৱা নাছিল তেওঁ একেবাৰে গ’লগৈ বুলি ৷ মানি ল’বই বা কিয় ? হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱাৰ পাছত হাঁহিমুখে ওলাই আহি- ‘মোৰ একো নহয়’ বুলি কোৱা জুবিন দা জনৰ সৈতেহে অসমবাসী অভ্যস্ত ৷ জুবিন নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে হাস্পতাললৈ যোৱা খবৰটোও অসমত জুইৰ দৰে বিয়পি পৰিছিল ৷ সমগ্ৰ অসমে চাকি বন্তি জ্বলাই তেওঁ আৰোগ্য হোৱাৰ বাবে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছিল ৷ অনুৰাগী ভিন্ন ঠাইৰ পৰা গৈ গুৱাহাটী পাইছিলগৈ ৷ সেই জুবিনৰ মৃত্যুক সঁচা বুলি মানি লোৱাটো কোনো অনুৰাগীৰে বাবে সহজ নহয় ৷
এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে, জুবিন গাৰ্গেই চাগৈ এনে এগৰাকী জনপ্ৰিয় শিল্পী, যাৰ মৃত্যুৰ দিনটো অসমে মৃত্যু দিৱস হিচাপে পালন নকৰি আজি ‘জুবিন দিৱস’ হিচাপে উদযাপন কৰিছে ৷ আগষ্ট মাহতে গৰিমা শইকীয়াই ফেচবুকত লিখিছিল, "অনুগ্ৰহ কৰি "মৃত্যুবাৰ্ষিকী" শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰিব, তেওঁ আছে .. সদায় থাকিব !!"
লগতে পঢ়ক : জুবিন দিৱসৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই জুবলীৰ প্ৰাৰ্থনা-কোনো যাতে সাৰি নাযায়