নেপালৰ বানঃ ভাতৃ-ভগ্নীৰ মৰমৰ স্মৃতিত শ্বেয়াৰ ‘হৰে ৰামা হৰে কৃষ্ণা’ৰ গান

নেপালৰ বানঃ ভাতৃ-ভগ্নীৰ মৰমৰ স্মৃতিত শ্বেয়াৰ ‘হৰে ৰামা হৰে কৃষ্ণা’ৰ গান
‘ফুলোঁ কা তাৰোঁ কা’ গীতটি শ্বেয়াৰ কৰি নেপালৰ বানপীড়িতৰ কাষত থিয় হ’ল অভিনেত্ৰী জীনত আমান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 6:56 PM IST
হায়দৰাবাদ : জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জীনত আমানে নেপালৰ বাঢ়নী পানীৰ বিধ্বংসী ৰূপত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ প্ৰতি গভীৰ চিন্তা আৰু সমবেদনা প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ তেওঁৰ ১৯৭১ চনৰ ছুপাৰহিট চিনেমা ‘হৰে ৰামা হৰে কৃষ্ণা’ৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় গান ‘ফুলোঁ কা তাৰোঁ কা’ৰ বিষয়েও কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, এই গীতটিয়ে ভাতৃ-ভগ্নীৰ মাজৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কক উদযাপন কৰে ।
জীনত আমানে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত ১৯৭১ চনৰ বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ ‘হৰে ৰামা হৰে কৃষ্ণা’ৰ এটি দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই দৃশ্যটোত স্বৰ্গীয় তাৰকা দেৱ আনন্দে তেওঁৰ অন-স্ক্ৰীণ ভনীয়েক জীনত আমানৰ বাবে ‘ফুলোঁ কা তাৰোঁ কা’ গীতটি গাই থকা দেখা গৈছে । এই প’ষ্টটোৰ জৰিয়তে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে, তেওঁৰ জীৱনত যদি কিবা এটা সুখৰ অভাৱ আছিল, সেয়া হৈছে কোনো ভাই-ভনী নথকাটো ।
তেওঁ লিখিছে, “এগৰাকী ছোৱালী হিচাপে যেতিয়া মই মোৰ চাৰিওফালে যিকোনো ভগ্নীদ্বয় বা ভাতৃদ্বয়ক দেখিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ মনেও নিজৰ এজন ভাই বা এগৰাকী ভণ্টি থকা হ’লে ভাল আছিল বুলি অনুভৱ কৰিছিল । সেইবাবেই মই সৰুতেই ঠিক কৰি থৈছিলোঁ যে, মই দুটা সন্তান জন্ম দিম, যাতে বিপদ-আপদত বা সুখ-দুখত তেওঁলোকে সদায় ইজনে সিজনৰ সংগ পায় ।”
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, “গতিকে, আপোনালোক সকলো ভাই-ভনী আৰু আপোনালোকৰ মাজত থকা বিশেষ বান্ধোনক উদযাপন কৰিবলৈ, ‘হৰে ৰামা হৰে কৃষ্ণা’ চিনেমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় এই গীতটিৰ অলপ অংশ আগবঢ়ালোঁ । চলচ্চিত্ৰখনৰ শেষৰ পৰিণতি অতি কৰুণ আছিল যদিও, ইয়াৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল ভাতৃ-ভগ্নীৰ মাজৰ গভীৰ সম্পৰ্ক ।”
‘হৰে ৰামা হৰে কৃষ্ণা’ চলচ্চিত্ৰখন নৱকেতন ফিল্মছৰ বেনাৰত দেৱ আনন্দে পৰিচালনা কৰিছিল । এই চিনেমাখনত স্বয়ং দেৱ আনন্দ, মুমতাজ, জীনত আমান আৰু প্ৰেম চোপ্ৰাই মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । চিনেমাখনত ‘হিপ্পী সংস্কৃতি’ৰ অৱক্ষয়ৰ কথা দেখুওৱা হৈছিল আৰু সমাজলৈ এক ড্ৰাগছ-বিৰোধী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত পাশ্চাত্যকৰণৰ সৈতে জড়িত কিছুমান সমস্যাও তুলি ধৰা হৈছিল । এই চিনেমাখন ১৯৬৮ চনৰ আমেৰিকান চিনেমা ‘চাইক’-আউট’ৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত আছিল ।
‘হৰে ৰামা হৰে কৃষ্ণা’ চলচ্চিত্ৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ধাৰণাটো দেৱ আনন্দৰ মনলৈ তেতিয়া আহিছিল, যেতিয়া তেওঁৰ পূৰ্বৰ চিনেমা ‘প্ৰেম পূজাৰী’ৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰতিবাদৰ বাবে তেওঁ মানসিকভাৱে কিছু ভাঙি পৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁ নেপালৰ কাঠমাণ্ডু ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তাত থকা হিপ্পীসকলক লগ পাইছিল । জীনত আমানে পুৰণি কথা মনত পেলাই কয় যে, এই চিনেমাখনৰ শ্বুটিং নেপালত হৈছিল, যিখন দেশ বৰ্তমান ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰিছে ।
তেওঁ লিখিছে, “আমি এই চিনেমাখনৰ প্ৰায় সমগ্ৰ শ্বুটিং নেপালতে কৰিছিলোঁ । সেইবাবেই নেপালৰ নাগৰিকসকল আৰু এই বিধ্বংসী বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা সকলো লোকৰ প্ৰতি মোৰ গভীৰ চিন্তা আৰু সমবেদনা প্ৰকাশ নকৰাকৈ মই আজি মোৰ কথা শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ । আপোনালোকৰ ভিতৰত যিসকলে পাৰে, অনুগ্ৰহ কৰি তাত চলি থকা চৰকাৰী বা অনুমোদিত সাহায্য অভিযানসমূহক সহায় কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰক ।”
লগতে পঢ়ক : নেপালৰ বান: চনু সুদ, সঞ্জয় দত্তকে ধৰি তাৰকাসকলৰ সহায়ৰ হাত