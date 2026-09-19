পাৰিলে উভতি আহাচোন-আৱেগিক অনুৰাগীৰ এটাই যেন প্ৰাৰ্থনা
জুবিনে অসমখনক তুলনাবিহীনভাৱে বহুখিনি দি থৈ গ’ল ৷ মনোৰঞ্জন জগতৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়েই আজি সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে সেই কথা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 9:59 AM IST
হায়দৰাবাদ : জুবিনবিহীন এটা বছৰ, ভাবিলেই আচৰিত লাগে ৷ আজি প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ সামাজিক মাধ্যমৰ ফিডত কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ ৷ নেটিজেনে শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৷ বাদ পৰি ৰোৱা নাই অসমীয়া মনোৰঞ্জন উদ্যোগৰ তাৰকাসকলো ৷ তেওঁলোকে জুবিনৰ অতুলনীয় অৱদানৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে মনত বতৰা ৷
দীপলিনা ডেকাই গানৰ কলি এটি গাইছে ৷ লগতে লিখিছে, "তুমি নাই, অথচ তুমি সকলোতে আছা । সময় সলনি হ’ব, ঋতু সলনি হ’ব, পৃথিৱীও সলনি হ’ব…মাথোঁ জুবিন গাৰ্গ থাকি যাব, যুগে যুগে, যুগান্তৰলৈ ৷"
নীলোৎপল বৰাই লিখিছে, "জীৱনৰ আটাইতকৈ খৰকৈ পাৰ হৈ যোৱা বছৰটো, হাবাথুৰি খাই থকা বছৰটো, কেৱল পিছলৈ চাই খোজকাঢ়ি গৈ থকা বছৰটো, দুখ সুখ একো বুজি নোপোৱা বছৰটো, নিমাত এন্ধাৰক পোহৰৰ কথা সুধি থকা বছৰটো …!!…"
জুবিনৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰি অসমবাসীৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰা অভিনেতা পাৰ্থ প্ৰতিম হাজৰিকাই শ্বেয়াৰ কৰিছে এটি ভিডিঅ’ ৷ জুবিনে যিকোনো অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ গ’লে, তাত কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়, ভিডিঅ’টোৰ যোগেদি পাৰ্থই সেই কথা বুজাব বিচাৰিছে ৷ শিৰোনামত তেওঁ লিখিছে, "সেই হেঁপাহ, সেই বতাহ ৷"
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ড৹ ববী শৰ্মা বৰুৱাই লিখিছে, "আজি এটা বছৰ হ’ল জুবিন গাৰ্গে আমাক এৰি যোৱাৰ…বিশ্বাস কৰিবলৈ এতিয়াও কঠিন লাগে যে তুমি আমাৰ মাজত নাই । আজি তোমাৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকী । জুবিন, তুমি শাৰীৰিকভাৱে আমাৰ মাজত নাথাকিলেও, তোমাৰ কণ্ঠত, তোমাৰ গানত, তোমাৰ সৃষ্টিত আৰু আমাৰ প্ৰতিটো স্মৃতিত তুমি সদায় জীয়াই থাকিবা । তোমাৰ গান কেৱল গান নাছিল—সেইবোৰ আছিল আমাৰ অনুভৱ, আমাৰ ভালপোৱা, আমাৰ মাটি আৰু আমাৰ জীৱনৰ এক অংশ । তোমাৰ কণ্ঠ শুনিলে আজিও মনত হয়, তুমি যেন আমাৰ মাজতেই আছা… তোমাক হেৰুওৱাৰ শূন্যতা কেতিয়াও পূৰণ নহ’ব । তুমি নোহোৱা হৈ যোৱা নাই, জুবিন—তুমি আমাৰ হৃদয়ত, আমাৰ সুৰত আৰু অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰাণত সদায় জীয়াই থাকিবা । মনত পেলাও, সদায় ভাল পাই থাকিম ৷"
জনপ্ৰিয় সংগীতশিল্পী তৰালি শৰ্মাই লিখিছে, "জুবিন, আন দহজনৰ দৰেই তোমালৈ লিখিছোঁ । অজস্ৰজনৰ মাজত আহৰি ওলালে মোৰ কথাখিনিও পঢ়িবা দেই! মনত আছে, ষ্টুডিঅ'ৰ বাহিৰৰ পৰা মাইক্ৰ'ফোনৰ সন্মুখলৈ গ'লেই ধীৰ ধুমুহা হৈ পৰা ল'ৰাটোৰ কথা । মনত আছে, সন্মুখত কোনোবাই মন মাৰি ৰ'লেই হাঁহি ভৰাবলৈ বিচৰা ল'ৰাটোৰ কথা । মনত আছে, আনে নোকোৱা- ক'ব নোৱৰা কথা হলহলাই কৈ পেলোৱা ল'ৰাটোৰ কথা । অসম বুলিলেই বাউল হৈ থকা তোমাকনো পাহৰিম কিদৰে? বছৰ এটাই হ'ল! কিন্তু তুমি সদায় চিকুণ হৈয়ে ৰ'লা সকলোৰে মনত ৷ তোমাৰ মানুহখিনিয়ে উচুপি, ফেঁকুৰি হায়ৰাণ হ'লোঁ এটা বছৰ । I Will Be Back Soon বুলি কৈ কিয় যে জীয়া ফাঁকি এটা মাৰি গ'লা ! বাৰু, আজি আৰু আমনি নকৰোঁ । য'তে আছা কুশলে থাকিবা । মনবোৰ তোমাৰ নামেৰেই ভৰি আছে আজিও- সুৰ থকালৈ তুমি জুৰাই থাকিবা আমাক । এটা কথাত নিশ্চিন্ত থাকা- তোমাৰ সৃষ্টিৰ চৰ্চা সদায়েই থাকিব । আমিও আমাক ভালে ৰাখিব পৰাকৈ তুমি সময় এখিনি দি গ'লা! ভালে থাকিবা জুবিন, ভালে থাকিবা ইতি তৰালি ৷"
মিউজিকেল আৰ্টিষ্ট জয় বৰুৱাই লিখিছে, "চিৰদিনৰ বাবে । য'তে থাকা ভালে থাকিবা, জুবিন ।"
কণ্ঠশিল্পী ঋতৃষা শৰ্মাই লিখিছে, "বহু কথা ক’বলৈ থাকি গ’ল আৰু লগতে থাকি গ’ল আগৰ নিচিনাকৈ ভালকৈ লগ পাই এসোপা কথা পতাৰ হেঁপাহটো । মাজে মাজে বৰ মন যায় তোমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ । তুমি আছা আছা যেনেই লাগি থাকে সদায় । এই যোৱাটো বছৰত একোৱে কাম কৰা ন’হল ভালকৈ । কামবোৰ কৰিবলৈ মন বহাব পৰা নাই । শক্তি দিয়া গ’ল্ডী দা, যাতে জীৱনত কিবা এটা কৰিব পাৰো সংগীতেৰে । মই জানো তুমি ওপৰৰ পৰা সকলোখিনি চাই আছা.. অনুগ্ৰহ কৰি মোক ক্ষমা কৰি দিবা যদি মই কিবা ভুল কৰিছোঁ আৰু মোক সদায় সঠিক ৰাস্তা দেখুৱাই যাবা…তোমাক বহুত বহুত বহুত মনত পেলাও গ’ল্ডী দা…উভতি আহাচোন যদি পাৰা…"
বিহুৰ মঞ্চত খলকনি তোলা ছুইটী দাসে লিখিছে, "এবছৰ ??? আৰে ইমান দীঘলীয়া ছুটীত কোন যায় ঐ ৷ বৰ ডেকা ল’ৰাটো ওলাইছে, ইপিনে পেটটো অকণ ওলাই গৈছে হেণ্ডচাম বয়ৰ! ইমান উৎপাত নহ ? আহকচোন এইবাৰ, ঘূৰি আহিলে এইবাৰ সকলোৱে জুবিন গাৰ্গক বেয়াকৈ ধৰিম দেই ৰাইজ ৷ সোনকালে আহা বুলিছোঁ বহুত উৎপাত হ’ল হা ৷"
সংগীতশিল্পী মৈত্ৰেয়ী পাটৰে লিখিছে, "সময়ো যেন থমকি ৰয়.. ZG cult ৷"
জনপ্ৰিয় অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই লিখিছে, "মৃত্যু যদি শিল্প হয়, মৃত্যু কিদৰে সহজ! চিৰন্তন সত্য এটাক মানিবলৈ বাধ্য হ'লেও, যোৱাটো বছৰৰ আজিৰ দিনটোতে বুকু কঁপাই আপুনি হঠাৎ গুচি গ'লগৈ যে দাদা...মনটো দেখোন বেমাৰী হৈ ৰ'ল ..গীত বুলি ক'লে আপোনালৈ মনত পৰে...চিনেমা বুলি ক'লে আপোনালৈ মনত পৰে..."বা" ক দেখিলে আপোনালৈ বেছিকৈ মনত পৰে...সোণাপুৰ... নাহৰ...বিহু বুলিলে...হামিং বুলিলে...কিতাপ...পলিটিক্স বুলিলে...ন্যায় শব্দটো শুনিলে...জোনালী...কাহিলীপাৰা....মুঠতে কায়িকভাৱে নেথাকিলেও, আপুনি গীত হৈ সুৰ হৈ গছ হৈ আদৰ্শ হৈ প্ৰত্যেকজন অনুৰাগীৰ মন মগজুত সদায় থাকিব দাদা । ‘জুবিন দিৱস’ৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনালো সকলোলৈ ৷ ন্যায়ৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছোঁ । আৰু ‘দাদা’ৰ ভাষাৰেই কওঁ, ছিংগাপুৰত কি হৈছিল আমি জাতিটোৱে জানিব লাগিব ‘চিধা কথা’ ৷"
লগতে পঢ়ক : আমৰণ জুবিনক উদযাপন কৰাৰ পণ ৰবি শৰ্মাৰ, এবাৰ কাষৰ পৰা চোৱাৰ হেঁপাহ জুবলীৰ